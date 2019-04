Hassell: “Confiamos en el acompañamiento del pueblo de Larroque”

Leonardo Hassell se mostró confiado en el resultado de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán este domingo 14 de abril, donde aspira a posicionarse como uno de los firmes candidatos a acceder a la intendencia de Larroque.

“Confiamos en el acompañamiento de los larroquenses porque ellos mismos nos ha venido alentando, acompañando y aportando ideas y propuestas. Nuestra plataforma está enriquecida “cien por cien” por el vecino. Y llegamos tranquilos porque pudimos estar en todos los sectores de la ciudad, hemos hablado con muchas instituciones, con referentes y con cada vecino que podíamos y cada uno de ellos nos estuvo alentando y entusiasmando”, comentó Hassell.

Acotó que “el domingo es el primer paso y debo ser sincero, tenemos mucha confianza, pero teniendo en claro que nuestra tarea sigue de cara al 9 de junio donde se definirá quien será el nuevo intendente de Larroque”.

Promesas

“Y el pueblo sabe qué es lo que ha realizado la actual gestión y qué no, qué prometió y qué es lo que finalmente hizo. Nosotros nos remitimos a decirle a la gente que nuestro proyecto es diferente, que no prometemos cosas que no vamos a poder hacer, pero que vamos a hacer, no tengan dudas”, aseguró.

En ese sentido afirmó “como ya dije anteriormente, sabemos qué hacer y cómo, estaremos firmes junto a las necesidades de la gente, sin evadirnos, trabajando juntos y en equipo. Que el pueblo de Larroque sepa que acá hay un grupo de personas con experiencia y mucha juventud con entusiasmo”.

“No es agua y aceite que luego de un tiempo cada una toma su rumbo, al contrario muchos de los que estamos en esta propuesta hace ya bastante tiempo que venimos pergeñando la campaña y nuestro proyecto municipal”, aclaró Hassell. Por eso “prometemos trabajo y como también ya lo expresé con una gestión “de puertas abiertas” pero en serio” remarcó

Al respecto, expresó que “esto no solo significa que el ciudadano pueda acceder a la casa municipal, implica también que el equipo de gestión esté en la calle, conociendo cara a cara lo que se necesita en los barrios. Es muy molesto cuando un intendente y su equipo van detrás del problema, a veces puede tarde; pero si esto pasa (porque puede suceder), apelaremos a la solución inmediata, sin titubear”.

Temas en carpeta

El precandidato del frente CREER sostuvo que “advertimos momentos más difíciles en el futuro ante la situación económica que se plasma desde lo nacional. Ante esto no es momento de ser tibios a la hora de tomar decisiones inmediatas. Desde el gobierno local es tiempo de incorporar acciones anti cíclicas que generen trabajo que incentiven el consumo y que se reactive el comercio local”.

“Gracias”

Finalmente optó por “agradecer a la gente por atendernos, por abrirnos sus puertas, por aportar sus sueños, es hora de plasmar este proyecto en las urnas el próximo domingo, por eso les pido nos acompañen con su voto, sobre todo porque hay un grupo humano excepcional con ganas y con mucho compromiso. Es hora de volver a creer, podemos hacerlo desde este domingo”.