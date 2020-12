Navidad en Larroque: Pepo Noel y sus duendes salen esta tarde (pero no paran)

Esta tarde se repetirá el ritual que desde 1987 vienen cumpliendo con su valiosa carga de caramelos. Esta vez, por el distanciamiento que se debe respetar, la camioneta no se detendrá para las fotos. Se sugiere que la gente se junte por grupos familiares.

La pandemia atraviesa la visita de Pepo Noel y esta vez el paso será fugaz, por lo que la impresionante carga de caramelos a repartir deberá ser mucho más dinámica que otros años. Es así que la tarea del jefe y sus duendes será más sacrificada, especialmente por los 34 grados de temperatura previstos para esta tarde.

La historia de esta travesía -contada por María Alejandra Guiraldi- que se repite cada 24 de diciembre comenzó en 1985, año en que la juventud peronista, organiza la salida de un «Papá Noel» por las calles de Larroque tirando caramelos a los gurises de todos los barrios, lo cual fue muy bien recibido. Salió uno de esos jóvenes disfrazado por dos años.

En el año 1987 le piden a Pepo si él quería tomar la posta. A lo cual, muy gustoso, Pepo accedió. Es una persona que quiere muchos a los gurises y se lleva muy bien ya que es recíproco el sentimiento. Ese año le prestó el traje una señora, ya fallecida, Ana Feletti. El traje era de una tela muy gruesa, como usan los «Papá Noel» del norte. Acá, en Larroque, con 30 y pico de grados a las 17 hs no fue lo más cómodo.

Pero eso no impidió que «Pepo» recorriera feliz toda la ciudad tirando los caramelos a todos los chicos que contentos corrían alrededor de la camioneta (trineo)… Entonces, nuestra hija Maillen, tenía 10 meses. Qué susto se dio cuando vio ese hombre de rojo… Se prendió a mi cuello y lloraba de miedo… Pobrecita, ni cuenta se dio que era su papi. Como ella, muchos gurises se asustaban… Pero, los más grandecitos chochos de la vida con este hombre que les tiraba caramelos…

Un par de años después, nos hicimos cargo nosotros, la familia, de la salida y la juntada de caramelos. Siempre había algún amigo que nos prestaba la camioneta y, a través de los medios de comunicación, pedíamos la colaboración a los larroquenses en caramelos masticables, los más baratos. Los gurises ni se fijan qué clase son. Son los caramelos de Papá Noel, los más ricos… Ahora, a 27 años de aquella primera salida, son muchas las anécdotas que tenemos.

En esos primeros años, Pepo tuvo la «brillante» idea de llamar por teléfono (fijo, aún no existían los celulares, por lo menos aquí) a los niños. Tomó la guía de teléfono y llamaba sorprendiendo, primero a los papis y a los niños,… ni hablar. En esa época, nuestra hija ya tenía unos 9 o 10 años y nuestro hijo 3 años. Así que Maillen prendía su tecladito con música navideña y yo disparaba con Mateo, para que no hablara y no se diera cuenta que su papá era Papá Noel. Un día lo llevé a la casa de mi mamá y lo llamó Papá Noel. Está filmado por mi hermana Lily.

La cara de sorpresa y felicidad emocionaba!!! Fue algo muy lindo e inolvidable. En el caso de Maillen, los primeros años tenía mucho miedo, pero cuando comenzó a crecer y veía cómo corríamos y organizábamos se acopló y a los 4 años ella ayudaba en todo. Sabía que su papá se «disfrazaba» de Papá Noel, pero que el verdadero entraba por nuestra chimenea… Y salió con Pepo para ayudarlo a cargar los caramelos en mi fuentón de ropa que hacía de contenedor de dichos caramelos arriba del techo de la camioneta; otras veces disfrazada de payaso…, muy pocas veces se quedó en casa.

En los últimos años es la encargada de retractar el paseo por las calles sacando fotos que han quedado como prueba de lo maravilloso de este viaje de alegría y felicidad. Al crecer, Mateo también salió con su papá. Ayudando a romper las bolsas y colocar los caramelos de donde «manotea» Papá Noel para tirar a los chicos. Como dato anecdótico cuento que, en los primeros años, se tiraban unas 20 o 30 bolsas de 800 grs de caramelos. Hoy se reparten más de 270 bolsas. La ciudad creció y creció mucho más la solidaridad de los habitantes que se prenden cada año. Y con el pasar de los años los gurises se «avivaron» y todos lo esperan con una bolsita en la mano, cosa de poder guardar bien sus caramelos.

Desde el principio la Municipalidad ha ayudado con donación de cajas con caramelos, siempre…, no importa el partido político. El Papá Noel está más allá de la política…, lejos… Luego papis, abuelos, empresas hacen su aporte para paliar el gasto que significa, además de la camioneta del amigo Coco (Ariel Fiorotto), quien hace más de 20 años que lo pasea teniendo la responsabilidad de tocar cada barrio, cada calle para que no quede ningún niño sin caramelos, y Osvaldo Sartori (Lechuza), quien recorre todas las empresas para pedir donaciones, esos amigos que te regala la vida y dan sin esperar nada a cambio.

Si tuviéramos que pagar nosotros, realmente no lo podríamos hacer. La gente va llevando a nuestra casa los caramelos y el churrasquero se transforma en un gran kiosco, llenito de caramelos. Con mis hijos abrimos las bolsas y vamos volcando los caramelos en cajas y en el «famoso fuentón» para cuando llegue Coco cargarlos en la camioneta.

Cada 24 cierra la peluquería (con lo que significa dejar de trabajar, a nosotros no nos sobra… nada). Y sale lleno de alegría. Él dice que es mucho más lo que recibe que lo que da. Pero yo sé que se cansa mucho. Bajar y subir de la camioneta; agacharse para las fotos con los chiquitos; alzar los bebés que también quieren fotos; tirar lejos los caramelos como para que no se acerquen mucho los gurises a la camioneta, ya que en el delirio por juntar ellos ni se fijan en los autos… A lo largo de todos estos años son miles las cartitas, tarjetas, dibujos, chupetes que ha recibido.

Normalmente sale alrededor de las 17 y regresa 20,30 a 21 hs., cansado, transpirado, apurado por bañarse y poder asistir a la misa de Nochebuena. Luego la cena navideña en familia contando cada parada, cada sonrisa, cada inocencia que recuerda de su viaje. Al otro día, el 25, nos ponemos a leer las cartitas. Todas tiernas…, un oasis para nuestro corazón… y una «carga de pilas» para el nuevo año.