Mónica Gayosa reapareció en los medios y pidió frenar el ajuste

La ex candidata a intendente del PJ enumeró sus razones por las cuales opinó que no conviene que Cambiemos tenga más legisladores en el Congreso. Habló de “no dejar seguir avanzando a este gobierno en los ajustes” e invitó a comparar la situación actual con la que se vivía hace 2 años.

http://acciondelarroque.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/gay.mp3

Esta mañana, en Latidos FM, Mónica Gayosa salió a pedir el voto por la lista que encabeza Juan José Bahillo y recurrió a términos y a un tono algo más enfático a los que desde el oficialismo provincial se planificó respecto de como se debe encarar la campaña de cara a las PASO.

En un fragmento de la extensa charla, la ex secretaria de cultura comentó que se necesita gente con experiencia que conozca el departamento “y que tenga convicciones firmes de no seguir avanzando a este gobierno en los ajustes que le está haciendo a la gente. Así no se puede seguir, vamos a terminar todos mal” remarcó con firmeza.

Más adelante, en la conversación que tuvo con Walter Benedetti, señaló que “el relato de ellos -en alusión al gobierno nacional- choca con la realidad” y que “hay que pararlo en el Congreso, hay que hacerlo reflexionar”. Inmediatamente enumeró varias cosas que según su entender la gente ya no puede hacer y por la que sufre, como “no tener la heladera llena, no poder comprar un par de zapatos a tus hijos, no poder salir a comer afuera, no poder planificar tus vacaciones…”

También invitó a que “la gente mire la billetera el domingo y diga cómo estaba hace dos años y medio atrás y como estoy ahora?” y se preguntó por las aspiraciones que hoy cambiaron respecto del gobierno anterior: “¿qué sueños tengo para adelante? o solamente estoy pensando que no me rajen del laburo y que llegue a fin de mes”.

También se quejó de los remedios que le sacaron a los jubilados y los del plan remediar. Luego añadió “nos quieren hacer creer que no nos merecíamos, ¿porqué no merecíamos tener un aire acondicionado, por que no merecíamos cambiar el celular, por que no merecíamos cambiar el celular, si todos trabajábamos”