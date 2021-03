La provincia toma medidas ante las nuevas variantes del Covid que circulan en el mundo

En el marco de una conferencia de prensa virtual brindada este miércoles, el director General de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, se refirió a «dos puntos claves” de la pandemia.

Uno es la situación epidemiológica de la provincia y las nuevas variantes del coronavirus que están circulando en el mundo y en el país, y el otro es el plan rector de vacunación.

En la relación a la actualidad epidemiológica en Entre Ríos, el funcionario del Ministerio de Salud dijo que actualmente se observa «un nivel estancamiento del número de casos» con respecto a junio del año pasado o enero último, y detalló que «son entre 100 y 150 casos en promedio por día». No obstante, afirmó que «continuamos con circulación comunitaria en muchas localidades, principalmente las de mayor densidad poblacional, por lo cual es muy probable que durante el invierno tengamos otro evento de aumento de casos de Covid 19».

«Hemos estado trabajando con las Direcciones de Epidemiología de todo el país sobre las nuevas variantes de importancia desde el punto de vista de la salud pública», continuó diciendo Garcilazo, al tiempo que acotó que «hoy tenemos aproximadamente cuatro variantes a nivel internacional que son relevantes y tres particularmente en nuestro país que se han detectado». Explicó que por las variantes «algunas cepas puedan llegar a tener mayor transmisibilidad, mayor letalidad y un punto que es clave es que pueden evadir la efectividad de la vacuna».

Detalló que las variantes que más preocupan actualmente en Argentina están relacionadas a la cepa de Manaos, Brasil, a la de Reino Unido, a la de Sudáfrica y a la de Río de Janeiro. «Desde Entre Ríos hemos enviado al Malbrán a secuenciar muestras de PCR de un paciente proveniente de Brasil, de personal de Salud que ha desarrollado la enfermedad posterior a la vacunación, y de ciudadanos de origen chino que venían embarcados», precisó, al tiempo que explicó que la secuenciación permite conocer el tipo de variante que se presenta.

Indicó luego a raíz de las variantes, las medidas adoptadas a nivel país y provincia «tienen que ver con la vigilancia genómica. Actualmente, para todas las personas que tengan antecedentes de viaje y que hayan tenido una PCR positiva, las muestras se deben enviar al Malbrán para poder secuenciar y determinar si no estamos ante el ingreso de una variante de estas características. También de aquellas personas que hayan tenido el esquema de vacunación completo y hayan desarrollado posteriormente la enfermedad, ya que es importante hacerles un seguimiento por si hay algún tipo de variante que pueda estar evitando la inmunidad por la vacuna».

CONTROL EN LAS FRONTERAS

Luego hizo hincapié en que «hay que reforzar y trabajar más fuertemente lo que tiene que ver con la cuarentena de las personas que regresan del exterior. Este es un elemento clave. Se solicita para el ingreso al país una PCR negativa pero igual deben realizar una cuarentena de 10 días o de 14 días en algunas situaciones particulares».

También remarcó como importante el control de las fronteras. «Acá lo que nos preocupa tiene que ver con la variante de Manaos que se extendió ampliamente y ha llevado a que hoy prácticamente todos los Estados de Brasil estén en un colapso sanitario. Como provincia, dada la alta circulación que tenemos tanto por turismo o por circulación vehicular con ese país, es uno de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta», remarcó.

Más adelante, sostuvo que “estamos trabajando con el Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con identificar a aquellos argentinos que están regresando a la provincia. En las últimas semanas hemos tenido un ingreso de aproximadamente 100 personas por vía terrestre del exterior, 30 por vía área y dos por vía marítima. Eso sería el promedio que tenemos diario de ingresos de personas del exterior y de las cuales hay que hacer un seguimiento de lo que tiene que ver con su estado de salud para la detección temprana de estos casos. Y después trabajar también lo que tiene que ver con los corredores seguros, principalmente con lo que son los camiones que ingresan por nuestra provincia, por las rutas internacionales”.

