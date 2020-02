La travesura de un niño derivó en el incendio de una vivienda en Aldea San Antonio

Radio Cristal informó del siniestro que las llamas provocaron en una casa de esa ciudad, luego que un niño de tres años encontrara un encendedor que terminó generando el incendio. Perdieron parte de los muebles y electrodomésticos.







La radio de Urdinarrain describió como «tremendo lo que le pasó a una joven familia en la localidad de Aldea San Antonio Según lo cuenta la propia familia en la madrugada del miércoles 29, alrededor de las 4 hs, por la travesura de un chiquito de 3 años. El TV había quedado prendido en el living, donde también había un colchón.

El pequeño se levantó y arriba de la mesa encontró un encendedor, con el cual seguramente jugando tomó fuego el colchón. El pequeño viendo lo ocurrido se asustó y llamó a su hermanito de 4 años, para que los despierte a los padres, Hugo Hernández y su señora Melina que dormían.

El muchacho al ver semejante situación solo atinó a sacar a los chicos que son 3 (de 1, 3 y 4 años). Cuando quiso abrir la puerta, no pudo, seguramente por la temperatura se apretó y buscó salir por la ventana.

Para colmo los celulares quedaron adentro lo que hizo imposible llamar a Bomberos.

Sacando agua de una pileta de natación lograron combatir el fuego, pero perdieron todo lo que estaba dentro, camas, colchones, TV, mesas sillas, equipos de música, etc., etc. Seguramente el cielorraso de cemento evitó que no se quemara el techo y propagara el fuego a las demas habitaciones. Tremendo lo que pasó.

Pero más extraño es que ningún vecino se diera cuenta por los gritos y el humo. Ahora la familia de Hugo, pide a los que quieran darle una mano con ropa de cama, colchones, muebles y lo que pudiera servir para volver a armar el hogar, teniendo en cuenta que lo que no se quemó, igual no sirve por el hollín que penetra en todos los elementos.

Aquí le brindamos el teléfono de la mamá del joven que vive en el campo, y es quien, le está brindando ayuda. 3446 679775