Montando encuentros: La historia contada por Ricky, el vikingo larroquense

«La calma de la tarde se quebró con el rugir de los caballeros de hierro, por un instante el pueblo se vistió de cuero, sonidos de motores y colores, luego en una fila interminable se despidieron acompañados del celeste y blanco en busca de vientos de libertad!” Sergio Taffarel Fiorotto. Fotos de Sergio y Silvina González. Escribe Franco Lizarzuay.

Arrancando la semana Ricky, el vikingo larroquense y Presidente de la organización vikinga tuvo una linda charla con Franco Lizarzuay, después de un fin de semana agitado junto a Javier Bianchi (Vice Presidente), Gabriel Mazares (Tesorero), Rubén Larrosa (capitán de ruta), Ricardo Montoya (Secretario) y Frank Frías, (Seguridad) en el que se pasaron laburando para el tercer moto encuentro realizado a pocos kilómetros de Larroque.

Arrancamos hablando del evento, donde las bandas cayeron desde Buenos Aires “La tributo a Pantera” que se fue muy contenta con la gente de nuestra ciudad. Bandas de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Villaguay y «Metralleta» que siempre está firme dándole una mano.

Esto dio comienzo el día miércoles con la llegada de los primeros a las 7 u 8 de la mañana y finalizo el domingo a las 14 horas con mas de 700 motos en el predio. El presidente arranco diciendo “Se nota la camaradería entre los motociclistas y es que la gente sabe que no cuenta con policías en el predio.” En base a este tema Ricky agrega “No es por no tenerlos sino que sabemos que estos tipos se ven todos los fines de semana. Siempre estamos en contactos con todos. Vos calculá que la agrupación vickingos está en contacto con la agrupación de Groenlandia y Finlandia, para que te des una idea del contacto que hay con el motociclismo. Si pasa algo están todos, se roban una moto de cualquier agrupación y no descansan hasta encontrarla, las redes explotan.”

Su relato continuó “Imagínate cómo es el movimiento que yo tengo un montón de ropas, alimentos y útiles que fueron trayendo. En este caso, este año ayudábamos a la escuela número 97 “La Rioja” de Las Mercedes. Y aquel que no traía nada se iba hasta el pueblo y traía su pedazo de carne y ya te venía con una bolsa con fideo, arroz, harina y no te traía una sola cosa. Que eso es lo bueno.” Vikingos siempre hizo algo para ayudar a alguien, si bien el encuentro lo hacen por hobby, porque cada cual tiene su trabajo».

Les queda una plata pero se reutilizar el año que viene para un nuevo moto encuentro. Y con respecto a esto el entrevistado agrego “El primer motorock que hicimos nosotros fue de un solo día para ayudar al hospital de Gualeguay, que venía de una inundación y juntamos alimentos no perecederos y ropa entre otras cosas. Ya después habló el club y se dijo de hacerlo en Larroque, que el primer moto encuentro acá en Larroque fue para ayudar al hogar de abuelos y al hospital. En el segundo, ayudamos al merendero de Sportivo que en ese tiempo tenía 190 chicos. Me acuerdo que rebalsamos el lugar de mercadería.

Otro vickyngo rock para ayudar al club, pero esa vuelta alquilamos el boliche porque la gente decía que el moto encuentro le quedaba lejos, pero solo un par arribaron al lugar a llevar donaciones. Fuimos a la radio y dijimos que la ida era que lleven algo para ayudar no era necesaria pagar la entrada, es más, hicimos un gasto para juntar dos o tres cosas. Igualmente la gente se llevó muchas cosas en ese encuentro. Y estamos re agradecidos.” Pero detrás de todo gran hombre hay una mujer y Silvana es quien se encuentra siempre firme con su puesta en escena en la entrada brindándote toda su amabilidad.

Siguiendo con la entrevista, el motoquero explico “Uno siempre espera un poco más, que la fiesta sea cada vez más grande. Y también sabemos que debemos contar con mucha mejores bandas, mejor comodidad. Nosotros lo que tenemos muy jodido es el tema baño. Pero siempre está superando las expectativas, año a año ves cosas totalmente diferentes.” Además dio un indicio de lo que se viene “El año que viene la idea es poder llevar el encuentro más cerca de la ciudad para que la gente pueda llegar a ir y ver lo que es.”

