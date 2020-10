Los recuerdos del Boliche Impini se hicieron chamamé



Jorge Impini, autor del espacio digital donde comparte los recuerdos del viejo almacén y bar de la familia en Talitas, presentó la canción escrita por el gualeyo Fabricio Castañeda.

Jorge, el descendiente de aquellos primeros Impini que contribuyeron con sus servicios a la vida social y productiva de la región cumplió años ayer, pero a uno de los mejores regalos que podía recibir le llegó unos días antes, cuando pudo escuchar y ver la hermosa canción que sintetiza la historia y las vivencias del glorioso Boliche de los Impini.

HOLA AMIGOS:

«Llegó el día de compartir con UDS el tema musical y un pequeño video que días pasados se filmó en el lugar. En lo personal, cada vez que lo escucho me vuelvo a emocionar». escribió Jorge el 4 de octubre.

También contó que la letra de la canción le pertenece a Fabricio Castañeda y que Mario Suárez, un reconocido chamamecero de Villaguay puso su voz y guitarra además de pariticipar de los arreglos musicales. Pero hay más, Germán Fratarcangelli, oriundo de Berisso, quien acompañara en su momento al Chaqueño Palavecino, Landriscina, Teresa Parodi y Raúl Barboza, entre otros, fue quien interpretó el acordeón.

Algunas de las alusiones que aparecen en la canción están genialmente descriptas por Jorge Impini en lo que viene publicando en https://pulperiaimpini.blogspot.com/, el sitio de internet en el que ya a escrito 10 capítulos, con un nivel de detalle que hace revivir de modo profundo, lo que fue la vida de nuestro campo durante el esplendor de ese comercio. Aquí recopilamos parte del capítulo dos:

El galpón del boliche, era un lugar donde se asilaba mucha gente, había diferentes causas por las que se quedaban.-

Estaban los que un día llegaron, avisaron que se iban a quedar y se quedaban en forma permanente a estos se los llamaba “agregados”.- Ellos colaboraban en las actividades diarias, tenían casa y comida, y la mayoría de ellos, ya eran jubilados de algún establecimiento o tenían alguna pensión.-

Entre estos personajes estaban ELIAS BENITEZ mas conocido como LECHUZA, o EUSTAQUIO PAREDES mas conocido como VIROLA, este hombre era no vidente, GENARO PEDROZA, mas conocido como el negro GENARO.- Estos eran habitantes permanentes del galpón, allí dormían, comían y ayudaban en cualquier tarea.- Llegaban y se quedaban por tiempo indeterminado.- Es más que todos ellos, fallecieron estando allí.-

Más adelante en el tiempo, pero siempre por allá en los 70 y pico apareció un morocho que era misionero “EL NEGRO BICA”.- Este personaje trabajaba en un circo, que había venido a LARROQUE, un circo grande de origen brasilero, con animales.- El negro BICA, se pelea con la gente del circo y lo dejan en LARROQUE, sin plata, sin casa, sin nada.-

El negro BICA tomo contacto con el GRINGO que también tenia la escuela de los viejos, de ser hospitalario y ¿que hizo el gringo?, “lo llevo al galpón”.-

El negro BICA estuvo varios años, hasta que una noche de borrachos, con LECHUZA se peleó y LECHUZA lo lastimó y ahí el NEGRO se fue y nunca más se supo de él.- Igual vivió varios años (por lo menos cinco o seis).-

Otro personaje El negro de “Gila”.- Este personaje, no se le conoció casa ni familia, decían que se llamaba RAMON INES GONZALEZ, (si INES, no me equivoqué), pero todos los conocían como NEGRO DE GILA, y era porque había sido criado por una vieja que le decían GILA, a la cual no conocí.-

Todos estos personajes del galpón, tenían su actividad, la cual la describiré, cuando hable del fogón del galpón y su historia.-

También existían los visitantes del galpón, pero que eran de paso, como EL CIEGO CORUJO que era un no vidente que recorría la zona rural en un sulky, vendiendo, o QUICHO AZORIN que iba en carro a buscar leña del monte para traer a GUALEGUAY, o el viejo ETCHEVERRY que andaba en carro y se iba a la costa del Gualeguay a cazar pájaros para luego volver a GUALEGUAY y venderlos y vivir de esto.- Todos estos, de ida y de vuelta de su destino, paraban en el galpón y se quedaban el tiempo que ellos decidieran quedarse.- Generalmente era poco tiempo y seguían.-

