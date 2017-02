La posible renuncia de Allende acerca a Riganti a una banca

El legislador oriundo de Nogoyá podría dejar la cámara de diputados luego que sea indagado en el marco de una causa en la que está imputado por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública. Accedería a un juicio abreviado y se declararía culpable a cambio de que sus familiares no sean imputados. El corrimiento habilitaría al ex intendente a asumir como legislador.

Si se confirma lo que por ahora es un rumor político y periodístico, Larroque podría tener dos diputados en la legislatura provincial, algo que se evaluó como posible en las elecciones de 2015 cuando el entonces intendente Raúl Riganti fue incluido en la lista de candidatos a diputados del Frente Para la Victoria, aunque para acceder a la banca, el oficialismo debía obtener un triunfo más amplio al que finalmente consiguió sobre Cambiemos en Entre Ríos. El posicionamiento de Sergio Kneetman en el tercer lugar de la lista del frente que conformaron la UCR y el PRO ya nos aseguraba a los larroquenses tener un representante en la cámara baja.

Riganti, quien se desempeña como Prosecretario del bloque de diputados del FPV, eligió la prudencia y se excusó de hacer declaraciones periodísticas sobre las chances que ahora se abren. En ese mismo tono, en el entorno del justicialismo local el rumor se venía manejando desde varias semanas atrás pero también se evitó dar precisiones al respecto.

El ex intendente ya tuvo posibilidad de llegar a ser legislador en el año 2009, cuando integró la lista de diputados nacionales del FPV en el tercer lugar detrás de Raúl Barrandeguy y Cristina Cremer de Busti. El triunfo electoral que había obtenido sobre Atilio Benedetti en las elecciones a intendente de 2007 lo posicionó como un referente político en el departamento Gualeguaychú. Aquella vez el Acuerdo Cívico se impuso en las elecciones y llevó tres legisladores al Congreso (Atilio Benedetti, Hilma Ré y Jorge Chemes) mientras que el Frente Justicialista se adjudicó dos bancas.

La situación de Allende

Según publicó Análisis Digital de trascendidos de fuentes legislativas y tribunalicias, Allende y su abogado ya le habrían acercado un borrador con la propuesta de asumir la responsabilidad y las condiciones a la fiscal Laura Cattáneo y al juez de Transición número 3 de Paraná, Gustavo Maldonado.

En el medio digital se explica que “lo que Allende quiere evitar, a través de un juicio abreviado, es que cada uno de sus familiares se vean perjudicados ante las imputaciones judiciales, que también los comprende y los llevaría a una condena segura. “Yo me considero responsable de todo, me hago cargo de las denuncias, pero a cambio me dejan fuera de la causa a mis familiares”, reclamó Allende ante las autoridades judiciales.

Además de la fiscal Cattáneo, en el tema también trabajan los fiscales Juan Malvasio y Ignacio Arramberry, con el control del procurador general Jorge Amílcar García.

La actual mujer de Allende es empleada de planta permanente de la Cámara de Diputados, pero se encuentra adscripta en la unidad central de Arquitectura en Salud de la provincia. Ese lugar lo ocupa desde que Ariel De la Rosa, hombre de estrecha confianza de Allende, es ministro de Salud. Satler está complicada en los “negocios incompatibles” de su esposo puesto que ella era la que recibía los 30 mil pesos mensuales que Allende le aportaba a la Fundación Esperanza, que presidía la arquitecta y que fuera creada por el diputado oficialista. O sea, la mujer cobró 30 mil pesos por mes entre enero de 2008 y diciembre de 2011.

La idea del legislador millonario es deslindar la responsabilidad de toda su familia y asumir los cargos que se le imputan en las causas. En ese marco, renunciaría automáticamente a la banca en Diputados y aceptaría la inhabilitación perpetua judicial para ejercer cargos. Además, aceptaría una condena condicional que puede ir de 2 años y 6 meses hasta 3 años. Y a ello se sumaría la entrega de algunos bienes: se habla de la vivienda ostentosa que hizo su mujer arquitecta en la zona del Parque Urquiza, como así también el costoso departamento en Puerto Madero. Este último aspecto aún no logró avances concretos, ya que existiría también la posibilidad de que no haya entrega de bienes, sino el aporte de una cifra millonaria al Estado entrerriano.

El perfil de Allende

(Informe Digital) Oriundo de Nogoyá, fue electo diputado provincial por primera vez en 1999 integrando el bloque del PJ, en aquel momento representando a la oposición legislativa a la gestión del ex gobernador Sergio Montiel (UCR). Desde entonces no dejó la Cámara Baja, siendo reelecto en los sucesivos períodos 2003-2007 (con Jorge Busti de gobernador); 2007-2011, en la lista de Sergio Urribarri y desde 2011 acompañando el proyecto kirchnerista.

Fue crítico del gobierno nacional durante el conflicto con el campo en 2008 aunque decidió trabajar para Urribarri cuando Busti jugó por fuera del PJ y fundó el Frente entrerriano federal (FEF).

Lidera el gremio UPCN de empleados estatales en la provincia de Entre Ríos desde el año 1998 y, habiendo sido reelecto en las elecciones de 2014, cumplirá en 2018 20 años al frente del sindicato. En las elecciones de 2011 logró renovar su banca en la Cámara Baja, cargo que seguirá ostentando hasta 2019, tras haber sido reelecto en 2015.