Marcos Viale: “Queremos el ascenso”

El DT de Central Larroque, palpitó el arranque del Federal C. “Tenemos un plantel con experiencia en estos torneos y es una chance de revancha”, expresó, confiado en lograr el objetivo final. El Rojo debuta el domingo (17 hs.) ante Ramsar como local. Transmitirá Radio Larroque

Por Andrés González Casco

Este fin de semana arranca la ilusión de Central Larroque. La misma que reúne a otros 309 clubes en el certamen más inclusivo del país: el Torneo Federal C. Este domingo desde las 17.00, el Rojo será local ante Ramsar de Basavilbaso por la primera fecha del grupo 1 de la Región Litoral Sur, que tendrá en juego dos ascensos al Federal B para 27 clubes. “Afrontamos el campeonato con las mejores expectativas. Este año es más fácil llegar a instancias decisivas que en ocasiones anteriores. Se abrió mucho el camino, aunque todos los equipos deben pensar lo mismo”, expresó el técnico Marcos Viale, en diálogo con Interior Futbolero.

Central Larroque salió segundo en el Clausura de la Liga de Gualeguaychú 2016. Sin embargo, como el otro finalista fue Central Entrerriano, que ya estaba clasificado al Torneo Provincial, se quedó con la única plaza de la Liga para este torneo, y el entrenador no piensa desaprovechar la posibilidad: “Es una chance de revancha para gran parte del plantel. El año pasado no se logró pasar la primera fase y ahora tenemos nuevamente la oportunidad de lograr el objetivo”.

-¿Y cuál es el objetivo?

-Lograr el ascenso. Vamos tranquilos igual, por supuesto. Primero tenemos que pasar de ronda (avanzan los dos primeros y los dos mejores terceros de las seis zonas de cuatro clubes) y después ver. Pero el objetivo final es el ascenso, sería un sueño para nosotros. Nunca lo logró un equipo de nuestra Liga. El equipo está bien preparado y ya conoce el roce de estos torneos.

-¿Estás satisfecho con la preparación que hicieron?

-Sí. Arrancamos el 19 de diciembre casi sin tener vacaciones por haber llegado a la final de la Liga. Tuvimos poco descanso e hicimos una mini pretemporada. Los jugadores ya venían con actividad y teníamos varios lesionados, pero ahora recuperamos a casi todos.

-¿Con qué plantel contás?

-Con uno con mucha experiencia. Hay seis o siete jugadores del equipo titular que hace dos años se consagró campeón provincial. También hay gente que disputó el Torneo del Interior 2013 y la mayoría estuvo en el Federal C del año pasado.

-Y llegaron tres refuerzos…

-Sí, pero pelean el puesto a la par con los que ya venían jugando de titulares. Cuando vinieron, quedamos en que tenían que hacer la diferencia para ganarse el puesto y lo aceptaron. Se sumaron muy bien al plantel y saben todos que hay dos o tres jugadores listos para jugar en cada puesto, que era lo que buscábamos. Y no se fue nadie.

El arquero Jonathan Martínez, proveniente de Sportivo Larroque (el otro equipo de esta pequeña localidad entrerriana de alrededor de 6.500 habitantes) y los delanteros Renzo Barrios y Jorge Álvarez, quienes llegan desde Sarmiento de Gualeguaychú y Ferocarril de Carbó, son las tres incorporaciones del Rojo para este Federal C. Acá, el plantel completo:

-¿Te dejaron conforme los amistosos? (NdR: 3-0 ante Barrio Norte de Gualeguay y 5-1 frente a Sporting de Gualeguaychú)

-Sí, más allá de los resultados, que no era lo importante. Tuvimos la tenencia de la pelota, que es lo que buscamos. Sumamos rodaje y no tuvimos ningún lesionado.

-¿Cómo ves la zona que les tocó?

-El rival más complicado es Ramsar, el primero que nos toca. Sumaron varios refuerzos, vienen ganando y jugando bien y el año pasado fueron campeones provinciales. Después, los dos equipos de Concepción del Uruguay (Parque Sur y María Auxiliadora) están más bien a nuestra altura.

-¿Cuál es la clave en estos torneos?

-No perder puntos de local. Acá se siente cuando uno es visitante y se complica más. También es importante no tener lesionados. Nosotros tenemos el equipo bien armado pero contamos con poco recambio. Si bien jugadores hay, muchos son muy jóvenes y todavía quizás no están para afrontar estos torneos.

-¿Creés que hay mucha diferencia entre este torneo y la Liga local?

-No. Conocemos más o menos las otras ligas y la nuestra es de las más fuertes de la provincia, junto a las de Concordia y Paraná. Tenemos 10 equipos en la A, ocho en la B y un sistema de ascensos y descensos, lo que hace que los clubes estén compitiendo por algo durante todo el año.

Gonzalo Pérez Romani; José Badini, Augusto Lonardi, Francisco Bustos, Ulises Correa; Agustín Lenciza, Lucas Benedetti, Renzo Barrios, Alexis Izaguirre; Urbano Quintana y Jorge Álvarez serán los 11 titulares este domingo ante Ramsar el estadio Raúl Impini. El partido será transmitido por la FM 96.5. En el otro partido de la primera fecha de la zona, María Auxiliadora recibirá Parque Sur (domingo 17.30). Mirá la programación completa.