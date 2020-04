Larroque y el aislamiento: Cuando nos demos cuenta quizá sea tarde

Hay decenas de pueblos similares en cantidad de población a Larroque, en los que el coronavirus se ha propagado porque sus vecinos han subestimado la situación. Ojalá no nos pase.

En qué se parecen Loncopué en Neuquén a Larroque; en la cantidad de habitantes.

Ese pueblo ubicado a más de 1.600 del nuestro, se hizo conocido porque alguien o algunos, subestimaro la pandemia y luego de un asado, varias personas contrajeron el virus, que provocó 2 muertes y 24 contagios.





Ayer a la mañana, el comisario Gimenez, en Latidos FM, admitió que en la noche del sábado y del domingo tuvieron que andar «corriendo gente» para que se queden en su casa, algo que demuestra que no hay que buscar muy lejos para encontrar muestras de falta de compromiso social o «empatía» como se suele leer en las redes sociales, de gente que escribe sorprendida por el comportamiento de otros larroquenses que viven como si en el mundo no pasara nada y el coronoavirus fuera una serie de Netflix.

En tono de lamento, el jefe de la comisaría, expresó que aún no han logrado que toda la gente tome conciencia de la situación y esto, pese a la permanente presencia en las calles de los efectivos de la fuerza policial, funcionarios y concejales y de las campañas de difusión en los medios y redes sociales.

Hay que entender, que si bien desde el inicio del aislamiento social hemos tenido suerte y no se han registrado casos y eso daría a entender que no hay circulación local del virus, el flujo de proveedores y prestadores de servicio que entran y salen de Larroque ha disminuido pero no ha cesado, y eso también nos convierte en zona de riesgo.

La ampliación de actividades que se pueden realizar, que quizá se da a un ritmo más lento y a menos rubros que lo que sería lógico esperar, no implica otra cosa que exclusivamente la gente involucrada a esas actividades es la que puede circular -solamente para ir a su lugar de trabajo- y con todos los cuidados personales y sociales posibles.

Estamos equivocados si interpretamos que la paulatina habilitación de actividades fabriles y comerciales esconde una distensión al aislamiento social, o que el permiso para la salida de personas con discapacidad o con trastorno del espectro autista, en realidad implica otra cosa.

No solo no es así, sino que es un abuso de nuestra parte forzar situaciones desagradables con quienes nos están cuidando, que en la aplicación del aislamiento social no deberán dudar de hacer la denuncia a la justicia federal si observan que no cumplimos con el decreto presidencial.

Si bien el grueso de la población sigue avatando las reglas y solamente sale por alimentos, siempre hay «amigos» que rompen las reglas y algo más….

Los funcionarios municipales, policías y voluntarios, hasta las mujeres que hacen los barbijos que se reparten en los operativos, están trabajando por el bien de todos, para que Larroque no sea ni Loncopué ni la pequeña localidad cordobesa de Villa Santa Ana, o uno de los pueblos del interior del país en los que de manera casi inexplicable o muy casual, apareció la enfermedad con fallecimientos y ola de contagios.

Sigamos quedándonos en casa.