María Dezorzi participará de un torneo de Padel en Chile

El certamen Sudamericano de Pádel Amateur se realizará del 7 al 11 de diciembre, en la ciudad de Viña del Mar. La jugadora de nuestra ciudad integra pareja con la cordobesa Carolina Cadaval y llegaron a esta instancia internacional tras resultar subcampeonas nacionales en el torneo que se desarrolló en Tucumán, en octubre pasado.



Con apoyo del municipio María de las Nieves Dezorzi viajará al país trasandino a disputar esta importante competencia. La gestión de gobierno valora y destaca los logros alcanzados por la deportista local, quien con esfuerzo y dedicación ha conseguido este objetivo de participar a nivel internacional. El intendente municipal, Darío Benedetti, junto a la directora de Cultura, Laura Lonardi, entregaron este lunes un aporte para costear los gastos.

En diálogo con María de las Nieves, de 33 años, se refirió a sus inicios en la disciplina y a las expectativas en relación al evento deportivo que se aproxima. “Comencé jugando al pádel desde chica, luego no se jugó por un tiempo este deporte y se cerraron un par de canchas. Después, cuando resurgió la actividad empecé a viajar y a jugar en los torneos provinciales, que se realizan en Concordia, Paraná, Victoria y Concepción del Uruguay. El objetivo es adquirir experiencia”.

A la hora de los agradecimientos, la padelista expresó: “Es mucha la gente a la que tengo que agradecer. Principalmente, a mi familia, que me apoya, que me banca; a mis amigos, que siempre están a mi lado, y a toda la gente que siempre me manda un mensajito para preguntarme sobre mi desempeño, cómo me encuentro y para alentarme. En este caso del viaje, agradezco a Central Larroque, que me ofrecieron ayuda desde el principio; a los chicos del buffet del club, que pusieron en marcha una rifa y el bingo, y a la Municipalidad, que gracias a Silvina González que me hizo el contacto, recibí apoyo oficial”, señaló.