Los productos de ARCOR no están contaminados

Lo informó el municipio a partir de datos suministrados por la ANMAT que informó que los productos de esa marca no están contaminados.

El Área de Bromatología de la Municipalidad de Larroque informa que, en relación a los mensajes viralizados por distintas redes sociales respecto de productos de la marca Arcor, supuestamente contaminados, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió en su página web que tal información es falsa.

Dicho organismo no se ha expedido respecto de los productos en cuestión ni ha emitido alerta sanitaria relacionada a los mismos. Ante cualquier duda o consulta diríjase personalmente a nuestras oficinas o comuníquese telefónicamente al 467016 en el horario de 07:00 a 13:00.

El mensaje y la desmentida de ARCOR

“Ministerio de Salud informa que NO se debe comprar ningún producto de la marca Arcor: ni jugos, ni yogures porque se les ha hecho análisis y se confirmo que traen la bacteria Salmonella, los análisis dieron positivo. Debemos pasar la información porque los antibióticos contra esa bacteria están escasos. Y las personas ya están vendiendo esos productos a bajos precios para salir de ellos.

Copia y difunde esto puede salvar la vida de un familiar tuyo. Pasalo”.

La empresa Arcor emitió un comunicado en el que asegura que es falso que sus productos tengan una bacteria.

“En relación a un mensaje que está circulando en redes sociales que insta a no comprar productos Arcor debido a que presentarían la bacteria Salmonella (propia de los huevos, insumo que no se utiliza en los procesos de dichos productos) queremos llevarle tranquilidad a todos nuestros consumidores”, dice el texto.

“Se trata de un mensaje totalmente falso que no responde a ninguna información del Ministerio de Salud. Ante cualquier consulta llamar al Servicio de Atención al Consumidor de Arcor 0800 333 3033”, concluye.