También estaban Los empleados que trabajaban y vivían en el GALPON era el copetón ISMAEL GODOY, que fue el que mas estuvo (siempre hablando del periodo al que hice referencia), también como repartidor de carne estaba MARUCHO BENITEZ, y luego se iban alternando diferentes muchachos de la zona, o de LARROQUE como el CHINO MOLINA o ADOLFO MACIEL, hijo de MACHO MACIEL, que anteriormente (yo no existía) también había trabajado en el campo.- También estuvo ARIEL SUAREZ, hermano de MABEL Y TERESA.-

Después también habitaban el galpón, unos personajes que venían cuando querían, se quedaban el tiempo que querían y algún día se iban.-

Ellos eran errantes y me refiero a LOS LINYERAS.-

Para algunos será una canción, para otros quizás piensan que eran personajes inexistentes o que formaban parte de algún cuento, o de alguna película, pero en realidad, el linyera existía.- El linyera era tal cual como se lo define en el diccionario “es un vagabundo, es un individuo pobre y sin residencia fija, que eventualmente realiza trabajos”.-

En esa época, había dos linyeras, que eran conocidos, eran buenas personas, pero la actividad era la de un linyera, es decir andaban con su ropa en bolsa a cuesta, no tenían trabajo fijo, en realidad no les interesaba trabajar y se quedaban donde le daban permiso, no tenia residencia física.- Como dice la canción (llevan la casa a cuesta como el caracol).-

Los linyeras de la época se llamaban QUEIPO, y CHAPLIN.- No tenían relación entre si, cada uno andaba por su lado, pero cuando cada uno andaba por la zona, se quedaban en el galpón.- Ellos decidían, cuando llegar, cuanto tiempo quedarse, que hacer.-

En realidad la familia IMPINI era así de hospitalaria.- Era una forma de vida.- Lugar para dormir había, comida también.- Esto, es esa época se sabía, no solo por quienes usufructuaban esta hospitalidad, sino se sabía por todo el que frecuentaba el boliche o la zona.- Por ello, no era raro que el que quería se quedaba sea por el día o por un tiempo.-

COMO ERA UN DIA EN EL BOLICHE

Uno menciona el BOLICHE, y quiero destacar que además del boliche (almacén propiamente dicho) estaba la carnicería, las carneadas, el tambo, las cuadreras, la familia, la vida en el galpón, etc., todo lo cual giraba alrededor del boliche y será abordado aparte.-

Comenzando con el relato del BOLICHE, (referido al almacén propiamente dicho), quiero resaltar que durante muchos años, antes de que yo me acuerde estuvo RAFAEL RAMIREZ, que luego cambió de pago y se fue con su familia a la zona de la ALDEA ASUNCION.- Lo nombro porque fue una persona que compartió mucho con la familia, aun después de haberse ido de la zona.- Es más, actualmente tengo relación con alguno de los hijos.- Rafael ya no está.-

Para comenzar con el boliche, lo mejor es relatar como se desarrollaba un día de actividad en el boliche.-

El bolichero normalmente era CARLITOS o CARLERA, (hijo del tío LUIS), aunque en vacaciones de verano, me tocaba a mí, porque había que suplantarlo, ya que le daban unos días para que fuera a la casa de alguna tía.-

Se trabajaba de lunes a lunes y la jornada empezaba antes del amanecer hasta las 12 mas o menos, y a la tarde dependía la época, desde las 16 hasta que se iba el último parroquiano, por no decir directamente el último mamerto.-

Lo primero que se hacia cuando se abría el boliche, era lavar los vasos que se los había dejado en agua y detergente desde la noche anterior.- Se lavaba, enjuagaba y se los dejaba a la espera de los primeros clientes que con sed se acercaran al boliche.-

Generalmente la noche anterior, se agregaba querosene en la heladera y se la cargaba de bebida para intentar refrescarla para el día siguiente.-

Esta era una parte importante, sobre todo en verano.-

Luego de los vasos se continuaba regando el piso de ladrillos del salón del boliche y de la parte interna, para que no se levante tierra, se lo barría, para luego hacer dos tareas más que eran las típicas de los tiempos libres, cuando aún no habían llegado los clientes.- Barrer el patio de afuera que era de tierra y con muchos árboles y también reponer mercadería faltante, en los estantes.-

