La serie de imperdibles relatos que recuerdan lo que fue el boliche de Impini

Jorge Impini, descendiente de uno de los propietarios del centenario almacén de ramos generales de Talitas, creó un blog para dejar registro de la historia del emblemático lugar. Historias que apoyan el proyecto de restauración ya en marcha que realiza Hernán Impini.

Las publicaciones se pueden ver en el sitio https://pulperiaimpini.blogspot.com/ Jorge Impini, abogado radicado en Gualeguay y familiar de los antiguos y actuales propietarios:

CAPITULO UNO: ¿POR QUE DECIDÍ ESCRIBIR SOBRE LA VIDA DEL Y EN EL BOLICHE DE IMPINI?

25.7.20

LA VIDA DEL Y EN EL BOLICHE DE IMPINI

Hoy decidí que tengo que comenzar con lo que me propuse.- Por ahí no es fácil, porque no soy escritor, tampoco tengo técnica para hacerlo, pero cuando a uno lo mueven los sentimientos, no hay obstáculos que no se puedan sortear, además siento el deber de hacerlo para que la HISTORIA DE LOS IMPINI, no se olvide.-

Mi mayor anhelo, es que, cuando pasen los años y alguno se acuerde, quede algo escrito que refleje como se vivía, quienes vivían, y sobre todo el sinnúmeros de actividades que se desarrollaban y que muchos fuimos participes y herederos de esa cultura del trabajo de los viejos, y sobre todo la conducta, La enseñanza y el ejemplo que tuvimos. Luego dependió de cada uno adoptarlo o no.-

Detrás de lo que hoy pueden ser solo paredes y la cual tiene un cartel de PULPERIA IMPINI, hay una vida muy rica, en actividades, anécdotas, vivencias, y sobre todo la historia mucha gente que pasó por ahí, no solo de la familia.-

Primero se preguntaran porque se me ocurrió? O porque en este momento, y yo creo que en la vida todo tiene un PORQUE.-

El Sábado 13 de junio de 2020, viendo que el día domingo iba a ser un día frío, y que veníamos de tres meses de pandemia, le dije a mi familia, mañana vamos a TALITAS.- Hacia mas de dos años que no me daba una vuelta y se me ocurrió ir.-

En TALITAS no tengo ni campo, ni casa, ni terreno, ni animales, pero tengo el CAPITAL mas grande que se puede tener.- Una hermosa Historia de vida, que de vez en cuando se hace necesario repasarla para mantenerla viva.-

Unos dirán, que es lindo volver a los pagos y yo le respondo que en realidad ir a TALITAS significa una mezcla de sentimientos, alegrías y tristezas a la vez, alegría por lo que fue y tristeza por lo que ya no es y por los que ya no están.- Es como sentir un sabor agridulce, pero de mucho valor y que al final de la visita a uno le hace muy bien.-

Ese día llego al BOLICHE, no había nadie (por supuesto, si no vive nadie) y me pongo a recorrerlo.-

Yo ese lugar utilizo la memoria y armo lo que no está (stud, gallineros, huertas, chiquero del chancho, carneadas, gente en el boliche, caballos atados en la puerta del boliche, carros, sulky gente mateando etc. etc.) y comienzo a recordar, personas, clientes, habitantes del galpón, anécdotas etc., y me retrotraigo cincuenta años para atrás, y de paso hago participe a mis acompañantes, los cuales quizás han escuchado miles de veces este tipo de historias.- Nunca deje de transmitir a mi familia estas vivencias.-

En momentos que estaba en ese paseo y reflexión, llega una camioneta con un matrimonio de edades como la mía.- El Sr. me dice que venia de URDINARRAIN, que no conocían la PULPERIA, que como nada tenían que hacer por la cuarentena se habían venido tomándose unos mates.- La Señora, indudablemente que sabia de la existencia de la PULPERIA, y algo había leído de su historia, me empezó a hacer algunas preguntas, las cuales se las fui respondiendo.- Todo relacionado con la historia del lugar, de sus habitantes, de los personajes de la época, de las actividades que se desarrollaban etc., una de las preguntas fue que: “SI era cierto que el fogón del galpón no se apago por muchos años, o si eso era mas bien un mito”, a lo cual le respondí que no era un mito, que ERA CIERTO y le explique ¿el porque era cierto?, también le expliqué porque era tan conocido ese fogón (mas adelante se los contaré).-