NUEVAS VARIANTES Y PREVENCIÓN

Destacó además la importancia de continuar con las medidas de prevención y apuntó: “En relación a lo que debe hacer la comunidad en general, hay que tener en cuenta que las medidas de prevención que debe tomar la gente son las mismas que tenemos que tener para cualquier variante del coronavirus: el distanciamiento, el uso del tapabocas, evitar los lugares cerrados, lavarse las manos y la consulta rápida y a tiempo cuando se presentan los síntomas de la enfermedad. Estos son los puntos claves para definir lo que tiene que ver con las variantes y es lo que tenemos que tener en cuenta para esta nueva etapa de la enfermedad”, indicó.

A continuación aclaró que “lo que tiene que ver con las variantes es un proceso biológico normal de los virus respiratorios. Esto se ve también por ejemplo en la influenza pero es muy importante tener en cuenta que estas variantes se pueden dar también en nuestro país en cuanto mayor transmisión del virus haya. Mayor transmisión comunitaria, mayor número de casos, mayores posibilidades de aparición de nuevas variantes vamos a tener, por lo tanto es fundamental el control en ese sentido”.

PLAN RECTOR DE VACUNACIÓN

En cuanto a otros de los temas importantes, relacionado con la campaña y el plan rector de vacunación nacional y particularmente el provincial, Garcilazo acotó que “al día de la fecha recibimos un total de 113.450 dosis, que se distribuyen en los dos componentes, principalmente Spuntnik componente 1 y componente 2. Las otras dos vacunas covishield y sinopharm hemos recibido pero tienen un sólo componente si bien son dos dosis que se aplican, las dos son del mismo componente”.

En cuanto a la planificación desarrollada en la provincia, dijo que «lo que se toma son distintas fuentes de información para poder estimar cuál va a ser la población objetivo. En este punto hemos estimado con cuántos trabajadores de Salud estimamos vacunar en un año, cuáles son los adultos mayores de 60 años, cuál es la cantidad de personal estratégico (fuerzas de seguridad nacional y provincial), de educación y adultos mayores institucionalizados”. Y mencionó que se definió a nivel nacional criterios de priorización, incluyendo en primer lugar al personal de Salud y posteriormente los grupos más vulnerables. Indicó que más del 90 por ciento de los trabajadores de Salud de Entre Ríos ya recibieron la primera dosis y que está prácticamente cubiertas las residencias geriátricas.

Garcilazo hizo notar respecto a los adultos mayores no institucionalizados y personal de salud que “son poblaciones abiertas por lo que constantemente durante el año van a ingresar y salir personas de estos grupos. Por eso, una vez que se abra una corte y se inicie la vacunación de ese grupo nunca se va a dejar de vacunar, siempre va a aparecer personal de salud, nuevas personas que entran a los geriátricos y también en los distintos grupos, y la vacunación se va a tener que sostener durante todo el año».

Explicó que «esta es una campaña de vacunación que tiene una característica muy importante, tanto lo que es la producción de las vacunas, lo que es la investigación dentro de las vacunas y lo que es la logística de la vacuna se están dando al mismo tiempo. Estamos trabajando con vacunas que tienen una aprobación de emergencia y se van modificando los distintos grupos que se pueden vacunar con cada una de ellas, incluso dentro de la misma campaña, por lo que se hace confuso y a veces dificultoso».

Precisó que hasta el momento «en nuestra campaña se han incorporado tres vacunas, principalmente la Sputnik V, que son dos dosis y tiene dos componentes distintos; la Covishield, que tiene una plataforma similar a la anterior. Hay un punto clave que tiene que ver con la conservación de la vacuna, que es completamente distinta. Si bien son dos vacunas que tienen la misma plataforma, la Sputnik V requiere una logística de -18 grados; y la Covishield, requiere una conservación de 2 a 8 grados, que es lo que requiere cualquier vacuna”.

