Larroque celebró el Día de la Independencia

La Municipalidad de Larroque conmemoró los 204 años de la Independencia Argentina, en un acto organizado frente a la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, que fue presidido por el intendente Leonardo Hassell.

Acompañaron al presidente comunal, el diputado nacional, Atilio Benedetti; el diputado provincial, Nicolás Mattiauda; el Juez de Paz, Ricardo Chaia; el Jefe de la Comisaría local, Comisario César Giménez; el Cura Párroco, Presbítero Heraldo Reverdito; concejales y secretarios municipales, y respetando los protocolos de distanciamiento social.

El evento, que se compartió a través de las redes sociales y fue conducido por Analía Duarte, secretaria de Gestión Cultural y Educación, se desarrolló con la entonación del Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos, una oración del Cura Párroco, Heraldo Reverdito y palabras alusivas a cargo del secretario de Gobierno, Mauricio Krenn.

En ellas, destacó que “Como pueblo siempre nos gustó celebrar las fechas patrias. Vestir las escuelas de los colores de la bandera, ver a la gurisada con sus guardapolvos blancos, compartir una chocolatada, tortas fritas, un plato de locro y cantar juntos el himno y, sobre todo, encontrarnos. Ha sido un año difícil para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para nuestra patria. No hemos estado exento del dolor y la consternación en la que se ve envuelto el mundo”.

Remarcó que “Nuestra historia, la más lejana y la más reciente, nos muestra que no hay posibilidad de salir adelante si no a través de una verdadera y profunda unidad. Esa unidad que pone el acento en lo importante, que no deja caer a nadie en el camino, que se funda en la solidaridad y en la vocación de trabajo”.

Por la tarde

En tanto, desde las 19 y 30 horas, se llevará a cabo una Peña en la sala de Teatro y que será emitida en vivo por Cable Visión Larroque y Facebook “Cultura en Casa” y en su canal de Youtube.

“¡Canta conmigo, canta, hermano americano! ¡Libera tu esperanza con un grito en la voz!”, la consigna para una jornada tan importante para la emancipación nacional, que unirá a los músicos Ricardo Elena, Lito Vaskof, Miguel Tronco, Dúo Celia y Mario, Ignacio Sartori Cabrera, Joaquín Paredes y La Trama.

Discurso de Krenn

Señor Presidente Municipal Leonardo Martín Hassell, Concejalas y Concejales, Autoridades Presentes, Vecinos y Vecinas de Larroque: Es un enorme orgullo para mí poder dirigirme a nuestra comunidad en una fecha tan sentida como es el aniversario de la Declaración de la Independencia. Es una fecha conmemorativa, de reflexión y de celebración que nos encuentra en este particular contexto.

Como pueblo siempre nos gustó celebrar las fechas patrias. Vestir las escuelas de los colores de la bandera, ver a la gurisada con sus guardapolvos blancos, compartir una chocolatada, torta fritas, un plato de locro y cantar juntos el himno y, sobre todo, encontrarnos. Ha sido un año difícil para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para nuestra patria. No hemos estado exento del dolor y la consternación en la que se ve envuelto el mundo.

Estamos haciendo un esfuerzo enorme y hemos logrado como pueblo que la pandemia del COVID 19 no nos golpee como lo ha hecho en países hermanos.

Pero si, ha sido duro. Extrañamos disfrutar de esos espacios en los que compartíamos mates, charlas y juegos. Extrañamos las mesas familiares amplias. Extrañamos las actividades culturales, deportivas y educativas que dan vida y ritmo a nuestra ciudad y cotidianidad. Hay muchas familias, muchos hermanos y hermanas nuestras que atraviesan hoy un momento complejo en términos económicos y laborales y nos necesitan. No quiero detenerme en este difícil diagnóstico que compartimos y conocemos sino hacer hincapié en la fortaleza que sabemos que tenemos como pueblo, como comunidad.

Nuestra historia, la más lejana y la más reciente, nos muestra que no hay posibilidad de salir adelante si no a través de una verdadera y profunda unidad. Esa unidad que pone el acento en lo importante, que no deja caer a nadie en el camino, que se funda en la solidaridad y en la vocación de trabajo.

Acá cerquita, donde hoy es Concepción del Uruguay, Artigas y la Liga de los Pueblos Libres declaró la independencia en el Congreso de Oriente en 1815. Un año después, el 9 de julio de 1816, las provincias del centro y noroeste declararon la independencia del yugo español también. Hombres y mujeres llenos de virtud, nobleza y determinación luchaban por un país naciente, grande y soberano. Pero no estuvimos unidos y eso nos costó largos años de guerras internas.

Con el paso de las décadas, nuestra patria superó algunas diferencias, pero otras siguieron existiendo y nos valieron mucho dolor y sacrificio ¿Qué diferencias lastiman hoy nuestra capacidad de salir adelante? ¿Qué es lo que cada una y cada uno de nosotros, desde el humilde lugar que ocupamos, podemos hacer para enfrentar las dificultades que se nos presentan? Estoy seguro que estas preguntas nos pueden orientar por el camino del bien común.

Vivimos en un pueblo hermoso, en un pueblo de paisaje verde, de cielos enormes, de reposeras en la vereda, de mate tendido, de gente sencilla y trabajadora. Somos ese pueblo que ha salido adelante siempre, con esfuerzo y dedicación. Lo haremos una y mil veces más. Por nosotros y por nuestros gurises y gurisas que merecen heredar una Larroque aún mejor. La oración por la Patria que tantas veces rezamos o recitamos dice «amar a todos, sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz».

Es una hermosa exhortación para comprometernos, para sentirnos protagonistas de nuestro destino que nos une a los demás y nos necesita.

Por último, quisiera recordar en este día patrio a todas las mujeres que también fueron el rostro del nacimiento de nuestro país. En pocos días, el 12 de julio, se conmemorará el «Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América», en honor a Juana Azurduy. En esas mujeres heroicas de la patria quiero reconocer a todas las mujeres que trabajan incansablemente en estos días, en tantos planos y tantas trincheras.

Recordarlas es un acto de justicia, un granito de arena en la construcción de una sociedad más igual y una inspiración para nuestras niñas y jóvenes.

Queridos y queridas vecinas, acompañemos a nuestros gurises y gurisas, a nuestros adultos y adultas mayores, agradezcamos la labor de docentes, trabajadores y trabajadoras de la salud, y otras tantas actividades esenciales que nos han cuidado con esmero, como quien cuida a su familia.

Que este día nos sirva para pensar cómo trabajar por la INDEPENDENCIA, cómo dejar atrás todo lo que nos oprime como PAÍS, como PUEBLO, como COMUNIDAD y como PERSONAS. La libertad, en definitiva, se trata de una virtud que debe conquistarse para hacer el bien y para trabajar por la libertad y los derechos de los demás.

Pronto celebraremos de otros modos, de esos que extrañamos pero que ya regresarán, porque todo lo que hemos logrado hasta aquí nos hincha el pecho de orgullo y nos hermana para el futuro.

¡VIVA LA PATRIA Y VIVA NUESTRO HERMOSO PUEBLO DE LARROQUE!