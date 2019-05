Leonardo Hassell: “El camino para una mejor ciudad es la participación”

Así se manifestó Leonardo Hassell, candidato a intendente de Larroque, en una entrevista por Radio Latidos FM de esta ciudad y luego de acompañar al gobernador Gustavo Bordet en la localidad de Carbó.

Habló del compromiso que debe tener la comunidad y, sobre todo, el dirigente político porque “la política es la principal herramienta para transformar la realidad”. Es cierto “hay una suerte de desprestigio del dirigente, pasa en todos los ámbitos, pero no hay otra forma si no a través del compromiso político. El camino para una mejor ciudad es la participación, por eso siempre la pregono ya sea para integrar comisiones, instituciones, como también insto a acercarse a las sedes partidarias con ideas que las necesitamos todos”.

Con Bordet

Hassel visitó la vecina localidad de Enrique Carbó donde se hizo presente Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, quien participó de un acto oficial. “Intercambiamos un saludo cordial, como siempre, y conversamos, entre otras cuestiones, la posibilidad de acompañarnos en cualquier momento por Larroque”, dijo al respecto. Acotó “Estamos en contacto tanto con él, como con su equipo más cercano siempre gestionando y más ahora trabajando conjuntamente de cara a las elecciones generales, y viajando siempre a Paraná por todas estas razones”.

Sin descanso

Sobre la tarea que vienen realizando con su equipo en Larroque, de cara al próximo 9 de junio, Hassel dijo que “es un grupo que exige, que no descansa y sin pereza para hacerlo porque nos apasiona, pero también porque estamos convencidos. Constantemente analizando la realidad, viendo el contexto de la ciudad, sus debilidades y fortalezas, trabajando con profesionales con mentes abiertas que permiten adaptarnos a los cambios que propone la actualidad, viendo qué podemos llevar a la práctica”

Al retomar el tema de la actividad política partidaria, Hassell recordó la apertura “que hemos tenido un montón de localidades de cara a estas elecciones, convocando y comprometiendo gente nueva, pero también por el compromiso y apertura de toda la dirigencia que siempre fue protagonista. En nuestro partido quedó demostrado la gran generosidad de los dirigentes y ex funcionarios que interpretaron la demanda de la comunidad para dar lugar a nuevos actores que se sumaron con mucho compromiso, expectativa y fuerza. Así llegar a una lista pensando que sus integrantes van a estar a la altura de las necesidades y de la realidad, no es solo armarla con un nombre o por el apellido, hay que tener actores comprometidos para que al momento de gobernar estén firmes”.

En ese sentido acotó “nos asentamos en la doctrina justicialista y si bien es un movimiento, por ende, muy amplio y abierto, nosotros no pensamos corrernos de esa línea y el grupo está convencido de eso, sabiendo cuales son las prioridades y porqué camino vamos. Esa gente que se incorporó no solo tiene nuestro apoyo y convencimiento, si no el de toda la dirigencia, por eso nos van a ver a todos, acompañando y apoyando en este camino al 9 de junio”.

Unidad sobre todo

Posteriormente el candidato del PJ, dijo que a nivel nacional “el único camino es la unidad”, aclarando “así como a nivel local fuimos los primeros y ejemplo en la provincia al conformar una lista de unidad, para nosotros es el único camino. Quien encabece la fórmula presidencial y quien vaya segundo lo deben hacer en un marco de unidad. Hoy los gobernadores llaman a la dirigencia entendiendo que no es uno o el otro, si no todos. Entre todos hay que ir sacando al país adelante, una verdadera unidad no solo del justicialismo ya que vamos a necesitar el apoyo de todas las fuerzas políticas”.

Hassell reconoció “los momentos muy difíciles que estamos viviendo, la inflación, el exagerado endeudamiento, el desempleo, la conflictividad social, por eso el próximo presidente deberá convocar a las fuerzas políticas para tomar decisiones sólidas y dejar de seguir emparchando como hace la actual gestión nacional. Vamos a trabajar para eso y para que el próximo gobierno sea justicialista pero fuerte, convocando a toda la oposición para solucionar los problemas que hoy aquejan”.

Elecciones

En cuanto a la actual campaña, el candidato a intendente se sinceró y dijo “tener una mezcla de entusiasmo y ansiedad, sobre todo cuando se acerca la fecha, prácticamente a un mes. Y seguimos en la misma línea porque nuestro trabajo no cesa, es permanente y constante, como siempre haciendo base en la sede partidaria y reuniéndonos en diferentes lugares de la ciudad, con vecinos, instituciones o con gente que pertenecen a un mismo rubro, con la consigna de escuchar, saber de sus propuestas, ya sea en los barrios, o con familias y seguiremos así como también viajando a Gualeguaychú, nuestra cabecera departamental o a Paraná, gestionando y trabajando para la gente”.

Aclaró “estamos muy motivados, tranquilos y abiertos a las inquietudes de los vecinos, ese es nuestro desafío ponernos del lado de la comunidad y ver con la demanda en carpeta para poder cumplir con esos requerimientos, sin hacer promesas que terminan en la campaña, si no con propuestas coherentes. Así vemos cuestiones esenciales como cloacas, desagües, espacios verdes, perros, becas, salud y en cada barrio abordamos el territorio de manera particular para luego analizar, porque no podemos poner a toda la ciudad en igualdad de condiciones, cada barrio y cada zona tiene sus prioridades y su realidad”.

“A participar”

Finalmente instó a la participación y el compromiso, como también “a continuar con esta tarea, por eso le pedimos a la gente que estamos abiertos a juntarnos donde quieran y cuando quieran, en una casa de familia, en la vereda, en un garaje y con un grupo, ya sean diez, cinco o con una sola persona, tomamos nota y ofrecemos una respuesta, para eso hemos estado siempre caminando la ciudad y siendo muy respetuosos de los demás postulantes, no sabemos hacer política de otra manera, tenemos esa mirada como dirigente y como referente”.

Agregó “el único camino es el diálogo, podemos tener diferencias, pero debemos aceptar las reglas y las normativas dentro de un marco de respeto y altura, luego sí hacer los planteos necesarios”, agregando “le digo muchas veces a los vecinos que escuchen las propuesta de otros candidatos y las otras fuerzas, no se trata de ver quien tiene la verdad de las cosas, si visiones diferentes, y no hay que dejarlas de lado cuando hay una buena idea”.