Estuvieron un rato, recorrimos por dentro.- A cada pregunta tenia su respuesta.- Luego se despidieron y se fueron agradeciendo la atención, ya que les expliqué que yo era de la familia, pero que no era propietario del lugar, sino más bien un fanático del lugar, que era uno de los dueños, no de la tierra, no de la propiedad, pero si la historia del lugar y que allí había transcurrido parte de lo mejor de mi vida, tal cual fue la niñez.- La Sra., me dijo “que lindo es escuchar la historia de alguien que la vivió”.-

Luego de escuchar el dialogo con esta familia, una de las chicas de mi familia, me pregunto, ¿Si tantos recuerdos te trae este lugar, porque no lo compras?, yo la mire y me salio de adentro.- Si pudiera retrotraer este lugar cincuenta años atrás y estuvieran todos los que entonces estaban, SI LO COMPRARIA, pero así, sin esa gente NO, porque para mi ese lugar existe porque allí existió una parte de mi vida, pero vivida junto a todos ellos que hoy en su gran mayoría no están.-

Cuando volvíamos, recordando la conversación con la SRA de URDINARRAIN (la llamo así porque no se quien es, no retuve el apellido, solo se que tienen una DISTRIBUIDORA), PENSE: si alguien no deja escrito las respuestas a sus preguntas, la HISTORIA DEL BOLICHE DE IMPINI desaparecerá, eso hizo que mis acompañantes me dijeran, ¿porque no la escribís?.- Les digo “ YO no soy escritor”, solo se redactar y me dicen NO ES NECESARIO, acá lo único NECESARIO es tu deseo de que NO SE OLVIDE y que puedas escribir a tu manera la historia tuya y del lugar, en esa época.-

Luego de esto, ya en casa, estuve todo el lunes feriado inactivo 15 de junio (día del fallecimiento de GUEMES) pensando ¿que hacer? ¿Como hacer?.- En horas de la tarde me comunico por WASSAP con mi hija PERLA y le pregunto como estaba, (ya que hacia mas de dos meses no la veía, ya que como medica, esta luchando contra el COVID en BS AS) y en la conversación le cuento en que había pensado todo el día a lo que ella me dice “PAPI desde que nosotras éramos chicas (refiriéndose a ella y a dos hijas del corazón que tengo MARIA SOL Y MARIA EMILIA HERMOSO), siempre nos contrastes las historias del BOLICHE, la historia de tu vida, de los personajes que allí vivían, de la familia, de los caballos de carreras y nos hiciste gustar y querer ese lugar, y ahora porque no lo vas a escribir, si es tu pasión”.-

Si algo me faltaba, para tomar la decisión, fue ese empujón final, me senté en la computadora frente al face y escribí sin analizar demasiado lo que decía, y publiqué, la idea de escribir la historia del boliche.-

Grande fue la sorpresa, cuando empecé a ver los comentarios, el apoyo, gente que no conocía, ni conozco, pero que me indicaba que tenia relación con TALITAS, con el boliche, con la actividad, con las carreras, con la vida en la zona, con la gente de la zona.- La sorpresa fue por la gente que yo no conocía.- Que me lo diga la gente que conozco, no me llama la atención, porque se que PIENSAN Y SIENTEN IGUAL QUE UNO.-

