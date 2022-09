Los hermanos Adriel, Kevin y Dylan, representarán a la región en Jesús María

El campo entrerriano no da solo carne, pan, leche, y la bendita soja, nos da, también, algo mucho más valioso: buena gente. ¿Qué tiene de particular esa gente que no tenga la gente del pueblo? Esa gente es cultora, portadora y custodio de nuestra riqueza costumbrista, producto de nuestro origen, de nuestra esencia, de nuestra historia. Por Norman Robson

En síntesis, de esta gente dependen nuestra identidad y nuestra soberanía cultural. Kevin y Dylan son gurises camperos, de los pagos de Cuchilla, acá nomás, que cultivan pasiones y costumbres criollas, quienes representarán nuestra región en Jesús María.

Los vecinos de Cuchilla Redonda andan hinchados de orgullo: Dylan y Kevin Adriel clasificaron en pruebas de riendas para competir en Jesús María, catedral nacional del tradicionalismo. Dylan lo hizo en Lucas González, Kevin en Yaguarí, el mes pasado.

Dylan tiene apenas 11 años, y Kevin, apenas 12. Son hermanos, criados en la zona de Cuchilla Redonda, de Carbó para adentro. Son de esos gurises que aprendieron a montar antes que a gatear. De esos que conocieron el viento del galope mucho antes que la tele.

Kevin y Dylan, junto a su hermana Cirila, por cosas de la vida, fueron criados, con mucho esfuerzo, por la abuela Patry y el abuelo Dardo. Gente de campo, gente humilde y de trabajo. Nicolás, el papá, junto a Dardo, fueron quienes los iniciaron sobre el lomo de un pingo viejo. Así, desde chiquitos, y, de a poco, fueron siendo uno con los caballos de la familia. Tanto que, cuando tenían apenas 5 o 6 años, Kevin y Dylan ya eran diestros jinetes.

Pero no por camperos y humildes, estos gurises dejaron sus responsabilidades y otras pasiones, como su educación y el fútbol. Los dos juegan muy bien a la pelota, y van a la Escuela 33 Evaristo Carriego, ahí cerca. Aunque, como todo gurí, reniegan del estudio, los dos van bien con los estudios. Pero su pasión fue siempre por el caballo.





Toda aquella infancia rural, hoy, dio sus frutos. Kevin y Dylan, junto a Lombris y Lechuza, sus dos montas, se ganaron un lugar en Jesús María, y en el entrerriano de Lucas González, en noviembre. Allí demostrarán sus destrezas en las pruebas de riendas. Hasta allí, donde estarán los mejores del país, dos gurises entrerrianos llevarán sus virtudes de jinetes.

Pero, en estos tiempos de rigor económico, el viaje a Córdoba se les hace cuesta arriba, razón por la cual su entorno invita a empresas, comercios y quienes quieran a sumarse como auspiciantes con su aporte. «Tu ayuda, por mínima que sea, para ellos es muy importante», dicen las publicaciones en sus redes, y ponen el celular 3446378313 para los interesados.

¡Éxitos Kevin y Dylan!