A partir de terminar de limpiar y ordenar el boliche y el mostrador, el bolichero quedaba a la espera de que llegara algún cliente.- El boliche en el periodo que yo estaba, si bien era de ramos generales no vendía tanta variedad de cosas como lo hacia en otros tiempos.- En alguna época, se vendían útiles escolares, zapatillas, alpargatas, indumentarias para el campo, ropa de campo, como las famosas camisas ombú, o las bombachas de grafa, botas de goma, botas de cuero etc.-

Muchos no saben como se llamaba el almacén, y no lo saben porque para todos era el BOLICHE DE IMPINI, pero el nombre era ALMACEN DE RAMOS GENERALES y CARNICERIA “EL ENCANTO”.-

Saben ¿porque alguno se puede acordar?, Porque era común publicar el nombre del boliche en los almanaques que se hacían para regalar a clientes.-

El boliche tenía rejas, se decía que era para protección del bolichero, porque en épocas muy remotas la gente acostumbraba a andar con revolver en la cintura, no eran peleadores pero si les tocaba, no se achicaban, incluso se habla de algunas muertes violentas.-

Ya en mi época, nadie usaba revolver, pero a ningún parroquiano se le caía el CUCHILLO de la cintura.-

El portar el cuchillo en la cintura, tenia un sentido, y era que todo hombre de a caballo para cualquier solución, debía emplear el cuchillo, era algo que ya venia incorporado en la persona de campo.- Mi padre y mi abuelo también lo llevaban en la cintura, y decían que los verdaderos camperos lo llevaban entre la bombacha y el cinto y en la espalda, porque llevarlo atravesado a un costado, no era de campero.- Se utilizaba el cuchillo como herramienta.- NUNCA VI UNA PELEA y menos a cuchillo.- También los viejos, cuando salían de paseo, llevaban algún cuchillo de plata y alpaca con las iniciales, eso ya formaba parte de la indumentaria, tal como el cinto de rastra (de paseo, no el que usaban todos los días) las botas de cuero, las bombachas camisa, pañuelo al cuello y sombrero de paño.-

QUE SE VENDIA EN EL BOLICHE

Volviendo al boliche, un día normal por la mañana no venia mucha gente, y el que lo hacia, generalmente era para buscar alguna mercadería, por lo tanto compraba y se iba.- Como dije esto era generalmente, pero había las excepciones lógicas.- Había gente que se acercaba de mañana a tomarse alguna bebida.-

En el boliche, había expendio de bebidas, gaseosas o alcohólicas y venta de todo tipo de MERCADERIA.-

Se vendían cigarrillos, papel y tabaco.

Se vendía querosenes y hasta había un surtidor de nafta.-

¿Quien no se acuerda de la caña OMBU, de la GINEBRA LLAVE, la GRAPA MARIPOSA, el vino galardón Arizu o Baggio, los aperitivos, como LUSERA, MARCELA, AMARGO OBRERO, los Jugos de naranja o pomelo BAGGIO, los PRODUCTOS NEUSS, la PADDY, la Doble V ?.-

Muchas de ellas ya no existen.-

¿Quien no se va a acordar del TABACO MARIPOSA, y el papel OMBU para armar los cigarrillos, y también de los cigarros de hoja?.-

La costumbre de algunos era MASCAR CIGARROS o MASCAR tabaco.-

En este caso, no lo fumaban, sino que lo colocaban en la boca y lo tenían horas mascándolo y sacándole el jugo, vaya a saber que se sentía, pero por algo lo hacían.-

¿Quien no se acuerda de las alpargatas Rueda?.-

Otras de las cosas que se vendían eran galletitas sueltas que venían en CAJA DE LATA con un frente transparente para que se vieran.-

Se vendía harina y azúcar de bolsas de 50 Kg. fraccionada y pesada en la BALANZA de dos platos que había arriba del mostrador, donde para pesar se colocaba en un plato la mercadería y en la otra tantas pesas necesarias para lograr el equilibrio y vender el peso casi exacto.- Había pesas de 50 gramos, 110, 200, medio Kg. y así hasta 5 Kg que era la mas grande.-

Se vendía galleta, que se traía en bolsa, de la panadería de GATTI de LARROQUE.- Al principio venia el padre y después algún hijo.- Llegaba en una estanciera blanca a repartir galleta por el campo.- Esto fue cambiando y como después se iba todos los días a LARROQUE por el tema de llevar la leche del tambo, se traía la galleta de la panadería FIOROTTO que eran hermanos de TIA DORA.-