Lo que destaca en esta extensa charla es la idea de armonía entre los pares “Para que vea cómo nos manejamos, no vas a ver nunca alguien haciendo cortes ni mucho menos, por ahí si bien vienen los pibes que andan «tiroteando» con los escape en Larroque, viene cualquiera y te saca la llave, eso se ha hecho y lo he hecho en muchos otros eventos. Vas, le sacas la llave al pibe, y se la alcanzas a la organización. Obviamente la moto y la llave se devuelve pero esa persona no entra más al predio, es una forma de señalizar lo que busca este encuentro.” “Siempre la prioridad es la comodidad que le podemos ofrecer, la gente lo que más pide es sombra ducha y baño.”

Si bien hay interesados para la aproxima edición el entrevistado hablo del tema “Nos habían ofrecido en Carbó, pero nosotros no queremos movernos de Larroque.”

Estuvimos hablando de posibles visitas como la del Pato Diapalma. Y en base a esto Ricky nos relata “una vuelta nos sacamos una foto con el Pato, yo andaba con el casco de cuerno mío y fue a Arrecife centrado con José, Gran amigo del narrador, se juntan todos los domingos los que tienen motos y cayó el Pato, ahí les contó que se había encontrado con un muchacho de Larroque y cuando le muestra la foto a José se dio cuenta que era yo. Y así hay un intercambio de charlas y quedó que iba a venir entre este año y el que viene.”

Me hablaste de vikingos en Groenlandia como los conectaste? “Nosotros estamos en una página de todas las agrupaciones vickyngas del mundo, por intermedio de Brasil se enteraron que en Argentina hay un club y los tipos nos contactaron desde Finlandia y Groenlandia. Y nos comunicamos a través del traductor de Google con ellos, así nos mandan las calcos de cada club después los parches que llevan en la espalda y todas las agrupaciones se manejan así haciendo movidas solidarias o aportando con otros clubes, cada cual en su país. Entre ellos está Dinamarca Suecia Escandinavia y también México Chile Panamá Ecuador Brasil, etc.”

Como sale el nombre de la Agrupación? “Vickyngo salió de un asado con amigos yo ya hacía años que usaba el casco vickyngo. Y me preguntaron porque no me hacía una agrupación? Y como le pondrías? …Yo le pongo Vickingos Argentina. Y el «vamos a hacerla» de los muchachos que entre 4 o 5 conocidos marcamos el camino, viajábamos siempre juntos, en un momento llegamos a ser diez pero no todos tenían el mismo compromiso que teníamos nosotros. Nos juntamos dos veces al mes a diagramar a hacer algo y reunirnos para ver cómo va a hacer el moto encuentro del año que viene a ver a dónde viajamos para representar a la organización.”

Como te manejas con el grupo? “es un laburo que lleva todo el año si nosotros no viajamos un año tendremos 100 motos de acá nomás. Por eso una vez al mes con asado de por medio vemos los encuentros que hay y a cuál ir, no siempre vamos todos a veces solo vamos dos o tres representando a la agrupación.”

En el final nos dejó estas palabras “Gracias por la charla, el espacio y la verdad es que está bueno que la gente vea el trabajo. Pero esto no termina acá ya a partir de ahora empezamos a juntar cosas para septiembre que se van dos agrupaciones de Buenos Aires, pasan por acá a recolectar lo que juntemos con destino a Corrientes. La intención es dar una mano lo que más se pueda por qué todos precisamos. “Esto es lo que caracteriza al grupo de personas que integran esta organización».

Larroque salió de esa calma que la caracteriza y se vio invadida tanto en las calles como en los locales de comida y comercios donde la entrada de dinero ayuda. Es algo distinto para ciudad, ellos ponen su tiempo, sus ganas y su esfuerzo y creo que la ciudad está a la altura para acompañar esta clase de eventos.

«Ayuda a ayudar con tan solo apoyar esta clase de eventos y quien te dice no te lleves una sorpresa y te encuentre en la ruta montado a una máquina de dos ruedas. Porque hay gente lo llaman aventura, yo lo llamo estilo de vida….

Franco Lizarzuay.