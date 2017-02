La idea de dos emprendedoras para fortalecer los recursos humanos

Se trata de Medrar, la consultora que en el mes de marzo ofrecerá su primera capacitación en nuestra ciudad destinada a personas que quieren insertarse en el mundo laboral. Apuntan a generar un espacio poco explorado en nuestra ciudad y que dará herramientas clave al mercado laboral. La licenciada Sabrina Correa explicó cuáles son las metas que se proponen.



En marzo Medrar tendrá su vuelo de bautizamo. Silvana Melgar de Gualeguaychú y Sabrina Correa de Larroque, ambas Licenciadas en Organización Industrial, comienzan a llevar a la práctica una idea que nació de evaluar una realidad corriente que viven las empresas cuando realizan entrevistas de trabajo o inclusive antes, cuando descartan las referencias de los aspirantes a un empleo, por las falencias en la confección de un curriculum vitae, esa carta de presentación que debe dejar un impacto positivo a quien la examina.

Los contactos que las dos profesionales forjaron en la facultad allanaron un camino para concretar el proyecto y darle forma a lo que será el primer curso de capacitación en nuestra ciudad sobre “Cómo insertarse en el mundo laboral, con el equipo de Medrar hablando sobre la confección de curriculum, presentación a entrevista laboral y a cargo del actor Dicky Dargain de Gualeguaychú hablando de los ejercicios de autoconfianza.

La capacitación, formación y selección de personasl serán los ejes sobre los que Medrar brindará apoyo a empresas y particulares.

Sabrina comenta que la capacitación en recursos humanos es algo que hace mucha falta en Larroque y ve un escenario positivo para trabajar con las empresas, a quienes además ofrecerán otro tipo de servicios, como asesoramiento en costos y productividad. Define a una consultora en recursos humanos como un grupo humano, en este caso un equipo de personas que brinda un servicio a la comunidad que en este caso dará herramientas para fortalecer lo que en la realidad local puede considerarse un déficit o por lo menos un desafío, en el sentido de hacer entender la importancia de prepararse para afrontar los problemas y aprovechar mejor las oportunidades.

Las socias de Medrar están al tanto de que en Larroque el tema de recursos humanos es un terreno inexplorado que no todos ven ni entienden como algo importante. Los que sí, saben los beneficios prácticos y económicos que han encontrado, por ejemplo, al bajar la conflictividad laboral. Como dice Sabrina, “a eso lo sé” y explica de las opciones, o no meterse en la realidad local o aprovecha un nicho que no está explotado y en que hay mucho por hacer. Esta confiada en que insistiendo e informando a la gente y asegura que “lo vamos a poder lograr, apuesto a que Larroque va a abrir la mentalidad en cuanto a eso y gracias a eso va a crecer”.

Ser de Larroque le ha permitido hacer algún sondeo de mercado y eso forma parte de la confianza en poder progresar con la idea. “El mundo cambia y hay que seguir avanzando y capacitar y motivar a los empleados, que son el cliente principal de la empresas y no todos lo entienden” remarcó.

Volviendo a uno de los puntos que abordará el curso y que será parte de los servicios que brindará Medrar, Correa puso énfasis en que, a veces, por más que una persona esté capacitada para realizar un trabajo y poder acceder a un empleo, sucede que la falta de información, o mal organizada en un currículum, es un riesgo que se corre y que los reclutadores de mano de obra tienen en cuenta y eso puede originar no ser tenido en cuenta.

La consultora apunta a dar soluciones y en ese aspecto a ser flexible en cuanto a lo que pidan las empresas de acuerdo a su necesidad de capacitación. Entre esos contactos a los que se hacen referencia al principio de la nota, tienen en la agenda a muchos especialistas del mundo de los recursos humanos que son una verdadera biblioteca humana dispuestos a aportar conocimiento y experiencia, por ser parte de empresas importantes o integrar equipos docentes.

Medrar abrirá una ventana innovadora en Larroque, hoy para capacitarse en RRHH hay que salir de la ciudad y cuando se quiere lograr algo específico hay que ir a Rosario o Buenos Aires. El curso de marzo será una introducción a todo eso que la nueva consultora quiere y puede lograr como parte de un camino que ojalá traccione a las empresas e instituciones, con sus dirigentes y empleados.