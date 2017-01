La provincia gestionará ante Nación por el sobrino del padre Edgardo Segovia

Familiares de Rodrigo Segovia, el joven entrerriano que desapareció en Perú, fueron recibidos ayer en la Casa Gris por el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, quien inició gestiones ante la Jefatura de Gabinete de la Nación para contribuir en el esclarecimiento de la situación.

Rodrigo Segovia, de 22 años, oriundo de Paraná, desapareció hace una semana en la zona del río Araza, en Perú, adonde había viajado de mochilero. Familiares viajaron desde Entre Ríos hasta Cuzco para interiorizarse sobre la búsqueda y cuestionaron la disponibilidad de recursos destinada al operativo.

Ante esa situación, recurrieron a Urribarri para solicitarle su colaboración para llevar el tema a la Jefatura de Gabinete que encabeza Marcos Peña. El funcionario se mostró dispuesto a colaborar y de inmediato inició las comunicaciones para colaborar con el pedido de la familia Segovia, formulado por el tío de Rodrigo, el sacerdote Edgardo Segovia, dado que Oscar y Elsa, los padres, se encuentran aún en Perú. El ministro de Gobierno mantiene comunicación periódica sobre el tema también con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Segovia agradeció la gestión del ministro Urribarri y también la colaboración del gobierno de Entre Ríos, que permitió que los padres de Rodrigo pudieran viajar.

Edgardo Segovia: ¡UNA SEMANA!

Horas de angustia rayanas a la desesperación viven los padres de Rodrigo.

La distancia y el aislamiento, la geografía y el clima hostil, los pocos medios y tiempo invertidos en el operativo para encontrar a Rodrigo, hacen que Oscar y Elsa vivan momentos de profunda congoja y desolación.

En el lugar no se percibe tangiblemente el esfuerzo de las autoridades nacionales y locales del Perú, como los buenos oficios de la Embajada y del Consulado argentinos*.

¿Han hecho poco? ¿Han hecho mucho? No lo sabemos desde aquí. No se visualizan en el lugar los dichos diplomáticos y los resultados son adversos.

Escasa ayuda y recursos, algunas promesas y el tiempo que corre inexorablemente.

El augurio del domingo de intensificar la búsqueda se redujo al envío de un gendarme y dos cascos blancos (que aún no llegaron). Hoy anuncian que «un grupo de gendarmes» y «un grupo de cascos blancos» llegarían «mañana a primera hora». Mañana, mañana…mañana…

A las autoridades del Perú como de Argentina comprometidas en la búsqueda les agradecemos por lo que hacen, pero LES PEDIMOS ENCARECIDAMENTE UN MAYOR EMPEÑO Y CELERIDAD en la gestión que realizan para rescatar a Rodrigo Segovia.

¡LLEGAR TARDE ES NO LLEGAR!