La vieja cárcel de Gualeguaychú fue cerrada y será refuncionalizada

El gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Justicia, Martín Soria, encabezaron el cierre de la unidad penal N° 2 de Gualeguaychú, que data del siglo XIX. El edificio fue cedido a la municipalidad, mientras que el 84 por ciento de los reclusos se alojan en la nueva cárcel, N° 9, “El Potrero”.

También anunció que se proyecta construir una nueva unidad penal en Paraná. Además entregó los decretos para obras viales, gasíferas y educativas en Gualeguaychú.

La nueva Granja Penal N° 9, El Potrero, de Gualeguaychú fue construida con los estándares actuales en materia de Derechos Humanos. Es una cárcel mixta con régimen semiabierto, que favorece el tratamiento penitenciario focalizado en la educación y la laborterapia, respetando el principio de progresividad.

Actualmente tiene capacidad para 400 personas y al concluir las obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno provincial, tendrá 920 plazas. El 84 por ciento de los internos alojados en la Unidad Penal 2 fue traslado a la Granja Penal, en tanto la totalidad del personal penitenciario y profesional ya cumple funciones allí.

Llegar a este momento

Durante el acto, el gobernador se mostró “muy contento” por concluir el traslado de la unidad carcelaria a la unidad penal Nº 9 El Potrero. Recordó que “hace algunos años atrás, el defensor general me llevó una carpeta y me dijo que la situación en la unidad penal de Gualeguaychú era insostenible”, puesto que era una cárcel del Siglo XIX, donde los reclusos vivían hacinados. “Entonces nos propusimos trasladar la unidad penal”, indicó.

“Se nos complicó muchísimo en la gestión anterior y recién en esta gestión, con la cooperación del Ministerio de Justicia y la disposición también de fondos de rentas generales de la provincia, pudimos llegar a este momento”, expresó el mandatario.

No se trata de una mudanza

No obstante, Bordet aclaró que no se trata solamente de “generar una mudanza de un edificio a otro. Sino que implican muchas otras cosas: Primero cumplir con un precepto constitucional que estaba establecido en el texto original de la Constitución de 1853, donde se marcaba que las cárceles deben ser sanas y limpias para reeducación y no para castigo de los reclusos; y en este sentido empezamos a trabajar en la articulación, porque llevar duplicar la capacidad, en El Potrero, implicaba también dotar de más servicios que tengan en cuenta al nuevo universo de reclusos que se alojarían, que tenga también contemplada la atención en salud”, mencionó.

Señaló que tras el trabajo realizado, “hoy hemos podido llegar a este punto donde se recupera para la ciudad de Gualeguaychú un sitio de la memoria, un sitio para la reflexión, donde hechos aberrantes que ocurrieron en nuestro país como en la última dictadura no vuelvan a suceder nunca más. Y también para poder usar como espacio público, como centro cívico, este lugar que es magnífico y está ubicado en el corazón de la ciudad de Gualeguaychú”.

En ese marco, el mandatario provincial mencionó que se están sentando las bases para construir una nueva unidad penal en Paraná para reemplazar la existente y que “esto debe ser una política pública: comenzarla, acordarla, para que pueda tener trascendencia en quienes nos sucedan. Porque son proyectos a largo plazo pero hay que hacerlo para vivir en una sociedad más justa, donde haya más respeto, donde se valoricen las instituciones y donde entendamos que es necesario que quienes infrinjan la ley y quienes tengan que cumplir una condena, deben a su vez tener la posibilidad de la reeducación para volver a reinsertarse en la sociedad. Ese es el objetivo y por eso es que trabajamos con esa dirección”.

Un trabajo en conjunto

Posteriormente, dio cuenta de otras obras encaradas en Gualeguaychú, tal como se había comprometido, y entre esas mencionó la última etapa del hospital y las escuelas Domingo Matheu y María Elena Walsh, como así también la escuela Colombo que está avanzada en un 50 por ciento. A eso sumó que el 10 de febrero próximo se abrirán los sobres del llamado a licitación para la circunvalación de la ciudad.

“Iniciamos un trabajo en conjunto con Martín aquí en Gualeguaychú y nos queremos seguir comprometiendo para continuar generando acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos y que a su vez también generen puestos de trabajo con obras de infraestructura educativa, vial, energética. Esto se hace que con los trabajos articulados entre los municipios y fundamentalmente con un gobierno nacional que hoy dispone los recursos para que podamos también lograr obras que por su magnitud serían muy difíciles de poder llevarlas adelante”, finalizó el mandatario.

Asimismo, el mandatario provincial entregó al intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el decreto de cesión del el antiguo edificio de la Unidad Penal N° 2. El lugar está señalizado como un sitio de memoria y derechos humanos. “Se recupera para la ciudad un sitio de la memoria, para la reflexión”, expresó Bordet.