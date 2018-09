Martiarena reflejó el malestar del campo por la reposición y el aumento de retenciones

El presidente de la filial Gualeguaychú de FAA se quejó de los nuevos anuncios del gobierno nacional que repercuten en un aumento de los impuestos que el campo transferirá al estado. Estimó que la soja quedará con una alicuota del 28 % y que el trigo y maíz alcanzarían al 7,5 %.

“El malestar que está teniendo el sector es muy grande, venimos de dos campañas absolutamente catastróficas a nivel climático, de donde el productor necesita salir adelante y estas medidas frenan la inversión, habrá que ver como impactan y qué medidas seguiremos tomando” comentó este mediodía Matías Martiarena, titular de la filial Gualeguaychú de la entidad federada.

El dirigente calculó que en principio, la soja va a llegar a un 28 % de retenciones, luego de que el impuesto del grano y el de los subproductos de equipararan en el 18 %, “pero por esta medida transversal que le llamó el ministro de Hacienda, de 4 pesos por dólar, es un estimativo que va a haber 10 puntos más, y el 7,5 % lo que sería trigo y maíz” precisó.

“Si tomamos la cotización del viernes, en el trigo vamos a tener una reducción por toneladas de unos 600 pesos. Nos duele muchísimo que esto se de en plena siembra de trigo, que ha sido récord en superficie. El productor necesita un respiro económico, y en el medio de la campaña se ponen las retenciones” insistió.

Finalmente, analizó que “Argentina no ha podido general dólares genuinos y sabemos que el que los genera es el sector productivo y en vez de generar incentivos para que puedan seguir aumentando esa cantidad de dólares, hoy tenemos retenciones que frenan las inversiones. Eso va a hacer que muchos productores que todavía no han podido acceder a un crédito, por las elevadas tasas, el tema del combustible que no para de subir y demás cuestiones hacen que el enojo sea muy grande”.

Consideró muy apurado establecer si la intención de siembra de maíz se verá afectada, pero estimó que alguna dificultad va a haber. Es muy temprano todavía para decirlo, estamos viendo que es lo que pasa” destacó. “Mañana vamos a tener una reunión en Gualeguaychú, para ver qué medidas se toman. También sabremos si es que el ministerio pasa a ser secretaría y con quien debemos hablar”.

Finalmente evaluó la situación de fondo e indicó que “sabemos que el país lo necesita, pero La realidad del sector productivo que genera los dólares está siendo muy castigado. Y sectores como el financiero no se les toca un centavo, que ha sido el que ha ganado en este último tiempo”.