«La última vacuna que hemos recibido es la Sinopharm, que tiene otra plataforma, de virus inactivados, más vieja, ya hay muchas vacunas que tiene este tipo de plataforma, por lo tanto se la considera una vacuna segura de aplicar. También requiere dos dosis, con el mismo componente en ambas. La forma de conservación es de 2 a 8 grados.

Hoy son las tres vacunas con las que contamos en el país en esta campaña de vacunación y hoy por hoy la única que no está autorizada para usarse en mayores de 60 años es la Sinopharm, lo cual se está evaluando en distintas comisiones nacionales de inmunizaciones y el Anmat para poder incorporar más adelante otra vacuna a algunos de los grupos claves y objetivos que es el de mayores de 60 años».

PREGUNTAS

Tras las explicaciones, el funcionario respondió a las preguntas efectuadas por los medios de la provincia a través de la conferencia de prensa virtual.

Consultado Garcilazo sobre las medidas que se estudian para frenas los efectos de la segunda ola y los que puedan ingresar del norte, dijo que se espera registrar durante el invierno «un aumento en el número de caso» y precisó que «las claves para el control son las mismas que venimos diciendo durante 2020 en relación al control de la enfermedad». En ese sentido, mencionó el diagnóstico oportuno, el aislamiento de los casos confirmados, la cuarentena de los contactos estrechos.

Al respecto, también refirió «a todo lo que tiene que ver con el control de fronteras, la vigilancia genómica para detectar las nuevas variantes que pueden ir ingresando a nuestro país y la comunicación a la población sobre las medidas básicas de prevención».

En ese marco, advirtió que «si bien hoy se tiene una herramienta muy útil como es la vacunación, esto no implica que el coronavirus deje de circular en la población. De hecho la población más afectada y en la que se registra mayor número de casos es la más joven y que no está como población objetivo para vacunar. El virus seguirá circulando y habrá un aumento importante de casos, por lo tanto debemos mantener las medidas de prevención», insistió.

Más adelante, Garcilazo fue consultado sobre el procedimiento para la distribución de las vacunas e informó que «la provincia tiene centralizada la distribución de vacunas. Una vez que llegan a nivel nacional, lo hacen a la Fuerza Aérea de Paraná. Ahí se hace el fraccionamiento de los distintos tipos de vacunas porque cada una tiene distintas logísticas. Luego se realiza el traslado en un vehículo oficial, escoltado por la Policía de Entre Ríos, que por protocolo tiene que ir chofer y un integrante del programa ampliado de inmunización de la provincia. Previo a la salida, y sobre todo cuando es para la vacuna Sputnik, se debe garantizar el lugar de recepción que no más de 40 lugares en la provincia y que tienen la capacidad de recibir dosis a menos de 20 grados. Esta capacidad se ampliará. Una vez que se entrega las vacunas se registra informáticamente los remitos. Esto se hace cada vez, y hoy se hace prácticamente semanalmente porque las dosis están llegando los fines de semana

En relación al operativo de selección de los grupos prioritarios para vacunar, el funcionario indicó que «los grupos prioritarios son los que están definidos en el plan rector de vacunación nacional. Eso fue definido previamente al armado del plan rector y se hizo en 2020. Se evaluaron primero los datos epidemiológicos que ocurrieron en todo el país. De ese análisis, se definió como grupo principal de riesgo el grupo de mayor letalidad que son las personas mayores de 60 años. También algunos grupos menores de 60 años, pero que tenían algunas comorbilidades que hacen que esta enfermedad pueda evolucionar de manera desfavorable, además de lo que se definió como grupos estratégicos en los cuales se encuentran algunos grupos que se consideran esenciales para el funcionamiento básico del Estado. Estos son el personal de salud, la policía y la educación también se definió como un grupo estratégico», precisó antes de detallar que dentro del personal de salud se priorizó en un primer momento el personal de terapias intensivas que tienen que ver con Covid. «Es un personal crítico porque no se puede conseguir fácilmente. También los laboratorios que realizan las pruebas, las guardias, las salas Covid. Se empezó por esos grupos, y después se fueron definiendo los otros», acotó.

