Las 14 cuadras: Para Avero es cuestión de tiempo para que se vuelva a pedir la elevación a juicio

Así lo afirmó el abogado que representa al municipio en la causa judicial por el supuesto sobre precio de la obra realizada en los últimos meses de la segunda gestión de Raúl Riganti.

Consultado por Latidos FM, luego que se conociera el rechazo de la remisión a juicio, Sergio Avero explicó que se está en “la etapa preliminar de un proceso penal y en esta etapa preliminar de debate cualquier cuestión que sea relacionada con los argumentos de la defensa, las excepciones que plantea la defensa frente al requerimiento de elevación a juicio qué hace el fiscal”.

Avero recordó que “nosotros no somos querellante, nosotros somos actores civiles en representación de la municipalidad de Larroque y por eso nuestra intervención. No actuamos como un fiscal, requiriendoló, si no promovemos una demanda civil dentro del proceso penal”.

Respecto de la decisión de la justicia de esta semana, enumeró que el juez Podestá resolvió cuatro cuestiones previas que habían planteado las defensas de los imputados, entre ellos la de Riganti. “Plantearon una excepción de incompetencia, una excepción de falta de legitimación, otra excepción de falta de litispendencia y una nulidad del requerimiento de elevación a juicio el juez”.

Avero enfatizó que “Podestá rechazó las excepciones de incompetencia que planteó la defensa, la excepción de litispendencia y también rechazó la excepción de falta de legitimación” y que “solo hizo lugar a la anulación del requerimiento, esto significa que el fiscal tiene que hacer un nuevo requerimiento donde describa perfectamente el hecho para que los imputados conozcan perfectamente qué se les atribuyendo, cuál es el delito que han cometido y en base a qué hechos y pruebas se los está acusando”.

Amplió el concepto al expresar que “eso fue por lo que consideró el juez que no estaba perfectamente descrito y que podía afectar el derecho de defensa de los imputados, con lo cual el fiscal ahora tiene la tarea de reformular esa imputación, hacer un nuevo requerimiento, citarlos a indagatoria y luego volver a requerir la elevación de la causa a juicio”. Como primicia Avero informó que “el fiscal fijó fecha para la nueva indagatoria -más este nuevo requerimiento- para el día 2 de mayo del corriente año”.

Así salió al cruce de expresiones que se conocer por medio de las redes sociales: “Y esto lo digo para desvirtuar cualquier ese argumento falaz de que la causa se cayó, de que el juicio se ha terminado, de que no había delito” y recalcó: “Todo esas declaraciones que se hacen por afuera del proceso, son falsas y están destinadas a confundir a la opinión pública, en un momento electoral”.

Señaló que todo se puede corroborar del expediente, la causa continúa adelante, a la defensa se la rechazaron tres excepciones y el juez correctamente dijo: esto hay que reformularlo para garantizar el derecho de defensa, y el fiscal aceptó eso -ni siquiera lo apeló- y ya hijo fecha para indagatoria de Riganti y el resto de los imputados para el día 2 de mayo, es decir para aproximadamente en poco más de un mes.

Volvió a aclarar que “el proceso no arranca de cero ya que las pruebas están producidas y los peritajes ya están. Automáticamente después de la indagatoria que va ocurrir el 2 de mayo, en el mismo mes de mayo, el fiscal está requiriendo la elevación de la causa a juicio”.

Sobre la situación del Concejo

Al respecto, el abogado entendió que ante la posible citación que se rumorea sobre algunos ex concejales, señaló que eso busca era generar confusión bajo el argumento que el concejo deliberante -por una ordenanza- aprobó esto”.

En ese sentido destacó que “el concejo deliberante trató o tuvo conocimiento de un acuerdo que se había propuesto con la Nación. En ese marco toma conocimiento y solo estuvo de acuerdo con que se suscriba este acuerdo, pero de ninguna manera esto puede interpretarse como que el concejo deliberante dio autorización para que se viole la ley de municipio que establece la licitación pública o para eximir del régimen de contrataciones que tenía vigente el municipio. Esa es una interpretación distorsionada y que solamente la puede efectuar la defensa”.

“Yo entiendo la defensa que haga este tipo de argumentación, ahora que eso lo vaya “a comprar” el juez o el tribunal, “a años luz” estamos para que esa argumentación pueda ser receptada. Uno, con una mínimo razonamiento, entiende que es una interpretación absoultamente desvirtuada de lo que quiso decir el concejo, es una cortina de humo” remarcó.

Finalmente opinó que “no hay ninguna caída de causas y todo eso es mentira. Se lo voy a graficar en términos futbolísticos, con esta resolución estamos en cuartos de final y la municipalidad de Larroque está ganando 3 a 1, porque ganamos tres excepciones y una que admitieron, y yo creo que terminamos ganando por goleada”.