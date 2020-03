Nación, provincias y universidades resolvieron la continuidad de las clases

De acuerdo a las recomendaciones del Comité Interministerial y de los ministerios nacionales de Salud y Educación, las 24 carteras educativas del país, junto a las universidades públicas y privadas, decidieron no suspender las actividades por el momento.

Los ministros de Educación y Salud nacionales, Nicolás Trotta y Ginés González García, mantuvieron una reunión con autoridades del Consejo Federal de Educación en representación de las 24 jurisdicciones, directivos del Consejo Interuniversitario Nacional, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y representantes de los sindicatos docentes nacionales, para acordar un trabajo federal conjunto de prevención para la pandemia del Coronavirus.

A partir de las recomendaciones realizadas por el equipo de expertos que integra el Comité Interministerial, se resolvió no suspender la escolaridad al momento, como así también se estableció un protocolo de actuación preventivo para aplicar en caso de requerirse el aislamiento, producto de la confirmación o sospecha de un resultado positivo.

Tras el encuentro, Trotta resaltó que “nos hemos reunido con todos los representantes del sistema educativo para asumir este enorme desafío de manera conjunta. Las decisiones adoptadas deben ser colectivas, consensuadas y dialogadas. Asumimos el compromiso de llevar entre todos, tranquilidad a la sociedad de que la continuidad escolar de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes es, al día de la fecha, la mejor medida para resguardar la salud de todas y todos”.

En tanto, González García explicó que “suspender las clases tiene un impacto social muy grande y no tiene efectos considerables en la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable y si no van a la escuela, aumenta el riesgo para los adultos. Desde el control de la epidemia, en este estadio, podría ser contraproducente la suspensión de clases”.

En representación de la provincia de Entre Ríos estuvo en la reunión el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller. “Compartimos la preocupación de la sociedad y por eso mismo creemos fundamental atenernos estrictamente a las pruebas científicas que no avalan, en esta instancia de contención, tomar dicha medida como acción preventiva de contagio”, expresó el funcionario.

De acuerdo a los referentes de la salud convocados por el Gobierno Nacional, la suspensión de clases en esta fase sería contraproducente, además de impactar negativamente en la comunidad, teniendo en cuenta el rol social de la escuela. Por tales se seguirán tomando las medidas necesarias de prevención y difusión de información, además de adaptar oportunamente las acciones a la evolución de una situación dinámica, respaldados siempre en la evidencia científica.

Asimismo, bajo la premisa “seguimos enseñando”, se están desarrollando un conjunto de recursos para acompañar la formación de estudiantes en los diferentes escenarios posibles y fortalecer las acciones de las provincias para aquellas escuelas que más lo necesiten. Además se convocó a las universidades para que colaboren a través de sus medios de comunicación y sus recursos virtuales, si eventualmente se los necesitaran.