En esa época se traía galleta cada dos o tres días y a veces pasaban mas días.- Si apuntabas a comprar el día que la traían eran frescas, de ahí en mas se comía lo que había, ya uno estaba acostumbrado a ese sistema de vida y se aceptaba sin reclamos.- Peor era cuando llovía varios días, y no había galleta.- Allí las mujeres amasaban, pero a veces se terminaba la harina, ahí si era más complicado.-

La bebida venia en botellas de vidrio y en el caso del vino y jugo eran botellas de un litro y venían en cestos de alambre.- El plástico NO EXISTIA, o sea no había botellas de plástico, por ahí se me puede escapar algún caso, pero lo normal era que todo era de vidrio.-

Llegaba el mediodía, y en la casa para avisar que había que ir a comer se golpeaba la campana.-

En realidad, mas que campana, era un disco viejo colgado de un alambre, que se encontraba en el patio, y con un golpe de un fierro, se lo hacia sonar como un campanazo.- Ese era el aviso para que todos se presentaran en la cocina, tanto el grupo familiar como todos los habitantes del galpón, que comían en otra cocina.- A todos se los llamaba a comer de esa forma y se les daba la misma comida.- Esta forma de llamar, era porque la gente estaba dispersa, unos en el boliche, otros en el galpón, en la huerta, o haciendo alguna actividad.- Por eso la única forma que todos supieran que era la hora de comer era con el sonido de la campana.-

Al son de la campana se cerraba el boliche, salvo que hubiera algún cliente.- En ese caso había que esperar que se fuera.-

Después de comer, cuando yo estaba de bolichero en vacaciones de verano, venia la tan ansiada siesta, la misma siesta que años antes, siendo mas chico era prácticamente una tortura.-

Lo que pasa que cuando bolicheaba me cansaba y entonces necesitaba la siesta.-

Cuando más chico, reitero era una tortura que te llevaran a dormir a la pieza de JUAN, pero no había opciones, era dormir o dormir, aunque estuvieras mirando el techo todo el tiempo que ese día decidía JUAN que iba a dormir.-

Incluso recuerdo que siendo mas chico, éramos victima de LA SOLAPA.- ¿A quien no lo asustaron con la SOLAPA.?-

Parecía que estaba todo preparado, a la siesta empezaban a cantar las palomas, y eso significaba que andaba la solapa.- Para nosotros la solapa era una vieja que andaba a la siesta y llevaba los gurises que no querían dormir.- ¿Como uno no se olvida de esas cosas?.- En esa parte éramos inocentes.- En algún momento volveré al tema de LA SOLAPA, porque quiero recordar y reflejar algunas creencias de la época.-

Volviendo al boliche, (porque el relato me lleva y me trae todo el tiempo, pero voy tratando de mantener un orden), tío LUIS era el encargado de atender a los viajantes que ofrecían sus mercaderías.- Muchos de ellos, tomaban los pedidos para luego enviarlos en el camión de reparto.- Otros en cambio como ESCUDERO de GUALEGUAY, que vendía golosinas y cigarrillos, iba en un camioneta furgón, tipo Ford 350, con la mercadería, o sea vendía y bajaba la misma.-

Otro vendedor que recuerdo era el NANI GERVASONI, que como extra a su trabajo en GUALEGUAY, vendía FIAMBRES en una estanciera.- El, recorría la zona, era un amigo del boliche, y junto a él iban algunos de sus hijos, PALI, PUCHI o PABLO GERVASONI, y ellos llevaban revistas, y ahí vendían, yo recuerdo que compraba la revista PATURUZU, o PATORUCITO o las LOCURAS DE ISIDORO, además el BILLIKEN o el ANTEOJITO.-

Era una linda distracción, tener esas revistas que nos entretenían, y a las que solo teníamos acceso cuando íbamos a LARROQUE y la comprábamos en lo METLER en la esquina de la plaza, o sino en GUALEGUAY O GUALEGUAYCHU.-

A LA TARDE: TRUQUEADA

A la tarde se abría el boliche y allí sí venía más gente.-

Cuando se juntaban las primeras tres personas, se armaba una truqueada, ya que el cuarto era el BOLICHERO.- Se jugaba por la copa, así que si yo perdía, le pagaba la copa al contrario, pero si ganaba, yo no tomaba, entonces la cobraba para mí.-