A los pocos días, hablo con mi sobrino JERONIMO BERISSO (hijo de ADRIANA) que le gustan las actividades del campo, y conversando me dice que le había preguntado a su mama algunas cosas de los IMPINI, porque la gente cuando lo identifica como NIETO DE ALDO, le hacen comentarios de su abuelo y de los IMPINI y el no tiene muy clara la historia familiar, y su madre le dice, PREGUNTALE AL TIO JORGE que seguro te va a poder explicar bien, (ADRIANA VIVIO hasta los 5 años en el campo y tenia solo dos cuando falleció nuestro padre).-

Y esta situación también fue una inyección anímica, que reafirmó mi decisión, porque digo “Si ni la propia familia conoce la historia, esto significa que se pierde, y en unos años mas, ya nadie podrá contar estas vivencias”.-

No tengo dudas que los GRANDES, somos los únicos responsables de NO TRASMITIR a los chicos las historias de vida, o las historias familiares para que se puedan trasmitir de generación en generación, y yo no quiero ser responsable de esto, y me dije “Estoy a tiempo”.-

JERONIMO me pregunto tío a quien Salí CAMPERO, porque, JERONIMO es bien campero.- Yo le conteste al abuelo ALDO que era muy campero, a pesar de que todos los IMPINI trabajaban en el campo, el mas campero era mi padre, era DOMADOR (no jinete sino AMANSADOR de caballos), era baqueano para trabajar con animales en yerras, era carnicero, gran asador, sobre todo de asado con cuero, andaba en el carro o sulky si era necesario o en el tractor arando, sembrando entre otras actividades que hacia.-Todo lo que era el trabajo de campo y con animales, era su fuerte.-

Yo creo que “lo que se heredera, no se roba”.- (me refiero a JERONIMO), porque yo de campero, lo único que tengo y tuve es la TEORIA, porque si bien en esa época vivía con y para los caballos, después al irme del campo NUNCA MAS me dedique a esas cosas tan lindas.-

Me considero un paisano de escritorio, porque tengo conocimiento de ¿como se hacen todas las actividades del campo?, Siempre fui testigo de cómo se hacían, pero en la practica nunca las hice, o lo poco que hice fue ayudando a los grandes, por eso no va a ser difícil volcar en un escrito lo que vi hacer, pero de la forma en que yo lo puedo hacer y es con la computadora.-

Estoy convencido que para trasmitir lo que le puede quedar a los que vengan, es lo que se escriba y esa es hoy mi meta.-

QUE QUIERO TRASMITIR

Con mi relato, trataré de trasmitir en forma sencilla para que cada uno que la lea y conozca la gente que luego nombraré, las actividades, las fiestas del lugar, la escuela, la iglesia, las bolicheadas, las carreras cuadreras, las actividades de campo y se sienta identificado y diga, yo a eso lo viví, y el que no lo vivió, directamente, seguro lo asociara con algún pariente o amigo que le haya contado, e inclusive a los mas jóvenes que vean como se vivía en esa época y que a pesar de algunas carencias (luz eléctrica, televisor, caminos, celulares etc.) ERAMOS MUY FELICES.-

Reitero lo dicho al INICIO, no soy escritor y quiero decirlo sin mayores formalidades, quiero que sea con un lenguaje simple, sencillo y autentico y sobre todo que SEPAN que quiero relatar lo que YO VIVI, no lo que me contaron, por ello, la idea es centrarme entre los años 1968, (años mas, años menos) hasta 1976.- Estas fechas tienen relación con mi edad, tenia entre 6 y 15 años, Si hay algo que me acuerde y que sea antes de los 6 lo diré, igual algo que haya vivido después de los 15.-

En derecho, se denomina TESTIGO DE OIDAS, que significa el testigo que relata hechos que no vio sino que le contaron.- Justo esto es lo que NO QUIERO, porque quiero un relato fidedigno, y que nadie dude de que, todas son HISTORIAS VERDADERAS contadas a partir de VIVENCIAS PERSONALES de las cuales fui participe o testigo, NO DE HISTORIAS contadas porque me contaron.-

