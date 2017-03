Las primeras vivencias de Renzo De Luca en Tokio como Provincial Jesuíta

El nuevo Provincial de los Jesuitas en Japón comentó de su llegada a la capital del país oriental y describió cuál será su misión. Desde el primero de marzo el Padre De Luca es la principal referencia de la Compañía de Jesús en Japón. Luego de 13 años a cargo de la dirección del Museo de los 26 Mártires de Nagasaki y de tres décadas residiendo en esa ciudad, su nueva responsabilidad en la Orden le obligó a trasladarse a la capital oriental, desde donde comentó a Periódico Acción en que consistirá su tarea: “Yo recién terminando de acomodarme aquí en Tokyo, en la curia nuestra, en el mismo edificio está nuestra Residencia” describió el religioso. “Todavía estoy aterrizando con este nuevo cargo, y hay muchas cosas que tendré que ir aprendiendo de a poco. Ya me tocó participar de la Ordenación Diaconal de 2 de nuestros estudiantes” expresó. La Misión

Renzo explicó que “el Provincial es el jefe de una Provincia jesuíta. En el caso de Japón, incluye todo el país, pero hay países que tienen varias Provincias y Provincias que abarcan varios países. Depende del número de jesuítas que haya. Nuestra estructura es igual en todo el mundo, el General es el jefe central, en Roma, después están los Provinciales en cada país, y los Rectores en cada Comunidad. Hasta ahora yo fuí Rector de la Comunidad de Nagasaki”. También comentó que “el gobierno jesuíta se basa en la dirección espiritual. Uno de los principales trabajos del Provincial es visitar las casas y habar con todos los jesuítas a su cargo, en mi caso unos 170”. Narró que después de haber hablado con el individuo y con las personas relacionadas, el Provincial destina al jesuíta al puesto que se cree más conveniente. Los puestos pueden cambiar de acuerdo a la edad, necesidad, salud, etc. El jesuíta siempre tiene el deber de “representar” al Superior su opinión y sus deseos, pero siempre dejando al Superior decidir, ya que para eso ha hecho un voto de obediencia” remarcó. Área de acción

La nueva responsabilidad del larroquense será mucho más amplia a la que tenía en Nagasaki, pese a que el museo recibía a unas 50.000 personas al año, procedentes de todo el mundo. “La gente de mi Provincia tiene varios apostolados grandes: 2 Universidades (Sophia en Tokyo y Elizabeth en Hiroshima) 4 colegios medio y secundario, unas 10 Parroquias, 4 Casas de Retiro, 3 Centros de Asistencia Social, el Museo de Nagasaki y otros trabajos individuales” enumeró Renzo. “Es un campo variado, y hay muchos trabajos que yo no conozco directamente, así que siempre se necesita consultar. Para eso, el Provincial tiene 4 Consultores que se reúnen una vez al mes y se discuten los problemas y proyectos de la Provincia” destacó.

“De lo que vengo diciendo queda claro que para poder funcionar como Provincial en forma debida, por lo menos tengo que entrevistar una vez a todos los de mi Provincia, lo cual lleva más o menos 1 año. El resto es atender a los jesuítas que vienen para consultar, pedir algo. Hablar con los encargados de formación, promover las vocaciones, etc. Seguro que no me voy a aburrir”. finalizó

Su opinión sobre la película de Scorsese

El cineasta estadounidense Martin Scorsese recupera la historia de persecusión de los Jesuitas en Japón a través de la película “Silencio” protagonizada por Andrew Garfield y Liam Neeson.

La película americana estrenada en enero de este año, en la que Renzo De Luca brindó algunos datos a Scorsese sobre la historia de la orden en el país oriental, dio nueva popularidad al libro del autor Shusaku Endo.

“Es una película que generalmente respeta la verdad histórica y que muestra cómo era necesaria tanta represión para poner fin a una fe que creció a cientos de miles de seguidores en Japón”, dice el padre Renzo De Luca. Hasta el 28 de febrero el jesuita argentino dirigió el museo de los 26 Mártires de Nagasaki, que recuerda la llegada del cristianismo con San Francisco Javier en 1549. Esta colina, donde los 5 de febrero de 1597 fueron crucificados 26 cristianos, es uno de los lugares que más impresionan a los que conocen la historia de la persecución hecha por shoguns en nombre de la unidad japonesa.



