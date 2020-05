La poesía como arma

Georgina Van De Linde, a la que algunos suelen llamarla «Coffee», tiene 19 años, es nacida y criada aquí en nuestra ciudad. Hoy nos cuenta de su primer libro. Entrevista de Franco Lizarzuay.

A través de las redes sociales me contacte con ella la había escuchado en la radio y no dude en comunicarme para poder charlar. A través de audios de whatsapp, ya que no podemos salir de nuestra casa, me comento lo siguiente

«Yo empecé desde muy chica con lo que es la escritura esto esta comentado en el libro, más bien en la contratapa. No sé bien específicamente cuando empecé a escribir pero del registro del poema más viejo que tengo es de cuando tenía 7 u 8 años y se lo escribí a un chico, literalmente era un poema tenía todas las características para serlo.

Después de eso sentí una cierta conexión con la escritura el pensamiento, el dejarte llevar, con el expresarte con hacer catarsis porque no sentía a quien contárselo y en ese momento sentí contárselo a una hoja y con el tiempo se ha transformado en mi terapia, es mi forma de desahogarme y mi forma de expresarme cuando no puedo contárselo a nadie. Eso es lo que significa la escritura para mí.

El libro en si, no era algo que venía planificando hace mucho. Tuve la idea y lo hice, me lance al agua sin saber nadar».

Uno de esos días de marzo en que organizaba las cosas para la facultad, ella estudia lengua y literatura, buscaba ilustraciones y encontró uno de los cuales le gustó mucho; una de «Line art» o arte lineal, es cualquier imagen que se compone de distintas líneas rectas y curvas sobre un fondo (generalmente sin formato, en blanco), sin sombras o tonos para las representación de objetos en dos o tres dimensiones. Le llamó mucho la atención, ya que en los libros de poesía, cuenta ella, hay mucho de ese estilo de ilustraciones. En ese momento surgió la idea para reflejarlo en un libro, esa misma noche a la escritora larroquense decidió revisar todos los poemas que tenía escrito y terminados y se dio cuenta que eran muchos, alrededor de diez.

Siguiendo con la entrevista a Georgina nos comentó de los diez poemas y la idea de hacer un libro “empiezo yo a hacer mis propias ilustraciones, fue como ese día donde se me ocurrió todo al ver las ilustraciones el inspirarme en esas imágenes y ver qué era eso lo que yo quería lograr, ya al ver que tenía un alto contenido y podía llegar a poder aparecer en un libro y de esa manera empecé dije – lo voy a hacer, no tengo idea como lo voy a imprimir pero lo voy a hacer”.

Siguiendo con el relato agrego “empecé a escribir, a juntar todos los poemas que ya tenía, a hacer las ilustraciones. Las hice todas yo menos las de las tapas que la hizo mi hermana”. El diseño, la ubicación, las palabras, la edición y la letra lo realizo Blas.

Así comenzó esta aventura para la pequeña artista y su libro donde las palabras sus ilustraciones le dieron vida a su primera obra, donde también hubo dificultades y de esta manera mientras veía que su horno no se apagara, nos contaba “la parte más difícil del libro era cuando no sabía cuántas hojas quería abarcar y me parecía que tenía poco contenido.

Ahí es donde elegí yo que iba a ser un libro corto porque sentía que, capaz que si llegaba, me iba a llevar mucho más trabajo y muchísimo más tiempo. Por eso es que el libro es tan corto, es de solamente 80 hojas, con un total de 30 poemas y 5 frases con ilustración, que yo misma no los considero poemas sino simplemente frases que se me ocurrieron”.

Hace una pausa, respira para luego contarnos “Respecto del proceso en sí de escritura me llevó más o menos dos semanas, porque yo soy una persona que me considero súper creativa y que puede escribir algo todos los días, a veces no tengo tiempo o no me lo hago, pero en si yo sé que podría escribir un poema por día por ejemplo o más, fue más o menos una semana de inspiración donde la dedique solo y exclusivamente al libro”.

El objetivo de a poco se le cumplía y sus palabras detrás del audio nos seguían narrando esos momentos “A mí me gusta mucho comparar la realidad, mostrar lo que es real las personas reales, las cuestiones actuales y problemáticas. Entonces a veces me sentaba a ver noticias o leía algún caso que me llamara la atención.

Escribía algo como inspirado en eso que acababa de leer” como toda buena escritora ella nos comenta y nos descifra algunos de sus poemas: “me pasó por ejemplo que leí una noticia de una mujer que había abortado con una rama de perejil y decidí escribir sobre eso….la temática más grande del libro es el amor pero no el amor de pareja sino abarcado desde muchos puntos de vista propio, relacional, libre.

Y lo que sucede es que el propio amor te va llevando a hablar de otras cosas ahí es donde entra en juego el vegetarianismo, como yo amo a los animales y me gustan mucho. Siento amor por ellos, necesito escribirles para expresarle ese amor, ese sentimiento”.

Otros de los temas acorde a lo que habla la autora es el Feminismo y lo dejo sentado de esta manera “como yo amo a las personas y en especial a la mujer y todo lo que ella es y siento empatía por todo lo que ella sufre, les escribí a ellas y hay muchos para ellas.

Uno de los últimos temas que nos comentó “cafebrujas”, así la podes encontrar en instagram y seguir sus lecturas y publicaciones, es la idea de su publicidad: “ yo sabia que no tenia un cierto reconocimiento social y voy a optar por autopublicarme, pagar la publicación del libro, repartirlo yo y publicitarlo yo. Es por eso que el libro se puede catalogar como independiente así como también lo es la editorial y tiene precios accesibles para aquellos que quieren empezar con la escritura”. El libro está ofertado en mercado libre a 350 pesos o se lo puede solicitar al celular: 344 656-4408.

Sin dudas estamos ante el nacimiento de una artista local, se demostró a si misma que puede lograr lo que sea y también para demostrar que «cualquiera puede escribir un libro como yo, solamente hay que tener las ganas».