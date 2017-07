Mingaché planta la idea de valorar a los árboles, fotografíandolos

La convocatoria del grupo de reflexión ambiental no persigue sólamente resaltar la belleza de los ejemplares ubicados en nuestra ciudad o el campo cercano, explicaron que la idea es hacer un registro fotográfico de lo que nos llame la atención, aunque el árbol esté dañado y compartir las imágenes en una página de Facebook creada para ese fin. Ayer en Latidos FM contaron de qué trata la propuesta.

Mingaché lanza semillas al viento con la idea de que alguna prenda y sea la base de una ciudad más amigable con la naturaleza. La propuesta comentada ayer en Latidos FM coincidió en el tiempo con el día del árbol entrerriano que se conmemora tras la sanción de la Ley provincial Nº 1476, en 1901.

También se podría tomar como una suerte de reacción ciudadana a lo que, sobre todo en las últimas décadas, han sido las políticas municipales en relación al arbolado público, con implementación de polémicas podas y de selección inadecuada de ejemplares en algunos lugares.

María Rosa Alvarez, Andrés Andreatta y Rubén Kneeteman dialogaron con Walter Benedetti sobre la propuesta que básicamente consiste en fotografiar árboles y subir las fotos a la cuenta de facebook Arboles de Larroque.

Además de la rica charla en la que abundaron sobre los objetivos y reseñaron sobre las decisiones que en siglos pasado se tomaron para promover la cultura del arbolado, Mingaché explicó en la red social qué pretenden lograr con la propuesta:

“El 28 de julio es el día del árbol entrerriano. En su homenaje hemos lanzado esta actividad comunitaria. visitamos todas las escuelas y aulas que pudimos (ya andaremos por las otras) para hacerles a todos los larroquenses y amigos de Larroque esta invitación:

Mirar a nuestros árboles, reconocerlos, elegir uno o varios, o una calle arbolada o un parque, o un montecito, lo que cada unos sienta, uno que tenga historia, que me traiga recuerdos, que adorne el fondo de mi casa o el frente, que me guste, que me parezca soberbio, que esté bien cuidado o mal cuidado; en definitiva libertad de elección. Tomarles una fotografía, o mejor varias a través de un año (un ciclo estacional) y subirla a la página de Facebook que generamos especial para esto.

Árboles de Árboles De Larroque. No es un concurso, no habrá premios, es sólo descubrir, conocer, valorar, compartir, cuidar…

Quedan todos invitados.