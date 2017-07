Larroque comenzó a participar en los Juegos Deportivos Evita 2017

Desde este miércoles nuestra ciudad está siendo representada en cuatro disciplinas: fútbol, handball, hockey y vóley. Esta última, se desarrollará en el Club Central Larroque, el jueves 3 de agosto; el resto de las competencias se llevarán a cabo la ciudad cabecera del Departamento.

Las profesoras Micaela Benedetti y Gabriela Fiorotto, que dependen de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, y están a cargo de la coordinación de las actividades, a nivel local, comentaron sobre las características que tendrá la participación de Larroque en esta edición de los “Evita”. “En el caso de Larroque, los jóvenes participan en fútbol (sub 14 y sub 16, masculino y femenino); hockey (sub 14 (masculino y femenino) y sub 16 (masculino); handball (sub 16 femenino) y vóley (sub 15 y 17, femeninos, y sub 17, masculino)”, señaló Gabriela Fiorotto.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

FÚTBOL

La profesora también manifestó que “este miércoles 26 de julio, en Gualeguaychú, se hace un encuentro con todos los chicos que hacen fútbol, mujeres y varones, donde además se pasa música, cada uno lleva su vianda. Y se comparte un lindo momento social entre pares. Los equipos femeninos los dirige Celia Galván y, el masculino, Rubén Romani”.

HANDBALL

“Empezamos la competencia el lunes 31 de julio en Gualeguaychú. Presentamos solamente un equipo de sub 16, femenino”.

HOCKEY

“El martes 1º de agosto, en Gualeguaychú, jugaremos en hockey, en las categorías sub 14 (masculino y femenino) y sub 16 (masculino). El entrenador a cargo es Jonathan Fernández, acompañado de Cecilia Arce”.

VOLEY EN LARROQUE

Por su parte, la prof. Micaela Benedetti, indicó: “El jueves 3 de agosto, en el Club Central Larroque, seremos locales en vóley, representando a las categorías sub 15 y 17, femeninos, y sub 17, masculino. El equipo de sub 15, femenino, está a cargo Aldana González; en tanto que la sub 17 femenino, Abel González, y la sub 17, masculino, Nicolás Arias. Este es el primer año que Larroque presenta vóley masculino. Para esta competencia, contratamos árbitros de la AVG (Asociación de Vóley de Gualeguaychú).

Ese día, si bien es laborable, esperamos a todos a que concurran para apoyar a los chicos de nuestra ciudad”.

LA TAREA

La prof. Benedetti también se refirió al trabajo de organización de los Juegos Evita: “Nos reunimos los otros coordinadores del Departamento y entre todos acordamos las fechas y los lugares para la competencia. Cada uno, según las instalaciones, propone el espacio físico. Lógicamente que por una cuestión de mayores instalaciones, la mayoría de las disciplinas se desarrollan en Gualeguaychú y vóley se realiza en Larroque”.

AGRADECIMIENTOS

“Agradecemos al Municipio por el apoyo en cuanto a los recursos financieros que provee para realizar los viajes. Es mucho dinero y es fundamental para poder participar”, expresó Fiorotto.

En tanto que Benedetti, puntualizó: “Agradecemos también a los “profes” que se presentaron, y algunos que lo no son pero que tienen el entusiasmo y las ganas de estar a cargo de un grupo. También agradecemos al Club Central Larroque por la gentileza de cedernos las instalaciones para la jornada deportiva del vóley”.