Yo pongo como techo a mi vida o a mi buena vida en el campo hasta los 15 años, porque poco antes de esa fecha una enfermedad maldita me llevo el principal soldado (Aldo, mi padre) y creo que para todos los IMPINI fue un antes y un después.- Después la vida continuó, pero en el campo y para los IMPINI, ya fue diferente y ese gran castillo, poco a poco fue decayendo, mas en lo anímico que en lo físico.-

PORQUE BOLICHE Y NO PULPERIA

Para mí, la verdadera historia es llamar al lugar el BOLICHE DE IMPINI, no la PULPERIA DE IMPINI.-

A cuanto vecino, a cuanto parroquiano de la época se le pregunte les va a decir el BOLICHE DE IMPINI, es mas, actualmente a quien lo conoció en esos años 70 no te va a hablar de la PULPERIA, te va a hablar del BOLICHE.-

Es una cuestión semántica nada mas, no es otra la diferencia.- Luego con el transcurso del tiempo al BOLICHE de IMPINI se la fue llamando PULPERIA DE IMPINI.- Es mas, se fueron haciendo publicaciones con el nombre PULPERIA IMPINI.-

El nombre es apenas un detalle, el significado de BOLICHE de IMPINI o PULPERIA de IMPINI, es exactamente lo mismo.- Lo importante es la HISTORIA transcurrida en ese BOLICHE O PULPERIA.-

Hecha esta salvedad, continuaré luego explicando como se conformaba la familia IMPINI.- Una parte de la familia vivía en LA SONAMBULA, y la otra parte en el BOLICHE.- También explicaré la rama genealógica de la cual provengo, que en definitiva es el punto de partida para poder explicar la vida alrededor del BOLICHE DE IMPINI, y que quien la lea sepa quien soy, de donde vengo y porque tengo conocimiento de lo que contaré.-

Lo que no quiero dejar de resaltar es que NUNCA PENSE, que existiera mucha gente que le pudiera interesar este tipo de cosas.-

Si bien la idea primaria fue dejar algo escrito para quien le pudiera interesar, lo que me ha sorprendido es que he recibido mensajes de un montón de gente que esta relacionada de una u otra forma, sea por si misma, o por ser hija o nieta de alguien que vivió en TALITAS, o que tuvo relación con el BOLICHE.-

Inclusive, de gente que quizás no sepa donde es TALITAS o quienes eran los IMPINI, y por sentirse tradicionalistas les ha interesado esta historia que voy a contar y se han comunicado, sobre todo algunos medios periodísticos,, tanto regionales como de otras provincias.-

La verdad me pone contento, saber que no estoy solo, que no soy el único loco, y que lo que yo escriba le pueda gustar a alguien, no por la forma, sino por el contenido.-

Así que día que pasa, me entusiasma más, el poder hacerlo.



En esta estampilla se refleja un homenaje a las pulperías, que dedico el CORREO ARGENTINO en el año 2.005, y en ella hay una foto de RAUL IMPINI, que fue quien reinauguro la misma con sus hijos y sobrinos en el año 2002 Junto a el se ve al VIEJO RAMIREZ que vivió mas de 30 años en el lugar después de la familia de LUIS IMPINI.-

RAUL era hijo de LUIS, y vivió en el BOLICHE, desde que nació, y fue quien, después de mucho tiempo, con sus hijos FEDERICO, BRUNO Y PAOLO y su hermano el GRINGO y sus hijos HERNAN Y LUIGI, REFLOTARON la pulpería, y la reinauguraron en el año 2.002, con una gran fiesta de vecinos.- Fue una fiesta del reencuentro entre taliteros y/o quien tuvo su corazon en Talitas.-

La idea que tenían, de poder continuarla como turismo rural, fue muy buena, pero el estado de los caminos, le puso un obstáculo difícil de sortear.- El proyecto se truncó.- Quizás algunos de los muchachos pueda algún día volverla a levantar.-

Sin adelantarme, se que ALGO de esto HAY, mi deseo es que lo puedan hacer.- Fuerza HERNANCITO y flia, los viejos agradecerán.-