En el boliche, en esta época era más común jugar al truco que a las bochas.- También había cancha de bochas.-

Había paisanos de todos los gustos, los que venían un rato y no tomaban, los que se pasaban la tarde y no se iban hasta cerrar, los que se emborrachaban, por no decir se re mamaban.-

Eran habituales del boliche, Pancho Bozzani, Ñeco León, el Ruso Pacheco, Pacheco Fiorotto, el Cholo Grigoli, Juancho León, que era hijo de ÑECO, este ultimo, lo vi en el boliche de TRIFO después de muchos años que no lo veía, el Héctor Guzmán, el negro Benteveo, el Tatu Duarte que trabajaba en lo Monti, Juan Luis Bultynch (el gato Bultynch), el Guille Naef, Juancho Gervasoni, Percano Gervasoni, entre otros, eran muchos más.- Solo menciono algunos, porque seguramente quien fue de la zona, se acordará de alguno de ellos, y para mi es un homenaje recordarlos.-

Con diferencia de edades conmigo, formaron parte de mi infancia.-

Me acuerdo del RUSO PACHECO, él vivía con su madre, a una legua del boliche y la actividad que tenía era cazar perdices. (digamos, no se rompía mucho la ropa como se dice hoy en día).-

Fue a la única persona, que lo veía subir al caballo, por el lado derecho del mismo.- Todos saben que a los caballos se los sube por el lado izquierdo, y que a ese lado se lo llama “el lado de montar”, y del otro lado o sea el derecho del caballo, se le llama “el lado del lazo”, ya que el lazo va del otro lado, justamente para no obstaculizar cuando se lo sube (muenta).-

Bueno, el RUSO montaba del lado del lazo.- Digo que fue el único que ví montar de esa manera, porque para el común de los que hemos andado a caballo se hace casi imposible subir por ese lado, por mas que uno quiera hacerlo.- Además el caballo esta tan acostumbrado a que lo muenten del lado izquierdo del mismo que si uno se le acerca del otro lado y amaga a subir, trata de correrse y te saca el cuerpo.-

El RUSO fue uno de los tantos personajes del boliche y que diariamente cantaba presente.- Así como nos decían en la escuela que SARMIENTO nunca había faltado a la escuela, yo podría decir, que “EL RUSO PACHECO nunca FALTO AL BOLICHE”.-

Cuando se comenzaba la truqueada, y había tres parroquianos como dije me ponía yo, para jugar de cuatro.- Cuando llegaba algún otro cliente, le cedía el lugar y sino quería jugar porque compraba y se iba o simplemente no quería, lo atendía, los demás me esperaban y luego continuábamos.- Se anotaba con granos de maíz, o piedras.-

En las truqueadas se decían algunas frases dignas de recordar.-

Por ejemplo, algunos cuando tenían flor decían “ a lo matuco, flor y truco”.-

Otros decían, mientras orejeaban las cartas, y tenían posibilidad de cantar flor, “alambrado de siete hilos, poste de ñandubay, molino marca Guanaco y una flor del paraguay”.- O cuando el que perdía el primer partido y se jugaba el segundo, decía “el primer mái es pa los loros”.- (Esto era un dicho popular y esta referido a que al ser plaga el loro, cuando se sembraba maíz, se sabia que lo atacaban los loros, entonces se decía que el primer maíz era para los loros).-

Después del segundo partido, si quedaban uno a uno se jugaba “el bueno”.-

Esto era lo normal, durante la semana.- Los sábados o domingos, había más gente y a veces había más de una mesa ocupada por los jugadores de truco.-

No había timba por plata, o era por nada o era por la copa, no más de eso.- En esa época, los más viejos iban a un sector dentro de la casa, a jugar al “quintillo”.- De este juego, solo recuerdo el nombre, nunca me enseñaron.-

En el Boliche, No había discusiones ni peleas.- De todos los años que estuve, atendiendo o yendo al boliche, nunca vi ni una discusión.- Eran todos vecinos de la zona, y si aparecía algún forastero, sea de paso o a trabajar a algún campo, siempre se lo trató con respeto, y terminaba siendo un amigo más.-

