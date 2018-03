Medrar celebra su primer año con una nueva capacitación

La consultora dirigida por Sabrina Correa y Silvana Melgar, que también presta servicio de selección de personal para empresas, prepara para abril un taller para capacitar en ventas, dictado por Sebastián Arce. Será el quinto curso que dan en nuestra ciudad.

Un año le alcanzó a Medrar para poner a Larroque en clima de trabajo en torno al mundo de los recursos humanos, algo que antes se hacía, pero de modo muy esporádico. El otro extremo que propone la consultora de las socias Sabrina y Silvana no es malo, al contrario, han sabido proponer temas atractivos y siempre han tenido éxito en las convocatorias.

Ahora, en la quinta propuesta, vuelven a convocar a Sebastián Arce, para una capacitación sobre ventas que pondrá el foco en la relación con el cliente y cómo hacer para que compre, pero sobre todo, que vuelva a comprar.

La historia de Medrar es breve, comenzó el año pasado cuando Sabrina Correa la propuso a Silvana Melgar armar la consultora. “La idea se gestó el año pasado en enero, un día a la tarde yo había viajado a Gualeguaychú, y pase por la casa de mi socia” recuerda Sabrina. Allí fue que le comentó la idea “y se mostró muy entusiasmada y dispuesta a arrancar”

Así fue que arrancó la consultora con “Como insertarnos en el mundo laboral?, a la que asistieron unas 50 personas. “La verdad que no lo podíamos creer, en mi caso en particular fue un gran desafío, hablar en público es algo que me aterrorizaba..pero me prepare con clases de oratoria y lo logré. Me sirvió pata crecer como persona y también como profesional” expresa la emprendedora. Ese primer curso a Silvana Melgar también le tocó ser capacitadora, junto a Ricardo Dargain

Después le siguieron los encuentros en los que convocaron a verdaderos especialistas en abrir cabezas: Sebastián Arce, Manuel Colombo y Sebastián Vetorello, generando la concurrencia de público local y de ciudades vecinas que siempre las sorprendió por la cantidad y por las repercusiones positivas que obtuvieron.

Otra de las fortalezas de Medrar pasa por el “buen ojo” que han tenido en la selección de personal: En una muestra de su perfil de trabajo explican que “somos un equipo con un espíritu ágil y dinámico de profesionales con orientación hacia la gestión de los recursos humanos, entendiéndola como un proceso que debe integrarse dentro de los planes estratégicos”.

Buscamos prestar soluciones individualizadas a las necesidades de nuestros clientes en las áreas de reclutamiento y selección. Nuestro trabajo se desarrolla desde la proximidad con el cliente y el conocimiento de su negocio para dar una respuesta eficiente a las necesidades de su organización optimizando las posibilidades de las vacantes a cubrir.

TALLER: VENDÉ MÁS, VENDÉ MEJOR

“Concretar una venta es importante, pero lograr la vuelta de los clientes es vital”.

Stan Rapp

Cuando un incursiona en el camino de las ventas, muchas veces pierde el foco de las nuevas exigencias del mercado, cómo se debe atender a los clientes no solo en el momento de la venta sino luego de que ha adquirido nuestro producto o servicio, para lograr esto es necesario saber qué personalidades prevalecen, cómo generar nuevas oportunidades de comercialización y demás acciones que involucren la venta efectiva.

Como punto significativo aprenderán lo importante de empatizar con el cliente, no solo en el ambiente teórico, sino practico, con ejemplo de la vida cotidiana y a entender que muchas veces no compran en un primer momento.

Como último punto, aprenderán a ver las oportunidades de mejora, sin morir en el intento, en este encuentro también se generarán momentos de reflexión y acción mediante diferentes dinámicas de grupos buscando desde el comienzo generar motivación para el éxito de cada uno de los participantes.

¿Qué trabajaremos?

Este curso lo que busca es potenciar las habilidades, con el fin de optimizar las ventas buscando en todo momento la satisfacción mutua y la buena atención.

• Conocer las técnicas de venta más adecuadas para cada tipo de cliente.

• Aprender las habilidades generales necesarias para conseguir una relación exitosa con el cliente.

• Dotar al participante de las habilidades comunicativas y las técnicas de persuasión y negociación necesarias para un buen desarrollo del proceso de venta.

• Tratar aquellos elementos que mejoran e intensifican la relación con el cliente.

Duración

 El encuentro tendrá una duración de 3 hs reloj.

Tipo encuentro

 Teórico / Práctico.

Temas que se tratarán

 Conocer el ciclo de venta en la actualidad.

 Conocer las mejores estrategias para asesorar a nuestros clientes.

 Adoptar la empatía como pilar fundamental de la venta.

 Conocer y manejar distintas técnicas de ventas.

 Fortalecer debilidades y aprovechar en todo momento las oportunidades.

 Manejar habilidades sociales para una excelente atención al cliente.

 Conocer profundamente los servicios y los productos, para resaltar sus beneficios y no las características que no venden.

Información:

Día: Viernes 06 de abril de 2018

Hora: 19 Hs

Lugar: Sala de Teatro Padre Alberto Paoli

Ciudad: Larroque

Inversión: $300

Informes e Inscripciones: mail: medrarconsultora@gmail.com cel: 3446-608003/ 534250