Larroque recibirá 280 dosis de la vacuna que se aplicará a menores de 12 a 17 años



Se trata de una parte del envío de las 2.240 vacunas Moderna que llegaron este sábado al departamento Gualeguaychú destinadas a menores con factores de riesgo. El gobierno de estados Unidos donó a nuestro país un total de 3,5 millones de dosis. También llegaron dosis de Sinopharm.

En la jornada de este sábado, arribaron 2240 dosis de Moderna, de las cuales 1.400 son para la ciudad de Gualeguaychú, 280 para Larroque, 280 para Urdinarrain y la misma cantidad para áreas rurales del departamento.

De esta manera, comenzará una nueva etapa del Plan Rector en la que se inmunizará a menores de edad con factores de riesgo.

Prioritariamente las vacunas tendrán como fin iniciar el esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años en condiciones priorizadas, entre las que se encuentran:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez, aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes, aunque no tengan CUD.

Vale destacar específicamente que el primer subgrupo a vacunar está compuesto por 344 adolescentes gualeguaychuenses con Certificado Único de Discapacidad y 17 residentes de larga estancia.

Por otra parte, también arribaron 4000 dosis de Sinopharm que serán aplicadas a mayores de 18 años. Son 2400 para nuestra ciudad, y 1600 para el resto de las localidades del departamento.

Hasta el momento, en el departamento Gualeguaychú ya se vacunaron 67.981 personas, de las cuales 17.705 ya cuentan con el esquema completo, lo que marca un significativo avance del plan rector. De igual manera, en el total de la provincia las personas inoculadas son 704.447, siendo 191.381 las que tienen ambas dosis.

Es muy importante que quienes aún no se hayan registrado para acceder a la vacunación contra el Covid-19 lo hagan de manera online en www.entrerios.gov.ar/vacunate o vía telefónica al 0800-888-8228 de lunes a viernes de 8 a 17 hs. También pueden hacerlo de manera presencial en el Centro de Convenciones o en el Centro de Salud más cercano.