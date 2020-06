Los pronósticos de lluvia van y vienen, ahora para miércoles a la noche

Anticipan tormentas generalizadas para ese momento y aisladas para la mañana del jueves. Después habrá fenómenos débiles entre el viernes y el lunes. Para esta tarde se espera la irrupción de viento con ráfagas.

Las expectativa de lluvias se repiten, pero a fuerza de no cumplirse, ya son menos creíbles. «Si tiene que llover que llueva» dirán a esta altura en el campo, que siembren trigo no sabiendo bien como les va a ir.

Pero ese deseo irrefrenable de invertir quizá tenga una leve compensación en la noche del miércoles, en la que parece que el frente frió pasará más cerca de nuestra región que las veces anteriores en que la tormenta se ubicó del centro hacia el norte de la provincia.

No serían grandes aportes de humedad, pero teniendo en cuenta el tiempo que hace que no llueve con cierta intensidad y duración, será bienvenida, si es que llega, claro. Después, entre viernes y lunes habrá más inestabilidad, pero no está claro que pase algo importante.

Esta vez puede ser

Windy.com que en los pronósticos anteriores mostró un recorrido lejano de la nubes, esta vez grafica que el frente de tormenta atravesará el miércoles a la tarde la provincia desde suroeste al centro oeste y que pasará demasiado rápido como para que los acumulados sean importantes.

Antes que eso suceda, es probable que nuestra provincia se vea bajo la influencia de vientos intensos con ráfagas, según viene anticipando el Servicio Meteorológico Nacional en sus alertas.

Esa situación se dará sobre norte de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Este de Salta, Santa Fe, Centro y este de Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata

El área de cobertura será afectada progresivamente a partir de la noche de hoy martes 16 y al menos hasta la tarde del miércoles 17, por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas entre 60 y 75km/h.