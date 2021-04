Las lluvias llegaron tarde y complicaron aún más la campaña de soja

En las sojas más tardías genera un efecto de rebrote que afectará la calidad del producto entregado. El arranque de la cosecha está dejando rindes de entre 700 y 1500 kg/ha. En menos de un mes el mapa entrerriano es un contraste entre la sequía y las reservas excesivas de humedad.

La lluvia fue bienvenida, sin duda, ya que sirvió para cambiar un muy oscuro panorama pensando en las campaña que viene, pero en el momento en que cayó, los trastornos pueden ser mayores que los beneficios, al menos en el corto plazo.

Según Santiago Mihura, de Gualeguay Cereales, respecto de la soja, «la humedad podría servir para algún lote con variedades de segunda más tardía que todavía no había sufrido» aunque opinó que «tanto no no le va a cambiar».

La lluvia de marzo y abril y los cambios que provocó

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Consideró que para lo único que están sirviendo estás lluvias es para para la mejora de campo, para que crezca pasto ya que la hacienda estaba sin nada de pasto, y para juntar agua en los perfiles para poder sembrar un trigo más o menos con una buena humedad».

Pero Mihura también evaluó un impacto negativo en la oleaginosa «es más para complicarla, porque se viene brotes de soja, una parte del grano va a estar seca y la otra va a estar verde»

Cambio profundo

Entre la última semana de marzo y las dos primeras de abril, se acumuló un promedio de 300 mm de agua caída en gran parte de la provincia y por fin la zona sureste cambió la situación, aunque de manera abrupta. Esa lluvia, que hoy se ve reflejada especialmente en desborde del río Gualeguay, sirvió para dejar atrás la sequía y pasar a tener reservas excesivas, que por ahora demora la cosecha de soja aunque comienza a retomarse en los campos con mayor drenaje.

Los rindes obtenidos son muy magros y en ningún caso superan los 1500 kg/ha. sino más bien promedian los 1200 y bajan hasta los 700 en los lotes más castigados por la sequía y el escaso desarrollo de las plantas hace que la pérdida aumente por la dificultad técnica que deben afrontar las cosechadoras.