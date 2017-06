Los concejos de Monti y Pedroza para evitar la gripe

El pasado miércoles, en el Salón Padre Paoli, los doctores Hugo Monti y Mario Pedroza brindaron una charla sobre enfermedades respiratorias aguas. La actividad estuvo organizada por el Centro de Salud “Santiago Bugnard”.

En el inicio de la disertación, el Dr. Pedroza descartó que haya casos de Gripe A en Larroque. “Es una gripe un poco más masiva, que ha tardado en llegar a la población pero ha sido bastante fugaz.

Ha empezado de una manera que ha contagiado a mucha gente y ha hecho que algunos empiecen a asustarse, alarmarse, pero ocurre por ahí que se comentan temas que no tienen que ver con la gripe y confunden a la población, a veces, de una forma que no es necesaria hacerlo en relación a lo que estamos viviendo.

Lo puntual de hoy es que hemos tenido unos 15 días ascendentes de estados gripales, de los cuales muchos casos se han recuperado, no diría que se han curado totalmente porque mientras los cuadros gripales estén puede haber algunas recaídas. Es importante que se extremen los cuidados, especialmente en las escuelas. Ante ello, informé a la Departamental de Escuelas para que tengan conocimiento y se adopten las medidas correspondientes de prevención”.

Previo al inicio de la disertación, el Dr. Hugo Monti contó algunas cuestiones referidas a la temática.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades respiratorias agudas?

.- Son las enfermedades respiratorias de la época por las que estamos todos un poco ocupados en este momento. Sobre todo apuntamos a los motivos por los cuales la gente debería acudir al médico, motivos urgentes, motivos para dar un poquito de tranquilidad y tener en cuenta cuándo se puede esperar. Las medidas de prevención y promoción de la salud es a lo que se apunta sobre todo en la ciudad de Larroque, que es lo que debemos abocarnos nosotros, y debemos explicar cuáles son los tratamientos en líneas generales que se deberían hacer en los casos de personas enfermas.

Agudo es algo que se presenta en el momento, es decir una cosa rápida; en tanto que una enfermedad crónica es cuando la misma se mantiene en el tiempo y se prolonga más allá de 10 ó 15 días.

¿Cuáles son las medidas preventivas que deben adoptarse en estos casos?

.- No hay que tratar de estar en lugares cerrados, donde sobre todo hay gente con enfermedades respiratorias; es decir, hay que tratar de quedarse en la casa para evitar contagios. Los papás si por ahí tienen los chicos enfermos, le sugerimos que no los manden a la escuela.

Hay que tratar de cuidarse de las bajas temperaturas, y de sus cambios bruscos -típicos de esta época-, evitar el humo del cigarrillo, no permanecer en lugares cerrados.

También una buena alimentación durante todo el año colabora en gran medida a mantener un estado saludable. Hoy se está hablando de un aporte, un suplemento para todas las enfermedades respiratorias en el momento y no de manera preventiva, como muchas veces se hace. Las personas con enfermedades respiratorias deben insumir una dosis extra de vitamina C porque, por más que tengamos una buena alimentación, sabemos que no alcanza.

Cuando hay un caso de enfermedad respiratoria en la familia, ¿es conveniente aislarlo?

.- El reposo es relativo y depende del estado del paciente. En una de las últimas reuniones que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, en la filial de Río Uruguay, en Concepción del Uruguay, también habló del contrafenómeno de “enjaular”, es decir de encerrarse, de no ventilar los espacios. A nosotros nos toca vivir en este mundo, con todos los contaminantes que tenemos y nos tenemos que adaptar a este clima, no podemos vivir en una burbuja. Si bien tenemos que cuidarnos del frío por otro lado tenemos que aprender a convivir, a adaptarnos con esta situación. No podemos pasar todo el invierno encerrados. Pero mientras pasa el invierno tenemos que cuidarnos, aislarnos y si hay un integrante de la familia enfermo hay que tratar de ventilar la casa, haciéndolo por habitaciones, permitiendo que entre la luz solar.

El reposo se instauró como un mandato tradicional ante las enfermedades. ¿Qué decirle a la población en este caso puntual?

.- El reposo no es una indicación médica; es algo relativo. El reposo depende del estado general del paciente porque muchas veces puede ser contraproducente. Es importante en la recuperación que estemos bien anímicamente, acompañados por una buena alimentación, estando al sol y no tenemos que estar tirados permanentemente en la cama.