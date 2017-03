Lisandro Penelas: “El clown percibe lo que ocurre y se divierte”

En su paso por el “Primer Festival de Teatro, Larroque 2017”, dialogamos con el encargado de brindar el seminario de Clown, el actor y director de teatro, y profesor de actuación en general, Lisandro Penelas, de Capital Federal. Comentó sobre esta disciplina que trajo como propuesta al evento, que se inició el sábado y continúa este domingo.

¿De qué se trata aprender a ser clown?

– El clown, se dice que es algo así como el arte o el oficio de divertirse con lo simple y lo sencillo; básicamente, de algo de eso se trata. El teatro en general es juego y el clown es, en esencia, el hecho de recuperar esa capacidad lúdica, de juego que todos tenemos, que especialmente la disfrutamos en nuestra infancia en primer plano. Entonces, la idea es que podamos jugar con esa misma libertad, capacidad, espontaneidad como adultos.

A medida de crecemos, ¿vamos perdiendo esa capacidad de percepción?

– Sí, totalmente. Estaba repasando aspectos del seminario que voy a brindar ahora y esto que me decís de la percepción es vital en el trabajo del clown. Se trata en esencia es estar muy atentos y perceptivos para poder registrar aquello que está ocurriendo en el escenario y divertirnos con eso, transformarlo en juego. No hay ninguna gran idea que nos va a resolver la actuación, ninguna cosa genial que inventar, sino que es percibir lo que está pasando.

Y para esto que planteás, ¿es necesario ser artista?

No, en absoluto. Recomiendo el trabajo de clown en general para cualquier disciplina que uno quiera llevar a cabo, cualquier actividad creativa. Y, como las artes y el teatro, en general, el clown es una herramienta de autoconocimiento. Uno lo puede hacer con esa finalidad, o no, pero si uno lo hace en serio, tarde o temprano, se termina descubriendo cuestiones propias que se desconocían, reencontrándose con partes de la personalidad que uno va dejando de lado con el tiempo. Entonces, es un espacio que a contracorriente de la lógica cotidiana, que nos exige poner primero la cabeza, y acá es el cuerpo.

¿Cómo tomaste la propuesta de participar en este Primer Festival de Teatro de Larroque?

– Conozco a Nazareno desde hace muchos años porque estudiamos juntos en Capital Federal, compartimos varios años en la formación. Cuando me comentó sobre el festival, me entusiasmó mucho la idea y acepté encantado la invitación. Tenía una obra que quería traer pero era difícil porque justo la actriz estaba embarazada, y no se pudo. Después surgió la posibilidad de brindar el seminario de clown, que es algo que no está muy difundido fuera de Capital, entonces, me pareció genial.

Está buenísimo visitar una ciudad, una provincia, que casi no conozco, y también venir a compartir el momento con otra gente. Es decir que, desde todo punto de vista, es una experiencia riquísima.