La Mesa de Enlace realizó una asamblea con pedidos y reclamos al Gobierno Nacional

Este miércoles en el cruce de las rutas 14 y 16 en la sureña Gualeguaychú se realizó la asamblea con la presencia de las máximas autoridades de la Mesa de Enlace Nacional y Provincial. También se expresaron productores en una asamblea multitudinaria que contó con la presencia de chacareros de distintos puntos de la provincia, además de ciudadanos, comerciantes y transportistas locales.

Todo comenzó en el kilómetro 83 de la Autovía que fue el punto de concentración de los productores que llegaban del norte y centro de la provincia. A las 11 encendieron motores y partieron con rumbo al cruce de rutas en la 14 y 16. Allí a 10 kilómetros de Gualeguaychú se realizó la asamblea con la participación de productores y palabras de los dirigentes.

Elvio Guía, Vicepresidente de Federación Agraria dijo que sentía “una profunda tristeza porque hemos fracasado nuevamente, hemos fracasado como país. Tenemos que estar respondiendo nuevamente ante un relato negacionista del gobierno lo que nos está pasando y lo que uno va a intentar acá de alguna manera es ser la voz de un montón de gente que la está pasando mal en el sector productivo, gente que le cuesta hoy tomar decisiones al no tener garantizados los insumos básicos, al no saber si le van a poner o no le van a poner retenciones si los van a dejar o no los van a dejar exportar. Y a todo esto, tenemos que sumarle el clima, evidentemente que es muy difícil seguir sin reglas de juego claras y con un norte claro.

Tenemos un gobierno que se está debatiendo entre egos y peleas personales y abajo hay una sociedad en su conjunto que está pasando mal. Hay una inflación que carcome el bolsillo de cada uno de los trabajadores, además de una enorme cantidad de problemas para poder seguir adelante. Productores pequeños, medianos que están pensando en alquilar su chacra y retirarse de lo que están haciendo y lo que han hecho durante toda su vida, que es trabajar.

Productores qué no saben cómo hacer para mantener una unidad productiva porque no hay un crédito acorde para poder de alguna manera comprarle al hermano que decidió irse porque la unidad económica no les da y no tienen la posibilidad y tienen que seguir concentrando y seguir dando cada vez más a los grandes grupos.

Productores como los del norte de la provincia que han perdido todo ayer en una pedrada y no saben cómo seguir adelante todo esto. Esto es lo que tratamos de acá también, de que se visibilice, de que de alguna manera se conozca que el campo no somos uno solo y que hay enorme cantidad de dificultades y podés negarlo con un relato negacioncitas que viene teniendo el gobierno, pero los problemas existen, problemas de infraestructura, productores que se nos van todos los días hijos que se no van.

Ahí tenemos los problemas y es lo que de alguna manera tenemos que hacerle entender a la sociedad en su conjunto, porque esto no es una mentira. Esto es una realidad en la Argentina, es lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo todos los días. Pero claro, es mucho más fácil decir son oposición política”.

Por su parte Carlos Achetoni, Presidente de Federación Agraria recordó que “hace un tiempo les decía a los gobernantes anímense a gobernar un pueblo libre. Ahora les pido una cosa más. Olvídense por un rato del 2023 y dedíquense a gobernar y legislar para el 2022 que la gente la está pasando mal ahora. Que necesitamos proyectarnos con mayor producción, ahora. Para llegar a un 2023 en donde la capacidad de los mejores y de los que sean elegidos puedan conducir los destinos de la Argentina.

Pero obviamente, lo que nos está pasando obviamente no es gratis. El poder se ha dedicado a corroer y a corromper a todos los estamentos, hasta a las familias, a hacer perder los valores, la dignidad, y así es mucho más fácil dominar a un pueblo. Eso es lo que todos tenemos que recuperar para salir adelante. Los valores, el respeto mutuo y querer a esta Argentina, para que salgamos adelante.

Porque si no, haciendo tribuna de un lado o del otro seguramente vamos a perder como hemos venido perdiendo todo este tiempo. Ojalá que tome nota toda la clase política, que tome nota el gobierno porque estas demandas que hoy las hacemos en un acto las vamos a seguir haciendo en cada despacho, en cada recinto legislativo y en donde nos quieran y nos deban escuchar”.