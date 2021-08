Latidos Fm cumplió 29 años de radio

Agosto tiene olor a radio, desde que en 1920 se produjo la primera transmisión radial en el país con Telémaco Susini y 72 años después cuando el 1º de agosto de 1992 la FM de Cepi Germano tuvo su día fundacional en el aire de Larroque, un latido que no se apaga.

Hubo otros intentos antes, pero ninguno tan deseado por la gurisada que se prendió con la idea del querido Daniel y sus laderos, Sergio Maiorano y Elián Ferrari, que junto a los eternos Walter Benedetti y Leandro Almeyra, fueron como aquellos “locos de la azotea”.

29 años después de aquel día suenan en los corazones de los oyentes y en el de Walter, Leandro y sus colaboradores, aquellos nombres, momentos y anécdotas, que el tiempo convierte en inolvidables.

Así, junto a aquellos rostros y voces, algunos que ya no están entre nosotros, pasaron los discos de vinilo, los cassettes, los discos compactos para ser todo simplemente digital.

Lo que no cambia es la calidez y simpleza que sigue generando fidelidad en la gran mayoría de la comunidad. Es que aquello que no pasa por Latidos y que es importante para la ciudad, en realidad no ocurrió.

Por eso la gente tiene como referencia a la radio del corazón en el primer lugar de la lista, por eso en casi todos los comercios, fábricas, instituciones y hogares Latidos gobierna y se escucha con una penetración asombrosa.

Por eso se debe festejar este primero de agosto con la emoción por los que formaron parte de esta historia, por esas presencias que ya son solo un recuerdo, por esas voces que a la mañana y a la tarde nos siguen acompañando y que firmaron desde aquel primero de agosto un compromiso donde la libre expresión está por encima de todo.

Feliz Cumpleaños Latidos y gracias por seguir siendo el corazón de Larroque.