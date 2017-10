Monseñor Zordán llamó a vivir la Fiesta Patronal como una visita de Dios

El Obispo Diocesano concelebró misa junto al Padre Heraldo Reverdito, en la que pidió a los fieles ser una comunidad orante.

El Padre Zordán no podrá estar hoy en Larroque pero quiso compartir un día con la comunidad presidiendo la Misa del miércoles en el templo del que hoy se cumplen 96 años de la colocación de la piedra fundamental, día de referencia para celebrar la fiesta patronal de la parroquia.

En la homilía reflexionó sobre la necesidad de rezar, escuchando a Dios para saber lo que el nos dice para afrontar cada momento de la vida. Luego, en una breve charla, se lamentó de no poder estar en el día central de la Patronal, a la que calificó de un momento muy importante para la comunidad. “es el momento de la visita de Dios, un momento de gracia especial”.

Consideró que si es tradición celebrar la Patronal el 12 de octubre “me parece espectacular, lo importante es no perder el sentido de la fiesta y su sentido comunitario”. También opinó que la comunidad tiene que salir fortalecida, el el sentido de fraternidad, comunión y espíritu misionero”.

Consultado sobre los acontecimientos que nos golpean emocionalmente como comunidad, el Obispo expresó que “la fe nos hace mirar de un modo distinto lo que nos pasa. lo lindo pero también lo doloroso, lo feo” y se preguntó “¿como será vivir momentos de la vida trágicos sin fe, sin poder iluminarlo desde Dios, aunque no nos guste mirando la mano de Dios presente en esa circunstancia fea que nos toca vivir, no porque Dios quiera el mal o nuestro sufrimiento, nada de eso, pero si porque Dios nos cuida y nos acompaña de un modo particular también en los momentos difíciles “.