LOS PARROQUIANOS ENCOPADOS

Había borrachos con distintos comportamientos.- Estaba el que se mamaba y se dormía, otros que se les daba por cantar, otros lloraban.- Era surtidito el tema. (me gusta más decir el mamado y no el borracho, es lo mismo, pero era más usado en la época).-

El problema era cuando uno quería cerrar, y el mamado de turno, te decía: “es temprano tomo otra y me voy”, o si andaba con otro le decía uno al otro

”tomamos otra y nos vamos”.-

A esa altura, uno ya le servía de mala gana, pero era cuando iban terminando la copa y se miraban y se decían “vamos a tomar otra y nos vamos”.-

Ya a lo último le servía bebida caliente, le daba cualquier cosa con tal de que se fueran.- Pero no se iban.-

En esa época una picardía era hacerle “ojo de gallo”, esto significaba servirle una mezcla de tres o cuatro bebidas fuertes.- Era una especie de venganza, porque no se iban.-

Si Habré escuchado historias de los borrachos.- Generalmente cada borracho tenia su historia y cuando se emborrachaba la repetía.- Muchas veces se encontraban dos en el boliche, nacidos y criados en la zona, pero que se mamaban y se contaba cada uno su historia, como que el otro no lo conocía, y repetían siempre lo mismo.-

Vieron que algunos borrachos, son reiterativos, es decir se maman y salen siempre con el mismo tema.- Esto no es solo de esa época, actualmente pasa lo mismo ¿Me imagino que el que esta leyendo esta parte enseguida pensará en algún pariente?

El bolichero tenía que estar hasta que en algún momento se iban.-

No alcanzaban a salir de la puerta del boliche que prácticamente le cerraba la puerta en los talones, por las dudas se les ocurriera volver.-

Después afuera, venia la “ceremonia” de subir a caballo.-

Desataban el caballo, que estaba acalambrado de estar parado y después de utilizar el baño de campo o sea ahí afuera, intentaba subir el caballo.- Algunos no importaba el estado de borrachera, no perdían la compostura y de un salto o de un envión pisando el estribo subían a su caballo.- Otros tomaban envión, pero no les daba la fuerza y volvían a caer parado, así varias veces hasta que lograban subir y el pobre pingo, ya conocedor de la oscuridad y de la trasnochada de su patrón, salía, llevándolo a la querencia por donde quería y como quería.-

Porque el caballo es fiel a su dueño, es como el perro.- El caballo conoce la querencia (es decir de donde proviene) y vuelve solo, aunque su dueño no pueda dirigirlo.-

Otro personaje pintoresco de la zona, cuando se mamaba contaba siempre lo mismo y era “que tenía un hermano que se había ido a trabajar a la fábrica a ZARATE y que le iba muy bien, y que trabajaba 25 o 26 horas por día (el que trabajaba poco, le decían, medio exagerado el hombre).-

En esa época, todo muchacho que vivía en TALITAS y quería progresar, se iba a la Provincia de Buenos Aires, a la zona de ZARATE, CAMPANA, PACHECO etc., para conseguir trabajo en alguna fábrica.- Eran otras épocas, había muchas posibilidades de trabajo, inclusive el que se fue, NO VOLVIO, salvo de paseo, porque tuvo la oportunidad de trabajo y de constituir su familia.-

Fiel reflejo de ello, es la gente que vio la publicación y se ha comunicado conmigo, haciéndome saber que sus padres o abuelos habían vivido en TALITAS o que habían trabajado en el BOLICHE y que por trabajo se fueron muy jóvenes a esa zona.-

Algunos viven, ya son muy viejitos, otros ya no están, pero sus hijos o nietos, a lo mejor ni conocen TALITAS pero conocen la historia y ello los llevó a comunicarse y me cuentan cosas que le han contado.-Lo hacen propios a esos recuerdos.-

Yo creo que cada uno añora los pagos donde vivió, como uno con TALITAS, aunque seguramente les ocurrirá a los demás, también con los suyos.-

Para ir cerrando esta parte, puedo decir que del boliche, podría contar mil anécdotas, sino que trato de simplificar, porque considero que es tan rica y variada la historia, que sin ser tan detallista, quiero dar a conocer “un poco de todo”, lo que se vivió alrededor de los IMPINI.-

Seguramente en relatos siguientes, volveré para el boliche, porque es imposible contar la historia de los IMPINI, sino es pasando siempre por el boliche.-