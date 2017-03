La emotiva despedida de Ricardo Elena a su amigo, Fernando Fiorotto

En la década del 70 habían formado un dúo folclórico y participado en algunos festivales. En los últimos años se volvieron a juntar para recordar esos tiempos y volver a cantar. En su cuenta de facebook el “gordo” le dedicó unas palabras.



Mientras los familiares esperan que el perito forense concluya la tarea esta mañana y que hacia el mediodía les entregue el cuerpo para luego trasladarlo a nuestra ciudad donde lo velarán hasta la hora 17, la noticia del fallecimiento del empresario larroquense causó conmoción en la comunidad.

Ricardo, uno de los amigos de Fernando, le escribió: La pucha cumpa, necesitó una mano y no supe dársela, necesitó una palabra y tampoco pude dársela pero nunca me imaginé esto hermano justo ahora que habíamos retomado ese cariño por el canto, justo ahora que habíamos empezado a soñar otra vez con recordar aquellas noches festivaleras.

Nos quedaron muchísimas cosas en el tintero como el reencuentro con la Promo 69 y esas anécdotas del campo, etc.

Me quedarán grabadas las canciones y las largas charlas de mate con El Jornalero de por medio-

Descansa en Paz Chonec, resignación a tu familia, Gracias por lo que me diste.