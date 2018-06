La provincia muestra una oferta de más de 500 carreras terciarias y universitarias

Se inició la feria de carreras del gobierno de Entre Ríos, denominada El Becario te Muestra. En la jornada matinal de este martes la visitaron casi 1000 estudiantes. El miércoles la jornada será de 8 a 20 para que participen los tres turnos de la escuela secundaria.

En el acto de apertura, la directora Ejecutiva del Becario, Claudia Gieco, agradeció “en nombre del Gobernador Gustavo Bordet, a todos quienes hacen posible esta 6º edición. A las autoridades por su compromiso, a las instituciones por el constante acompañamiento”. “La feria es un servicio más para nuestros estudiantes”.

Dijo que “este año la beca para el nivel superior ha tenido un salto de calidad justamente porque queremos impulsar a nuestros jóvenes a que sigan estudiando. Nos preocupa y ocupa otorgar las herramientas necesarias para que todas nuestras familias puedan enviar a sus hijos a la universidad. Tenemos más de 500 carreras en la provincia y cerca de 900 en el país, por ello consideramos clave brindar información para llegar a una toma de decisión a conciencia”, explicó.

“Agradecemos nuevamente a las Casas de Altos estudios porque no sólo están presentes hoy, sino que todo el año trabajan mancomunadamente con el equipo para facilitar la solicitud de beca. Para que los alumnos puedan cumplimentar todos los requisitos y competir por el beneficio provincial”, subrayó.

Por su parte, la secretaria de Modernización, Ciencia y Tecnología de la provincia, Lucrecia Escandón, manifestó que “desde mi lugar como miembro del Honorable Directorio del Instituto Becario quiero felicitar a todo el equipo por el gran esfuerzo que han hecho todos estos días para poder organizar esta feria”.

A los estudiantes presentes en el acto la funcionaria les recalcó que “muchos de ustedes aún, seguramente, están indecisos sobre qué camino tomar, qué carrera escoger, así que quiero transmitirles que aprovechen esta feria, que es una oportunidad única de contar mucha oferta educativa para analizar el abanico de posibilidades”.

Asimismo, contó que “hace 10 años estaba en la misma situación de ustedes, quizás todavía con temores en esta época del año, y ésta es una buena chance para sacarse dudas, stand por stand”.

“Me toca trabajar con todas las universidades por mi función pública y la verdad que tenemos instituciones educativas modelos en todo el país, muchas de las cuales están muy requeridas en el mercado laborar”. “Estamos convencidos que esta feria servirá para guiarlos en sus deseos, en sus ganas de poder seguir estudiando”, concluyó Escandón.

Finalmente, el decano de Ciencias Económicas, Eduardo Muani mencionó que “estoy muy feliz por compartir con todas estas instituciones la sexta edición de El Becario te Muestra. Valoramos la iniciativa del organismo porque nuestros alumnos tienen la posibilidad de conocer toda la propuesta educativa en un solo sitio, en dos jornadas, lo que es sumamente importante”.

“Recuerdo que antes se organizaban ferias en distintos lugares, pero no era cómodo para los ingresantes, por ello esta feria toma valor y consideramos esencial que se siga desarrollando”, subrayó. “En nombre de todas las instituciones hoy aquí presentes, quienes buscamos orientar a nuestros jóvenes, agradecemos al instituto esta excelente posibilidad que brinda. Los sueños que tienen los jóvenes cuando finalizan la escuela pueden truncarse si no tienen información y orientación”. Muani recalcó que “un país sin educación no tiene destino”.

Autoridades presentes

Además de los mencionados Gieco, Escandón y Muani; estuvieron presentes el Subdirector del Instituto Becario Lautaro Gervasoni; la Presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazabal; el Vocal del CGE y miembro del Honorable Directorio del Instituto, Gastón Etchepare; el Director de ATER, Sergio Granetto; la Directora de Educación Superior del CGE, Marcela Mangeón; el Director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez; La Coordinadora del senado Juvenil, Ingrid Dening; la Vicepresidente del Copnaf, Huerto Reulinger; la Decana de la Facultad de Trabajo Social, Sandra Arito; el Secretario de Deportes, José Gómez; el Secretario de Juventud, Nicolas Mathieu; y el secretario de Bienestar Estudiantil de Uner y miembro del Honorable directorio del instituto, Martín Collaud.

Cronograma

Miércoles 27 de Junio

08:00 Hs: Apertura al público de Feria de Carreras 2018.

08:30 Hs: Orientación Vocacional, a cargo de Instituto Becario.

10:00 Hs: Prevención de Adicciones: “Hablemos de esto y de otras cosas también”, a cargo de Medico Mario Elizalde (Responsable de la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones).

11:30 Hs: “Coaching con Programación Neurolingüística – Fortaleciendo talentos”, a cargo de Coach Ontológica María Gabriela Dietz.

Turno tarde:

14:00 Hs: Orientación Vocacional, a cargo de Instituto Becario.

15:30 Hs: Prevención de Adicciones: “Hablemos de esto y de otras cosas también”, a cargo de Medico Mario Elizalde (Responsable de la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones).

17:00 Hs: “Coaching con Programación Neurolingüística – Fortaleciendo talentos”, a cargo de Coach Ontológica María Gabriela Dietz.

19:00 Hs: Finaliza Feria de Carreras #ElBecarioteMuestra 2018.

Stands de Casas de Altos Estudios y dependencias del Estado

Universidad Nacional Del Litoral

Universidad Nacional De Rosario

Instituto Gastronómico Argentino-IGA

Instituto de Educación Sup. Pbro. Orlando Bottegal

Instituto Pro Moda

Universidad Nacional De Entre Ríos

Instituto Universitario Del Gran Rosario

Instituto De Educ.Sup.D-74 Cruz Roja Filial Paraná

Universidad Adventista Del Plata

Universidad Católica Argentina

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Viviana D’arrigo

Instituto Sup. de Periodismo Deportivo Justo J. de Urquiza D-145

Escuela Terciaria De Estudios Radiofónicos ETERr D-211

Instituto Superior De Capacitación Empresaria D-233 Isce

Universidad Católica De Santa Fe

Instituto De Diseño Paideia D-136

Instituto Superior De Arte D-162

Instituto New Start D-130

Instituto Superior Del Cae D-238 Iscae

Sarah Ecleston College

Instituto Técnico Superior de Cerrito

Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Paraná

Instituto Superior Madre Teresa De Calcuta D-160

Fundación Dirigente S De Empresas-Fundade

Universidad De Concepción Del Uruguay

Escuela Normal Superior De Viale

Universidad Siglo Xxi

División Escuela De Sub Oficiales Gral.Francisco Ramirez

Prefectura Naval Argentina-Delegacion Parana

Senado Juvenil-Vice Gobernacion

Secretaria De Juventud (Juventudes)

Escuela Superior De Oficiales Dr.Salvador Macia

Direccion De Educacion Superior-CGE

Direccion De Adultos-CGE

Escuela de Formación Profesional 230 UPCN

(Prensa Instituto Becario)