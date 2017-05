La pesadilla terminó, Sportivo ganó después de 25 fechas sin triunfos

Desde del partido que el 17 de octubre de 2015 le significó el ascenso, el conjunto que ahora dirige Fabio Doello volvió a ganar. Fueron 25 fechas en que perdieron 12 partidos y empataron 13 veces. El domingo le ganaron 2 a 1 a Cerro Porteño con un gol anotado por Julio Ríos a los 49 minutos del segundo tiempo, épico. Fotos: Silvina González.



Nada menos que 18 meses pasaron para que tras el pitazo final los de Sportivo pudieran volver a festejar la suma de tres puntos. El 17 de octubre de 2015, con Fabián Esquivel en la dirección técnica golearon por 6 a 3 a Isleños Independiente de Paranacito.

Un año y medio después, el domingo pasado, la taba dio otra vuelta en el aire y esta vez fue suerte, pero igual hubo que sufrir, luego de un primer tiempo sin goles que hacía prever más de lo mismo, un empate “remachado”. Pero no, Mario Dalmón -uno de los refuerzos- abrió el marcador para la V azulada a los 26 minutos del segundo tiempo, y la ilusión tomaba fuerza a medida que el reloj avanzaba en la hermosa tarde del Santángelo.

De pronto, el sol de la esperanza se ensombrece con el inesperado penal en contra que de pronto (y otra vez) llamaba a la desilusión. Larrivey vence a Pérez, empata y la taba vuelve a caer del otro lado, es decir, era c… Para colmo, Sportivo había perdido dos soldados por expulsión: Matías Videla y a Facundo Orsingher y el conjunto local se quedaba con 9 jugadores, todo mal, el olor a empate o a derrota se cierne sobre la tarde moribunda

Entonces sucede el milagro, el hechizo se rompe y no hay escalera por la que se pueda pasar por debajo o espejo que se rompa, que pueda meter más mala suerte que la que se vivió en los largos 18 meses empatando o perdiendo, en que tras el sacrificio del ascenso, se volvió a la B. Transcurría el cuarto minuto adicionado cuando Julio Ríos la mandó a la red y estampa el 2 a 1; y ya no hay tiempo para otra cosa que no sea la emoción de volver a sumar de a tres y el abrazo apretado. La taba dio otra vuelta, la suerte quedó para arriba. Sportivo ganó y es histórico.