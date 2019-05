Más de 100 niños recibieron hoy la Segunda Comunión

Esta mañana se repitió la ceremonia de la recepción del Sacramento de la Eucaristía para los niños que el fin de semana pasado habían recibido la Primera Comunión.



Foto de Hugo Benítez

Después de la celebración de la primera Comunión, en la que por primera vez los niños se acercan a la Eucaristía, se ha solemnizado, el domingo siguiente, la segunda Comunión. Es una manera para hacer entender que la participación a la misa, en la que se recibe el Cuerpo de Cristo, puede y debe volverse un buen hábito, que se debe repetir al menos cada domingo.

Nuestra vida cristiana, de hecho, se alimenta meditante los sacramentos, en particular la Eucaristía, la escucha de la Palabra, la oración y las obras de caridad. No podemos pensar que somos cristianos si descuidamos los medios de gracia que el Señor nos pone a disposición. Nuestra fe no es una teoría, un conjunto de ideas, sino que es primero que nada una vida concreta, amor por los demás, diálogo con Dios.