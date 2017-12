Mingaché prepara una actividad por los 200 años de la batalla de Arroyo Ceballos

Si el clima lo permite, mañana habrá una expedición hasta el lugar donde se supone, se libró una de las batallas comandadas por Pancho Ramírez en nuestra provincia. El sitio está a unos seis kilómetros de Larroque en dirección al sudoeste. Si no llueve, a las 18:45 partirán desde La Tera.

“En las puntas del arroyo Ceballos, cerca de Larroque, Ramírez reforzado por milicias de la costa del Uruguay y refuerzos de Rodríguez y de Estanislao López llegados de Santa Fe, cambió de rumbo, atacó de sorpresa y derrotó a Montes de Oca el 25 de diciembre de 1817 (Combate del Arroyo Ceballos) apoderándose de la artillería (3 cañones) y dispersando la caballería.”

Así estimula Mingaché a conmemorar el aniversario de una de las épicas intervenciones del Supremo Entrerriano en lo que podría ser, el enfrentamiento armado que más cerca se haya producido de nuestra ciudad. El dato parte de algunas teorías verosímiles apoyadas en investigaciones históricas y en documentos redactados por el secretario del caudillo. El curso de agua, que en Google Maps aparece con nombre de río Ceballos, deriva del Gualeguay y atraviesa la ruta 16, ya con en nombre de río Esquivel, en dirección al sur de la provincia. Para llegar al lugar se debe viajar por la calle que va hacia el cementerio y seguir por esta sin cruzar la vía.

Aunque el lugar preciso no está marcado ni amojonado, se sabe que fue a orillas de este arroyo que Ramírez ganó una de las batallas que alimentaron su prestigio militar en su lucha por el federalismo. En ese sentido, el lugar preciso no importa demasiado, porque lo que se sabe con certeza que fue en cercanía a ese arroyo, y, por lo tanto, no muy lejos de Larroque.

La invitación de Mingaché

Retazos de la historia grande, que ocurrieron aquí nomás.

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE ARROYO CEBALLOS

Claro que la fuente es Wikipedia que muchos pueden discutirlo, que hay quien sitúa la batalla en otro lado o en otra fecha. ¿Pero por eso vamos a dejar de recordarla?

MINGACHÉ invita a la comunidad de Larroque, para el próximo viernes 22/12 a conmemorar el bicentenario de la Batalla de Arroyo Ceballos, con una marcha hasta el lugar (si el camino y el clima lo permiten), una mateada, algún recuerdo histórico, una lectura y algunas canciones.

Saldremos desde La Tera a las 18:45 hs, para estar en el lugar alrededor de las 19:00 hs. y volvernos a la entrada del sol (o cuando tengamos ganas de regresar).

No dejemos pasar esta ocasión de recuperar y celebrar una parte importante de nuestra historia, en la que los entrerrianos participaban intensamente de los acontecimientos que generarían nuestra propia identidad provincial e influirían notablemente en la organización de la Nación Argentina.

Viernes 22 – 18:45 hs. – “La Tera” – Marcha hasta Arroyo Ceballos.

Habrá espacio en los autos para los participantes de a pie.

Quien se le anime a la caminata debería salir un buen rato antes. Son unos 6 km.