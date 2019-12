La Mesa Permanente de Salud tuvo alta concurrencia, compromisos y propuestas

La Municipalidad convocó a un encuentro con el objetivo de conformar la “Mesa Permanente de Salud” que contó con una alta presencia de profesionales en la materia y áreas conexas, realizado en el salón del Concejo Deliberante, presidido por el intendente Leonardo Hassell, el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano y la secretaria de Desarrollo Humano, Natalia Benítez.

Hassell calificó de positiva la reunión “es el puntapié para lo que pretendemos desarrollar en salud, por eso agradezco la presencia y la ocupación por el tema, porque el aporte de todos es muy importante”.

El fin del encuentro es la conformación de una mesa “que tenga una continuidad en el tiempo para tratar los temas socio sanitarios de la población, tanto en el eje temático que nosotros nos planteamos como administración e incorporar las inquietudes que los demás referentes nos hayan planteado”, acotó el intendente.



Compromiso

La convocatoria tuvo la presencia de más de 60 asistentes “lo que hemos hecho es tomar algunas de las ideas que nos han planteado y de manera inmediata nos pusimos a trabajar en ellas, las cuestiones que surgieron en la reunión”, explicó Diego Ortolano, secretario de Salud y Desarrollo Ambiental.

Entre los concurrentes hubo profesionales odontólogos, obstetras, de seguridad e higiene, ingenieros agrónomos, médicos, bioquímicos, acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas y público en general.

Ortolano agregó “lo primero que planteamos como eje temático, es que esta gestión está abierta a escuchar la problemática y que cada uno pueda volcarla de acuerdo a su tarea. A partir de esa premisa conformar la mesa y comenzar a trabajar en los distintos ejes y en la disposición de dispositivos a largo plazo para abordar la salud no desde un punto de vista meramente biologicista, no solamente del paciente enfermo, si no desde una visión macro, psico-socio- biológica”.

Propuestas

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, Natalia Benítez, explicó que en el encuentro “no se planteó ningún reclamo en particular”, destacando la “alta cantidad y lo variado del espectro de concurrentes, donde surgieron compromisos y acompañamientos para el futuro” y adelantó “realizar una encuesta socio sanitaria en enero, que ya tuvo en la reunión inmediatas propuestas y formas para la recolección de datos”.

Benítez acotó “estamos satisfechos con este paso porque muchos vecinos se han comprometido, han acercado propuestas, las tomamos y ya comenzamos a trabajarlas, con la idea de articular, de pensar en una tarea conjunta”.

Finalmente el intendente Leonardo Hassell se mostró positivo “el vecino ha respondido a esta nueva forma de convocatoria, eso demuestra el compromiso de los larroquenses y de sus preocupaciones, actores que ofrecieron su trabajo, su profesionalismo y es importante saber que, como administración municipal, podemos contar con ellos”.