Los municipios restringen sus actividades pero acatan la decisión de no cerrar escuelas

Aunque suene contradictorio, los gobiernos locales suspenden eventos que dependan de su organización y dejan bajo la responsabilidad del estado provincial decidir sobre la continuidad del dictado de clases.

Por ahora, los municipios entrerrianos bajan a sus jurisdicciones las medidas que se toman desde el gobierno nacional y provincial y deciden lo que les es propio. No quieren ser responsables directos de favorecer la circulación del virus y por eso suspenden actividades previstas bajo su organización.

Uno a uno, los municipios entrerrianos limitaron eventos a un número determinado de personas o directamente suspendieron reuniones o permitieron que algunos eventos deportivos ya programados se hagan sin público.

Respecto de la actividad escolar, se espera que las definiciones bajen desde los ministerios u organismos superiores, que aseguran, dependerá de la dinámica epidemiológica.

Cabe preguntarse, si, como dicen, el virus puede estar circulando en Gualeguay, ¿por qué motivo los alumnos de todos los niveles no serían un vector de propagación del virus entre ellos y hacia sus docentes y familiares de todas las edades?. Seguramente, un eventual cierre de escuelas deba ser acompañado por otras medidas complementarias para evitar problemas colaterales, como licencias laborales, limitación a la circulación, etc. La pregunta debe tener una respuesta científica que los que no lo somos, no sabemos.

Para saber cómo se reacciona a nivel internacional en este caso puntual, es decir, el educativo, trascendió que quince países han ordenado el cierre de escuelas a nivel nacional y catorce han ordenado cierres localizados que abarcan Asia, Europa, Oriente Medio y América del Norte.

Asimismo, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura difundió herramientas educativas e instó a los ministros de Educación de cientos de países a que no se detengan los procesos de enseñanza.

Pero para eso recomendó canales alternativos, como los digitales, que con la difusión que tiene en todos los países y clases sociales se convierte en una herramienta clave para seguir cerca de los conocimientos.