Al respecto, el director de Epidemiología explicó luego que los demás grupos de salud que no están directamente considerado para Covid, son definidos también grupos esenciales porque hay que mantener la atención de guardias pediátricas o las cirugías, por ejemplo. «Todos estos grupos son considerados estratégicos y esenciales, y son los primeros en ser vacunados dentro de una pandemia o en situaciones de crisis sanitaria», detalló.

«A nivel nacional se definió como estrategia y política del plan rector de vacunación el vacunar a los grupos de mayor riesgo y a los estratégicos que nos permitan garantizar como Estado el funcionamiento de los básicos como es la salud, la policía y la educación», sintetizó.

Sobre versiones que la apertura del registro para la inscripción de persona de 18 a 59 años para ser vacunadas, Garcilazo dijo que «no es oficial desde la provincia de Entre Ríos. Lo que es oficial es para aquellas personas que son mayores de 70 años, y sobre todo en las ciudades más grandes porque las más pequeñas tienen sus propias capacidades para identificar las personas que tienen intención de vacunarse», detalló.

Explicó que «si bien el registro permite hacerlo a otros grupos que no sean los mayores de 70 años, no se tomarán para la identificación de turnos. Luego se irán incorporando los demás grupos. Lo que tiene que ver con docentes, policías, geriátricos y personas dializadas, ya tienen sus propios registros», detalló.

En relación a los efectos adversos posiblemente asociados a la vacuna, dijo que lo que se debe notificar es cualquier evento de salud que haya ocurrido durante el proceso de la vacunación o días posteriores a la vacunación. “Eso no quiere decir que esos sea directamente asociado a la vacuna, para eso se requiere un estudio”, acotó.

Y agregó: “Particularmente, en nuestra provincia no hemos tenido ninguna notificación sobre algún efecto adverso grave. La mayoría de los efectos adversos de todas las vacunas han sido los esperables, como dolor en el lugar de aplicación, alguna febrícula, cefalea o algún malestar general que no dura más de 48 horas. Eso es lo que hemos observado”.

Por otro lado, Garcilazo dijo que la vacunación a personas mayores de 60 años ya se ha iniciado, habiéndose estructurado por décadas, iniciando con los mayores de 90, mayores de 80 y luego de 70 años, siendo que la población es siempre mayor en la franja de menor edad. “Este cronograma está atado a la cantidad de dosis que va recibiendo la provincia. Hoy en las localidades más pequeñas la cobertura es mayor y en las localidades más grandes esta semana podríamos estar terminando con los grupos mayores de 80 años. Siempre hay gente que al principio no se querían vacunar y luego aparecen para vacunarse que pertenecen a estos grupos. De acuerdo a la planificación anual que tenemos, para las personas de mayor riesgo, que son los mayores de 60 años, estimamos que se necesitan entre 250.000 y 260.000 personas, de estos hay quienes definen no vacunarse. Pero el cronograma está sujeto a la cantidad de dosis que vamos recibiendo”, comentó.

Por otro lado, informó: “Muchos preguntan que si las personas que están vacunadas pueden dejar de realizar las medidas de protección porque genera algún tipo de inmunidad. Respecto a ello, hoy en día en nuestro país la recomendación es que las personas que están vacunadas deben tener las mismas medidas de prevención porque todavía no está claro lo que tienen que ver con la transmisión de la enfermedad. Es muy importante tener en cuenta esto, que las personas que estén vacunadas o no vacunadas deben tomar las mismas medidas de prevención”.

Y completó: “Otra cuestión es que las personas que están vacunadas y han sido contacto estrecho de algún caso confirmado deben hacer la cuarentena, ello también debido a que, si bien está comprobada la eficacia de la vacuna, todavía no está claro la eficacia que tiene para disminuir la transmisión de la enfermedad”.