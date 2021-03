Larroque: Marzo ya suma más del 10 % de los infectados que tuvo nuestra ciudad

Los 37 contagios reportados hasta hoy representan más de una décima parte de los casos de covid que se declararon oficialmente en nuestra ciudad desde el inicio de la pandemia. Una cifra demasiado sensible frente al reciente retiro de las temperaturas altas que dejó el verano. Unas 343 personas de nuestra ciudad han recibido la vacuna contra el covid y otro tanto ha tenido la enfermedad.

Si el frío es sinónimo de mayor circulación de enfermedades respiratorias, Larroque comenzó demasiado antes con la nueva ola de contagios, que ofcialmente acumula 37 casos en lo que va del mes, con los cinco nuevos informados este mediodía desde la municipalidad. Hasta el viernes 19, antes de los nuevos casos de las últimas 72 horas, el nodo epidemiológico de Gualeguaychú contabilizaba un total de 335 casos.

Es cierto que hace rato que las noches son frescas, pero las tardes hasta mitad de mes, dejaron temperaturas que de alguna manera colaboraron en menguar el impacto de la pandemia, por la posibilidad de reunirnos en espacios abiertos, sea en reuniones familiares, sociales o eventos públicos.

Por eso, este promedio alto de contagios, se explica en mayor parte por los descuidos personales, de compartir objetos como mates y botellas, espacios cerrados y no respetar el distanciamiento social sugerido o el uso de barbijo.

Así fue como marzo, al cual le faltan 10 días para culminar, tiene una taza de contagios de niveles similares a los más altos del año pasado, quitando de esa comparación a los que el año pasado se dieron en la avícola Domvil, que por acción conjunta entre la empresa y el municipio, se logró controlar con gran eficacia. Cabe señalar que varios de los contagios dejan de estar activos cuando se cumplen 10 días del hisopado positivo o de la confirmación por nexo o test rápido, por lo que hoy el número de personas con el virus debe rondar los 20.

Pero el número que nos está dejando este cambio de estación y la transición hacia días más frescos y el comienzo de clases, es una alerta que comienza a sonar, afortunadamente, cuando se avanza en la vacunación al menos a los grupos de riesgo.

Entre el hospital y la secretaría de salud se han inoculado a unas 343 personas, entre personal de salud, policías, bomberos, docentes y mayores de edad, que sumados a los que padecieron la enfermedad de manera oficial y los que no lo comunicaron, podría derivar en que al menos unas 800 personas estén inmunizadas, aunque los recuperados de la enfermedad no estarían a salvo de las nuevas cepas o quizá muchos ya no posean anticuerpos, por lo que también deben vacunarse.

No es temerario decir, que entre el otoño y la primavera, por la baja cantidad de vacunados, el país en general sufrirá un brote que volverá a desafiar la respuesta del sistema de salud público y privado y que muchas vidas estarán en riesgo.

Entonces, volvamos a asumir, una vez más, la importancia del cuidado individual como la mejor manera de evitar la propagación del virus.