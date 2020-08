Larroque: en el encuentro con la prensa se informó el trabajo con los casos positivos, sus familias y sus contactos

Así se dio a conocer en la conferencia de prensa, brindada en el salón del Concejo Deliberante de Larroque, en la que confirmaron los 6 casos positivos de Covid-19, entre otra consideraciones y que estuvo presidida por el intendente de Larroque, Leonardo Hassell; el diputado nacional, Atilio Benedetti; el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano y la secretaria de Desarrollo Humano, Natalia Benítez.

“Como es de público conocimiento en horas de la noche de ayer pasaron el informe preliminar de los casos que iban a formar parte del reporte del día de la fecha, confirmando en la localidad de Larroque 6 casos positivos, luego de los hisopados que se habían realizado viernes, sábado y domingo. Así, hoy estamos con 11 casos en la localidad, de los cuales 10 están cursando en forma activa y uno ha sido dado de alta en el día de ayer”, comenzó dando cuenta el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental municipal, Diego Ortolano.

Agregó que todos están en buen estado de salud, “algunos con síntomas acorde a lo que es el contexto y la evolución de la enfermedad”, agregó, y acotó “como habíamos hablado siempre, la dinámica y la característica de esta pandemia es que empieza a regionalizarse y cuando arranca un caso siempre genera, por derrame, casos consecuentes”.

Aislamientos

El funcionario dijo que “todos provienen de un mismo caso, solo uno que viene de un lugar de circulación viral, pero la característica de la gran mayoría de los casos positivos de ayer es que ya estaban aislados por ser nexos anteriores de otros casos y la restante también ya estaba aislada desde el primer día que inició síntomas, conjuntamente con su entorno familiar. Eso nos da la seguridad de haber hecho los aislamientos correspondientes y, obviamente al dar positivos algunos en el día de hoy, se van a producir algunos aislamientos, con los que estamos trabajando con el equipo de Salud y de Desarrollo Humano”.

Ortolano destacó “lo más importante, desde lo humano y desde lo médico, es el alta de ayer y que todos están evolucionando en buena forma”, acotando “siempre hemos planteado como funciona nuestra región sanitaria y creemos no habernos equivocado cuando hacíamos ese diagnóstico. La dinámica es algo cambiante y uno no toma decisiones porque si, ya que se genera una estrategia de trabajo.

Por ejemplo tenemos algunos casos que están aislados relacionados con empresas grandes y siempre hemos tenido una excelente predisposición desde el inicio, que han presentado protocolos y saben que cuando se ha dado un caso hemos ido o han venido, con un diálogo fluido que nos permite, cuando aparecen estos casos, no tener que hacer cierres masivos, si no que uno va trabajando en la dinámica y también con el compromiso, como ha pasado con todos los empresarios. Hay empresas que tienen casos positivos o algún nexo familiar muy cercano, todos con buena predisposición y han generado aislamientos, como hemos venido trabajando y que ese diálogo no ha sido en vano. Hoy podemos dar respuesta, eso es lo más importante”.

Informó que algunos casos positivos ya están saliendo de alta, sumado al de ayer, el lunes salen tres casos más “llevar tranquilidad a la población, sabiendo que es una enfermedad muy contagiosa, resguardar a la población de riesgo, que tenemos que tener conciencia social, cumplir con las directivas que siempre hablamos, que no son reglas puesta azarosamente y que cuando fallan se producen estas situaciones”.

Luego agregó “esto es un trabajo en conjunto, por más controles que haya, más acciones que se tomen desde el gobierno, por más directivas o consejos, si la población no las cumple estamos en un problema” y que “esta situación no se puede manejar desde lo individual o desde lo estrictamente local, cada uno de nosotros formamos grupos de familias y amigos, estamos inmersos en una comunidad y formamos parte de una región, provincia y un país, en un mundo globalizado, por eso pensar que mis actos no impactan sobre el resto, es no entender la dinámica poblacional ni la dinámica de las enfermedades”.

