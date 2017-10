Los campamentos sanitarios han detectado aumento en enfermedades oncológicas y endócrinas

Lo afirmó uno de los responsables de la campaña que se realizará en nuestra ciudad el mes que viene y que consistirá en un relevamiento sobre la situación de la salud en distintos ámbitos de la comunidad.

En el mes de noviembre se llevará a cabo un Campamento Sanitario, el mismo será realizado por estudiantes de medicina de la Facultad De Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional De Rosario. Vienen trabajando con este sistema desde el año 2010. Este será el campamento N°31 y el responsable de esta importante tarea, es el Dr. Damián Verzeñassi, también lo acompaña el Docente y médico Pediatra, Alejandro Vallini.

En declaraciones al la radio Aire Libre de Urdinarrain que reprodujo el sitio La Región, Vallini, se refirió a un dato preocupante que han podido relevar, como lo son las enfermedades con respecto al funcionamiento endócrino, como lo es el hipotiroidismo, que si bien en Argentina, no es una patología con preponderancia significativa a nivel estadístico, pero si preocupante, dado el uso de gran cantidad de fármacos contra el hipertiroidismo.

Sin embargo, el dato más alarmante, brindado a través de lo que las diferentes comunidades expresan, es el cáncer. Con respecto a este último, Vallini, aclaró que Cada localidad tiene su particularidad, pero que, si puede decir que han detectado la evolución de los casos de cáncer en los últimos diez años, en el consolidado de datos. No localidad por localidad, pero si en los últimos 28 campamentos sanitarios, la media que registran a nivel regional, está 1.8% por encima de lo que es, la media nacional.

Desde la facultad notan que es uno de los factores, que más incide en la comunidad como problema de salud y consideran que, una de las causas, puede ser, el uso de químicos en los productos alimenticios. Dadas las investigaciones realizadas por diferentes investigadores, como por el SENASA, indican que la química utilizada hoy, para la producción agropecuaria, no solo de las grandes extensiones del monocultivo de soja, sino de la producción de los alimentos que consumimos, tienen químicos.

Rastrillaje sanitario

Los estudiantes de la carrera de medicina que cursan su último año, realizan este estudio cómo el último eslabón antes de recibirse de médicos. El Campamento comienza los días lunes y martes, con un recorrido por la ciudad, visitando a los vecinos y llevándoles un formulario con una encuesta y escuchando las diferentes problemáticas que les manifiesten. Esto los ayudará a consolidar un dato de la localidad, que es llamado por ellos, “morbimortalidad” referido por la comunidad.

El día miércoles –de la semana en que se hace el trabajo-, se realizan actividades en las escuelas y se construye así el perfil sobre la salud de los niños de dicha comunidad. Si bien, cada localidad tiene su particularidad y no es bueno generalizar, Alejandro Vallini, nos contó, que, a lo largo de los últimos 29 campamentos, han comprobado que la obesidad, en la salud escolar, con más del 30 %, es un problema importante, por lo que acarrea a futuro, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, etc.

El día jueves, se realizan talleres de promoción y prevención de la salud y el día viernes se consolidan los datos recaudados durante los primeros tres días. El mismo se les es entregado a los vecinos y es llevado a un análisis exhaustivo por los estudiantes y docentes para una evaluación final y así poder compararlos a nivel provincial y nacional.

Este será el Campamento N°31, el anterior se realizó en una localidad cercana, Gobernador Mansilla. Participarán alrededor de 140 estudiantes, entre 10 y 12 profesores y el trabajo que se hace, tiene que ver con una fotografía de cuál es la situación de salud, lo que ellos detectan, que está pasando en la región en ese momento. Es una descripción de perfil de salud de la localidad estudiada.