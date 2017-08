Macri viene a Entre Ríos a respaldar la lista que encabeza Atilio Benedetti

El presidente Mauricio Macri visitará nuevamente la provincia, en esta oportunidad participará de un acto en Gualeguaychú junto a los precandidatos de la lista 502C de Cambiemos, encabezada por Atilio Benedetti. Kneeteman pidió el voto para fortalecer el proceso de cambio.

La actividad está prevista para el sábado a las 11 en la ciudad de Gualeguaychú, en el Club Central Entrerriano. La visita de Macri fue confirmada por el presidente de bloque de Cambiemos en la Cámara Baja provincial, Sergio Kneeteman, quien junto a la diputada nacional Yanina Gayol, coordinan la campaña electoral de ese espacio en Entre Ríos.

Kneeteman destacó la relevancia de contar con el acompañamiento del Presidente: “para nosotros es sumamente importante el hecho de que Mauricio Macri venga a la provincia a respaldar a nuestros candidatos.

En 2015 Entre Ríos acompañó masivamente a la propuesta de cambiemos y sobre todo a Mauricio, que fue el candidato a presidente más votado en las tres elecciones”, afirmó el diputado refiriéndose a las elecciones primarias, las generales y el balotaje.

El Ministro del Interior Rogelio Frigerio también participará de la jornada, junto a legisladores nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios de Cambiemos.

Kneeteman, que ayer acompañó a Frigerio en su paso por Villaguay y Concordia, señaló que el ministro estará hoy en Colón y Concepción del Uruguay y que vienen a pedirle a los entrerrianos que nos acompañen porque necesitamos fortalecer este proceso de cambio que está llevando nuestro presidente, sobre todo en Entre Ríos donde tenemos un desafío enorme hacia 2019 para de una vez por todas cambiar el rumbo a esta provincia donde viene gobernada los últimos 14 años por tres gobernadores de Concordia justicialistas, que han dejado a la provincia en el estado en que está”.

El legislador fue optimista respecto de las PASO “los números son auspiciosos” dijo y señaló que allí “podrán marcar diferencia contra el justicialismo” fuerza política que, ironizó, “se cambió de nombre: ya no es más Frente para la Victoria, ya no es más La Cámpora, ya no es más kirchnerismo, ahora se llama Somos Entre Ríos, por se ve que lo que hasta hace tiempo nucleaba a todo el peronismo, que era el kirchnerismo, hoy ya no les sirve y se va reciclando”.

En ese tono vaticinó que como pasó en 2009, cuando estuvieron juntos Urribarri y Busti, al que les ganó Atilio Benedetti “en aquella elección histórica, están las expectativas de poder derrotar al justicialismo en la provincia, no para derrotar al justicialismo sino para poner a Entre Ríos en la dirección que está tomando nuestro gobierno nacional, que es un cambio profundo”.

Por último informó que la “boleta nuestra” es la boleta 502 C “de Cambiemos” tiene la foto con la figura central de Atilio, acompañada por Alicia Fregonese, que figura con su apellido de casada “Marcuard” y el intendente de Sauce de Luna que es Jorge Lacoste. Por último señaló que el voto también será un apoyo “al intendente Darío Benedetti que es una gestión que está transformando a Larroque”