Los mensajes del Padre Renzo De Luca desde Japón en medio de la pandemia

El Sacerdote Larroquense, Superior de la Compañía de Jesús en el país asiático, emite videos con la palabra de Dios o con reflexiones del Papa Francisco. Hoy compartió un video en el que hace alusión a la visita del Santo Padre que relaciona con la actual situación sanitaria que padece la humanidad.

Desde la sede de los Jesuitas en Tokio, el Padre Renzo aprovecha la tecnología para realizar su tarea pastoral como guía espiritual de la Orden, y desde el canal de Youtube Dayly Knightly comparte sus publicaciones.

En el último video, publicado este domingo 29, De Luca reflexiona:

Cuando el Papa Francisco vino a japón nos dejó en la reunión con los jóvenes, estas palabras.

El miedo siempre es enemigo del bien, por eso es enemigo del amor y de la paz. Las grandes religiones, todas las religiones que cada uno de nosotros practica, enseñan tolerancia, armonía, misericordia las religiones no enseñan miedo división o conflicto.Para nosotros los cristianos escuchamos a Jesús constantemente, que le decía a sus seguidores que no tuvieran miedo, ¿porque? porque si estamos con Dios y amamos con Dios a nuestros hermanos, ese amor expulsa el temor.

Más adelante, en el mismo discurso a los jóvenes, nos dice: la soledad y la sensación de no ser amado es la pobreza más terrible. quizás nos hace bien preguntarnos ¿para mí cuál es la pobreza más terrible? ¿cuál será para mí el grado de pobreza mayor? y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que la pobreza más grande que podemos tener es la soledad y la sensación de no ser amados.

Creo que estas palabras del Papa -hace varios meses ya- nos enseñan que no debemos temer en esta época del coronavirus que nosotros nos sentimos solos, abandonados tal vez, incluso puede llegar a ser deprimente o estresante el no poder relacionarnos con la gente, el no poder estar en contacto con un mundo al cual ya nos hemos acostumbrado.

Pero este consejo del Papá es muy importante: no tener miedo, porque el miedo nos encierra a nosotros mismos. La idea es encontrarse, darse cuenta que Dios está con nosotros, Jesús nos está ayudando, alentando, y a través de esta prueba nos está dando algo nuevo, algo que hasta ahora en este mundo ninguno de nosotros personalmente ni como ciudadanos de este planeta hemos experimentado antes.

Yo creo que es muy importante sentir que ese ese aislamiento que estamos sintiendo, y que puede llegar a ser mayor por lo que estamos viendo, nos tiene que ayudar a sentirnos en unión, en comunión con los demás de otra

forma, de una forma más espiritual y eso que nos ayude también a acercarnos a Dios, a darnos cuenta que todos estamos sufriendo la misma cruz -por así decirlo- estamos pasando por un momento difícil pero a la vez estamos acompañados, cada uno estamos también bajo el amparo de Nuestra Señora, La Virgen.

Ella que también sintió la soledad de tener que ver morir a su hijo en la cruz, también nos enseñe a nosotros a saber, soportar la soledad y saber ayudarnos mutuamente para llegar a estar en un momento cercanos al Señor y también cercanos a los demás. Por esto pidamos al señor».

En otro video, proclama la Palabra y luego reflexiona