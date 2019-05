La Mesa Entrerriana Néstor Kichner se reunió con Laura Stratta en Paraná

El día martes 14 de mayo, en el Ministerio de Desarrollo Social, integrantes de la Mesa Néstor Kirchner se encontraron con la candidata a vicegobernadora de la provincia por el Frente CREER con quien estuvieron conversando por más de una hora. Mauro Badini y Mauricio Krenn participaron del encuentro.

En referencia al encuentro, la Ministra señaló en sus redes sociales “celebro que haya espacios de debate, diálogo, encuentro y militancia; y una generación intermedia que se involucra y participa, que teje redes y cree en la política como herramienta de transformación”.

Asimismo, desde la Mesa expresaron “La reunión fue muy buena. Vemos en Laura una persona formada, joven, con y capacidad de diálogo. Nuestras organizaciones desarrollan diversos trabajos político-territoriales y ella siempre ha tenido la vocación de escuchar nuestras propuestas y posturas. Coincidimos en la visión de que no hay proceso de desarrollo con inclusión provincial sin un proyecto nacional, popular, justo y soberano”

Cabe recordar que la Mesa Néstor Kirchner nació en enero de 2018 cuando comenzaron a confluir diversas organizaciones políticas y sociales de toda Entre Ríos, compuestas en mayoría por militantes sub-40. Paraná, Crespo, Ramírez, Viale, Diamante, Strobel, Victoria, Gualeguay, Ibicuy, Villaguay, Colón, Concordia, San José, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Larroque, Urdinarrain, Gilbert, Carbó y San José de Feliciano, son algunas de las ciudades que han participado de ella.

“Este espacio ha buscado brindar un espacio de participación y debate bajo una perspectiva provincial. Entendemos que la política entrerriana ha estado históricamente atomizada y la militancia política joven aún más. Tenemos el convencimiento que cada una de nuestras localidades es imprescindible para la consolidación de un proyecto entrerriano sólido e integral”, manifestaron desde la Mesa.

Respecto a al próximo futuro político y electoral, sostuvieron “nuestro objetivo es fortalecer el vínculo de las organizaciones políticas y sociales sub-40, intercambiar experiencias y brindar cuadros técnico-políticos a nuestra provincia que aporten nuevas ideas para el crecimiento entrerriano y la inclusión social.

Nuestra responsabilidad es constituirnos como una nueva generación dirigencial, elemento fundamental para la renovación de la política de Entre Ríos y, por eso, nuestros temas de agenda son los que hoy se reclaman en cada una de nuestras localidades: cuestión habitacional, la cuestión ambiental, la promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la agricultura familiar; los pequeños y medianos productores; las pequeñas y medianas industrias y comercios; el desarrollo turístico sustentable; planes estratégicos de educación; mejoramiento de los asentamientos precarios; planes de autoconstrucción de vivienda; etc. No se puede aspirar a representar aquello que no se conoce“

Por último, y en referencia a la aparición de Cristina en el Congreso del PJ Nacional, señalaron “Un día como hoy, del año 2003, Menem se bajaba del balotage y Néstor se constituía como el nuevo presidente electo. Cinco años después, asumía la presidencia del PJ en un proceso formidable de reconstrucción nacional” remarcaron.

Por último, destacan que “hoy la vimos a Cristina conduciendo el proceso político de unidad del peronismo y del campo popular de cara a la recuperación del gobierno nacional. Sabemos que en Entre Ríos su rol propiciando la unidad fue la condición determinante del resultado electoral que se obtuvo y sabemos que un importante desafío político y militante comenzará el mismo 10 de junio. Cristina tiene mayor consenso social que cualquier otro dirigente de la oposición y, sobre todo, el cariño del pueblo que hoy sufre y pierde día a día calidad de vida”