La Fiesta del Choclo se hará en el salón de usos múltiples

Los pronósticos climáticos no son buenos y por eso la promoción 2017 del Virué decidió hacer el evento bajo techo. Igualmente, si el clima da una tregua, se piensa rodear el salón con patio de comidas al aire libre y exposición de artesanías.

Si hay sequía y quiere que llueva organice una Fiesta del Choclo al aire libre porque es casi seguro que por lo menos habrá pronóstico de tormenta. A esta verdad casi irrefutable, la Promo 2017 le encontró la variante del SUM del parque de la estación y se aseguró que la décimo cuarta edición será un éxito. No quisieron correr el riesgo de tener que suspender, quizá definitivamente el evento.

Mano Arriba invita

Pero si el tiempo lo permite, las puertas del salón estarán abiertas para conectar la zona cubierta del escenario con el patio de comida con sillas y mesas al aire libre, desde donde también se podrá escuchar y hasta ver a los músicos por medio de una pantalla gigante. Las mesas se distribuirán entre el galpón y el terreno que da a calle Rocamora. Afuera también está pensado montar los stand de artesanías. La temperatura de la noche será ideal, ojalá que el cielo ayude.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Motivos no le faltan a la Fiesta Provincial del Choclo para ser convocante, porque a la oferta gastronómica que tiene al maíz y sus derivados como la principal atracción, pero no la única, ya que también habrá pizzas y hamburguesas, los organizadores procuraron una cartelera artística que reúne variedad y calidad: La ternura de Lara Londra y Quin Paredes, un dúo desparejo en edad pero que a la hora de cantar brilla, la calidad de los consagrados Nuevos Chamameceros, la armonía de Imaginaria Folclore con los Olivera y Claudio González, los maravillosos The Topolinos con la presencia de Bumpy Sartori, los clásicos entrerrianos con los Entrerrianos Isondú, el ritmo de la cumbia larroqunse con la Banda de Chuky y Mano Arriba, uno de los grupos de cumbia pop que desatan la locura de sus seguidores.