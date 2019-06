Leo Hassell: “estamos orgullosos de la campaña que transitamos”

Así se expresó Leonardo Hassel, candidato a intendente por “Creer Larroque”, en unos de sus párrafos al hablar en el cierre de la campaña de cara a las elecciones del domingo próximo. “La hicimos con convicciones, con un diálogo genuino y sincero”.

El encuentro se realizó en la unidad básica del PJ local repleta de gente que concurrió a escuchar a los candidatos integrantes de la lista.

Hassell habló de la “tranquilidad con la que hablamos en cada barrio, con cada vecino”, destacó la unidad del peronismo larroquense y remarcó la ausencia del estado municipal “en estos cuatro años”, aunque ratificó en varias ocasiones que “no competimos para ganarle a alguien en particular, si no para que nuestra propuesta triunfe”.

Entre cánticos que anticipaban “se siente, Leo Intendente”, fueron los concejales los que abrieron los discursos. Muchos de ellos breves pero emotivos, destacando cada uno alguna condición de campaña y de propuestas de cara al futuro.

Con la presencia del candidato a vice intendente, Oscar Viale, simpatizantes, dirigentes, afiliados y vecinos, Hassell se mostró feliz al observar la Unidad Básica repleta “esto pasa justamente cuando el Partido Justicialista está unido y organizado, por eso hemos llegado hasta acá. Hacer todo lo que hicimos en la campaña junto a los simpatizantes, afiliados, dirigentes de este tiempo y de siempre, que comprendieron que el único camino es la unidad. Porque se entendió que acá son todos importantes, los que estuvieron y los que están”.

La campaña

Sobre la campaña dijo “tuvimos la tranquilidad de caminar cada barrio, de visitar a cada vecino sin libretos, abiertos, donde pudimos construir fundamentalmente diálogo sincero, con compromiso y seguridad”. Puntualizó el trabajo “enorme del equipo, cada uno en su lugar, donde juntos hemos caminado la ciudad y cuando uno camina la ciudad puede tomar una foto real de un estado ausente desde hace 4 años.

Eso potenciaba nuestras ganas y nuestro compromiso, fundamentalmente porque sabemos que nuestro partido prioriza los abuelos, a nuestros niños, las familias, a los jóvenes para que vuelvan a creer, a tener sueños y oportunidades.

Y en cada vecino, en cada charla nos tomábamos el tiempo necesario, le dedicamos lo que ellos necesitaban y escuchando. Encuentros en los cuales no nos sacamos ni una foto solo para decir que estábamos en campaña, porque fuimos a dialogar, a interiorizarnos de cada realidad, de manera abierta y sincera. En esas charlas fuimos creando nuestra propuesta que se constituyó en una propuesta sólida con convicciones y que realmente podemos hacer”

En ese sentido acotó “para eso tenemos el recurso humano, tenemos experiencia, nos sobra compromiso, además de contacto con todos los canales en el gobierno provincia. Sobre todo porque hemos tenido un estado ausente en 4 años que no ha generado trabajo ni oportunidades, solo ayuda y que lo comenzaron a hacer sobre todo en esta última semana y de eso puedo dar fe con testigos que recorrieron los barrios y comprobar como bajaban en las casas mercadería como si a la gente se la puede comprar”

Pecho inflado

Hassel además dijo “nosotros estamos orgullosos y transitamos la campaña con el pecho inflado, porque solo fuimos con nuestras convicciones, con suma tranquilidad con la que hablamos en cada barrio, con un diálogo genuino, sincero. Y así fue todo el equipo con esa convicción, sabiendo que este no es un proyecto personal sino de todos. Acá hay equipo en serio, un grupo que abarca a los que están en la lista de concejales y otros que nos acompañan y aportan”.

Acotó “todos con el mismo objetivo: hacerle sentir a la sociedad de Larroque que nuestros hijos se merecen un gobierno activo, presente, con políticas claras. Para que el desarrollo social sea una bandera y, como dijo Perón, gobernar es crear trabajo, ese es nuestro desafío. Por eso hay mucho por hacer. Mucho por recorrer”.

Entusiasmar

“Y que este entusiasmo llegue a cada uno de sus amigos, familiares y conocidos el domingo, replicarlo en todo lugar para que nos acompañen con su voto. Sepan que no vamos a calentar una silla o a cobrar un sueldo y que no nos presentamos en contra de nadie, nuestra campaña ha sido activa, con propuestas para mejorar la comunidad, gestionar lo que hace falta. Estamos convencidos de cuál es el camino y tenemos las ganas y las fuerzas. Por eso hoy no vamos a bajar los brazos, cada uno sabe que esto se gana a partir del domingo a las seis de la tarde cuando se cuenten los votos, por eso los invito a hacer el último esfuerzo, porque tenemos un horizonte, objetivos, sueños y prioridades, con proyectos realizables”.

Finalmente anticipó “si ganamos el domingo, el lunes mismo vamos a continuar trabajando más y más porque no venimos a competir para ganarle a alguien, si no convencidos de nuestra propuesta y estoy seguro que lo vamos a lograr”.