Empatía

Por su parte, Natalia Benítez, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, dijo que “es momento de empezar a reflexionar hasta donde es un tema individual y hasta donde un tema colectivo”, por eso “hablar de empatía es fundamental, no pensar que yo solo puedo salir. Es cierto que son momentos de mucha angustia para mucha gente y tristeza, saber que el virus esta acá y que lo tiene el vecino, el compañero o al que vi hace tres días y eso genera angustia, además que venimos transitando un encierro, pero no son momentos de bajar la guardia”.

Solicitó no canalizar esas ansiedades en redes, que “nosotros estamos dispuestos a escucharlos, acompañarlos, como lo hemos venido haciendo, ya sea con subsidios a comercios, asistencia en general, frazadas, garrafas, asistencia alimentaria y contención” y recordó las líneas telefónicas de la secretaría a su cargo 461011, 15565772 y 15565659

“Estamos bien”

A su turno, Atilio Benedetti, destacó al Comité “que ha actuado con mucha responsabilidad y con mucha presencia durante todo este tránsito de la pandemia que no sabemos en qué lugar estamos en su evolución”. Agregó “transmitir serenidad, tranquilidad y en lo personal creo estamos varios pasos adelante en varias acciones y se ha actuado coordinadamente desde esta comunidad y tenemos también la suerte porque no hay nada peor que desconocer la situación y hay un equipo acá que se arremanga y hace los hisopados que sean necesarios y por lo tanto nos da un mapa claro de lo que está ocurriendo”.

Informó que “el país tiene un índice del 0,8% de contagios y nosotros estamos bastante debajo de esto, pero no estamos exentos de tener problemas, pero no ha sido en vano el trabajo realizado y no va a ser en vano todo el trabajo que podamos realizar entre todos y responsablemente”.

Trabajo coordinado

El intendente de Larroque, Leonardo Hassell, dijo que “estamos haciendo un trabajo mancomunado, coordinado y organizado, todas las decisiones que se van tomando se hacen buscando para cada momento y situación específica el mejor impacto para nuestra comunidad teniendo en cuenta los intereses que hoy están en juego”.

“Transmitirle a toda la ciudadanía que debemos tratar de ser lo más cuidadoso posible y desde el primer momento lo hemos intentado, sin exceptuar la responsabilidad que tenemos como autoridades públicas y la responsabilidad del estado, pero entendamos que esto depende en gran medida de cada uno de los que están escuchando, que justamente tienen un familiar de riesgo, recordar todos los conejos que se reiteran y es el momento de entrar en razón y ser obedientes con esas medidas hasta que tengamos una situación un poco más controlada”, dijo Hassell.

Activos

Acotó luego “vamos a seguir operativos y activos en toda las áreas del municipio con las determinaciones tomadas, hoy consensuadas con todos los integrantes de esta mesa. Pedirles que pidan turnos y sean pacientes, que desde nuestra parte vamos a seguir trabajando con responsabilidad y en el caso de ser necesario se va a estar evaluando la situación minuto a minuto” y que “en algunos momentos podemos tomar medidas focalizadas y obedecen a los resultados que vamos obteniendo”.

El intendente remarcó que Larroque “tiene un nivel de hisopado mucho más alto que el promedio de cualquier otra localidad” y que “el día viernes, Ortolano y Luciano Tomás, luego de una jornada de trabajo, realizaron 10 hisopados y los llevaron a Gualeguaychú a la media noche. El sábado hicieron 4 y el domingo 3 más, trabajamos con los aislados, se hacen los estudios y eso nos da una foto real. Nos alarma la cantidad, pero a su vez tenemos la tranquilidad de estar trabajando con cada una de las familias”.

Datos

Ortolano luego explicó quien se le da el alta “ya no contagia, sigue con las medidas como todos” y que se hacen dos hisopados y se toma en cuenta el último para otorgar el alta como también para el aislamiento de sus contactos.

Luego destacó el rol importante de los comercios de Larroque, dispuestos a cumplir con los protocolos correspondientes y que “quien haya estado con algún caso sospechoso menos de 20 minutos, con barbijo y con el distanciamiento pertinente no hay inconvenientes. No hay que generar fantasmas donde no los hay”.

Dijo que se está a la espera de nuevos resultados y que no considera pertinente dar a conocer el nombre de las personas con resultados positivos.